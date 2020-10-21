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Автор Михаил Закурдаев

Илья Лагутенко и "Мумий Тролль": в скриптонитовой тени

Не дожидаясь объявленного релиза альбома "После зла", группа "Мумий Тролль" выпустила совершенно другую работу — вполне полноценный альбом "Призраки завтра", удививший в первую очередь дуэтами с корифеями рэп-сцены.

Илья Лагутенко и "Мумий Тролль": в скриптонитовой тени

Впрочем, необычные фиты — заслуга маркетологов. За ними в первую очередь рекомендуется пролистывать творчество того же "Нечетного воина" Шуры Би-2, призвавшего не так давно к себе в очередные коллаборанты юного протестного панк-рокера Володю Котлярова из ансамбля "Порнофильмы".

"Мумий Тролль" чисто коммерчески мог бы прожить без "Призраков завтра". Да, когда-то его обрусевший брит-поп был неплохой альтернативой тем, кому надоел "кондовый" русский рок. Однако теперь Илья Лагутенко и сотоварищи твердо стоят на ниве все того же "Нашего радио" и его "Нашествий", так что формально о противостоянии говорить не приходится. На стриминговых платформах прекрасно раскупается их the best под названием "20-20", так что — к чему было спешить с "Призраками"?

Когда только начинаешь слушать диск, вопрос совершенно не отпадает. "Всходы" и "Не целуясь" — уже не брит-поп, а скорее все тот же сверхактуальный пост-панк, но актуальна только форма. Треки звучат максимально бледно, в первый раз их слушаешь на автомате и думаешь, что в данном направлении явно не Лагутенко задавать моду. Узнаешь, безусловно, манеру Ильи складывать слова, почему-то утопленные в общем миксе, но пока что все проходит мимо сознания.

В сферах вышних

Далее, впрочем, музыканты ощутимо "взрослеют", и уже недетский пост-рок становится их обителью. "Романс знатоков" наполнен атмосферными, вполне "фирменными" синтезаторами, развернут, размерен и по-своему глобален. Тут Илью наверняка похвалила бы его экс-протеже Земфира Рамазанова, давно ставшая для России классикой инди и почти всего, что "пост". "Космические силы" идут под размеренный стук драм-машины, своей тематикой заставляя вспомнить "майора Тома" от нетленного Дэвида Боуи.

Однако сердцем альбома являются именно фиты. Сам факт сотрудничества с резидентами "Газгольдера" ничего необычного собой не несет, если не учитывать, что речь идет не о "песенном рэпе" типа "Сансары", а о том, что и Скриптонит, и T-Fest внесли каждый свою характерную струю, не очень-то характерную что для русского рока, что для обрусевшего брит-попа.

Скриптонит как всегда звучит грубовато, читку начинает с казахского языка, в очередной раз напоминая про свои корни и, возможно, даже бросая вызов "ура-патриотам". T-Fest максимально лиричен, и именно с ним, его мягким голосом и синтезированным саксофоном "Мумий Тролль" впервые за весь альбом зазвучал-таки как тот самый "Мумий Тролль", сводивший с ума девиц по всей стране.

В общем, если Лагутенко хотел сделать сюрприз фанатам, то этот сюрприз очень неоднозначен, и далеко не все его поймут. А если речь идет о том, чтобы потрясти музыкальную индустрию, то тут уж и вовсе нечем. Проходили такое неоднократно.

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Темы t-fest скриптонит мумий тролль илья лагутенко
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