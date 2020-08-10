"Тем, кто понял в свои 27: возвращаться уже слишком поздно"

15 августа 2020 года исполняется 30 лет со дня гибели в автокатастрофе Виктора Цоя. И это даёт возможность любителям мистики и просто тем, кто "в рок-н-ролльной теме", вспомнить о так называемом "клубе 27". Пусть легенде русского рока реально было уже 28 лет, но этот возраст наступил менее чем за два месяца до его смерти.

Сейчас уже сложно установить, кто именно первый заговорил о том, что многие яркие рок-музыканты ушли из жизни именно в этом возрасте — 27 лет. Были ли то журналисты, либо странное совпадение заметил кто-то из тусовки. А повод говорить об этом подали гитарист Rolling Stones Брайан Джонс, еще один гитарист — Джими Хендрикс, а также белая блюз-певица и звезда эпохи хиппи Дженис Джоплин. Именно в возрасте 27 лет они ушли буквально один за другим на рубеже 60-х — 70-х.

Наркотики тогда только начали заявлять о себе, они считались средством расширения сознания, едва ли не философским камнем рок-н-ролла. Не было ещё как такового опыта смертей от передозировок, отравлений этими препаратами. Поэтому рок-музыканты и их поклонники, призывая на путь к "новому свободному миру", не видели ничего зазорного в употреблении наркотиков.

Так что проще всего предположить, что рокеры умирали из-за этого пагубного пристрастия. Но далеко не все смерти можно увязать исключительно с "зельем".

Загадочные смерти

В номере гостиницы, где обнаружили тело Хендрикса, была еще и записка: "Жизнь только миг, любовь — привет!", что позволяет предположить версию самоубийства. Что же могло толкнуть успешнейшего музыканта на такое? Это узнать, видимо, не дано, потому что Джими всю жизнь был "вещью в себе", истинным интровертом. Казалось, для него существуют две вещи — гитара и наркотики.

Не менее странна смерть Брайана Джонса. Официально он утонул в бассейне своего особняка, но известно, что из дома при этом пропали некоторые связанные с музыкантом вещи, позднее частично "всплывшие" в частных коллекциях. Существует версия, что на самом деле речь шла об убийстве, которое совершил работавший в поместье строитель Фрэнк Торогуд.

Дженис Джоплин жила на широкую ногу, ходила в ярких одеяниях и была ролевой моделью для женщин в движении хиппи. Однако не всё в её жизни было светло и радостно: певица сильно переживала из-за непривлекательной, по ее мнению, внешности и была несчастна в личной жизни. Это и скрывалось "безбашенным" поведением. Знавшие её близко люди выдвигали версию о самоубийстве из-за несчастной любви.

Надо заметить, что образование "клуба 27" заставило вспомнить ещё одного музыканта — блюзового гитариста Роберта Джонсона. Именно о нем ходила легенда, что своё виртуозное мастерство он получил от дьявола в обмен на свою душу. Сам музыкант не стремился опровергнуть эту байку и даже писал песни на эту тему. По одной из версий, Джонсона отравили стрихнином на почве ревности.

Легенда о клубе оказала мощное влияние на вокалиста The Doors Джима Моррисона. В частных разговорах он как бы невзначай намекал, что сам вскоре может уйти вслед за кумирами толп. Деструктивный образ жизни, который Моррисон вёл, вполне способствовал этому. Однако многие винили в действительно последовавшей кончине музыканта не злой рок, а Федеральное бюро расследований. Ходили слухи, что властям очень не нравился "плохой пример для молодежи" в лице Моррисона и спецслужбы взяли его "на карандаш". Так или иначе известно, что незадолго до смерти Джим переехал из США в Париж, видимо, опасаясь преследований.

Ближе к нашим дням: тенденция не угасает

Загадочна и смерть Курта Кобейна. Официально считается, что лидер Nirvana покончил с собой после побега из рехаба, где его пытались лечить от наркозависимости. Однако конспирологи любят намекать на то, что смерть была выгодна его жене Кортни Лав. По ряду данных, музыкант начинал процесс развода с ней, а в итоге она вместе с дочерью стала наследницей состояния Кобейна — которое только приумножается после того, как гранжера нашли с дробовиком и простреленным виском.

Интересно, что есть и те, кто позавидовал музыканту — попасть в трагические мифы поколения 90-х явно метил фронтмен Depeche Mode Дейв Гаан, что, по мнению некоторых журналистов, просто сквозило в его депрессивных интервью того времени. К счастью, Гаан сейчас жив и здоров.

В 2000-х годах число наиболее "именитых" членов клуба пополнила Эми Вайнхаус. Те, кто смотрел её последние концерты, замечали, что певица, пятикратная номинантка "Грэмми", явно "работает" через силу. У Эми была эмфизема лёгких, что опасно для голоса. К тому же она долго находилась в центре публичных скандалов, включая судебные тяжбы. Причиной же смерти стало сильное алкогольное отравление.

А что же российские музыканты?

Есть члены клуба и среди российских музыкантов. Например, культовый поэт и исполнитель своих песен Александр Башлачёв и гитарист группы "Алиса" Игорь Чумычкин выпали из окна. Официальной причиной в обоих случаях является самоубийство. Оба употребляли наркотики.

Эти смерти очень повлияли на лидера группы "Алиса" Константина Кинчева, который тоже был наркоманом, в итоге он задумался о жизни, пришел к христианской вере и во многом за счёт этого нашел силы "завязать". Впрочем, многие все же считают, что жизнь Башлачёва унёс несчастный случай.

В 90-е не было фактически какой-либо рок-индустрии, поэтому остался неизвестным для широких масс Эдуард Старков, возглавлявший группу "Химера". Он был настоящим новатором в музыке, причем, по сути, западного уровня. В петербургском клубе "Тамтам" он был героем. Но вне клуба его жизнь была совершенно не устроена. Свои 27 Старков закончил самоубийством.

Как мы видим даже из этого не столь длинного списка, очень многие ушли из жизни по собственной воле. Осмелюсь предположить, что причина в том, что именно на этом почти тридцатилетнем рубеже людям обычно предстоит окончательно вылезти из виртуального, прекрасного мира музыки в более широкую, обыденную и требовательную взрослую жизнь. И те, кто был приверженцем этой виртуальности и предпочитал уходить от обыденности в "другие пространства", просто не смогли "сдать" такой экзамен. Это их и сгубило…

А в 2020 году в клуб вошёл рэпер — россиянин Максим Решетников, известный как Murda Killa. Он скончался в ночь на 12 июля от асфиксии из-за приступа астмы, вызванного употреблением алкоголя и антидепрессантов.