Кино, меланхолия и татуировки: Лане Дель Рей 35 лет

Можно писать сколь угодно длинные музыковедческие тексты и все равно так и не понять, как эта удивительная женщина, смело смешивающая стили, стала кумиром как девочек-подростков, так и взрослых серьезных эстетов. 21 июня Лане Дель Рей исполнилось 35 лет.

Непростое детство

Вначале никакой Ланы не было. Была девчушка по имени Элизабет Грант, живущая в сельской местности в большой семье. Отец, предприниматель средней руки Роберт Грант, периодически сочинял песенки в стиле кантри, но серьезно к ним не относился. Мать, Патриция Энн, могла что-то относительно неплохо спеть за праздничным столом, но в обычной жизни была самой ординарной школьной учительницей.

Малообщительная Лиз не имела по-настоящему близких друзей. Может, желание снять подростковые барьеры и привело к тому, что в 15 лет она стала серьезно злоупотреблять алкоголем.

"Многое из того, что я написала в Born to Die, — это упоминание именно о тех днях. Когда я пишу о тех вещах, которые я потеряла, у меня сразу возникает чувство, будто я пишу об алкоголе, потому что это первая любовь моей жизни. Мои родители были обеспокоены, я тоже. Я понимала, что это большая проблема, когда тебе нравится просто пить, а не заниматься чем-либо ещё", — говорила певица потом журналистам.

К счастью, родители смогли вовремя остановить падение в бездну. Лиз отправили в школу-пансион Кента, которую опекала католическая церковь. Надо сказать, что пение для Ланы Дель Рей началось именно с церковного хора. Сейчас она считает себя католичкой, хотя и признается, что не слишком ревностно соблюдает ряд догматов. Красота и торжественность соборов, чувство близости к некой неземной силе вызывает у нее восторженное отношение.

После школьного выпуска Лиз поступила в университет, но не стала его посещать, переехав к родственникам в Лонг-Айленд, где подрабатывала официанткой. Там она начала писать песни, играть на гитаре, в Бруклине она выступала в клубах перед немногочисленными творческими друзьями.

Все это было для нее способом стать ближе к людям, быть коммуникативной, сплотить кого-то вокруг себя. Она мечтала открыть новое течение, меняла причудливые сценические псевдонимы, пока не дошла до Ланы Дель Рей, вспомнив свои шотландские корни. Кроме того, этот псевдоним напоминал ей красоту морского побережья.

Певица и активистка

Через год такой жизни она вернулась к учебе, поступив на философский факультет. Это стало для нее результатом потребности "примирить в душе Бога и науку". Девушка также активно занималась волонтерством:

помогала бездомным детям,

участвовала в программах преодоления алкогольной и наркотической зависимости,

путешествовала по стране,

помогала чинить дома в резервациях, куда были в свое далекое время загнаны коренные американцы.

В 2006 году с ней стал работать продюсер звукозаписывающей компании 5 Points Records Дэвид Кейн. Этот человек пользовался весьма доброй славой у американцев за счет того, что очень дорожил репутацией честного человека и специалиста. С ним был сделан первый альбом, но его выход несколько раз откладывался, и Дель Рей в итоге сменила менеджеров, с одним из которых переехала жить в Лондон.

После того, как композиции — впоследствии хитовые Video Games и Blue Jeans — были опубликованы на Youtube, они стали интернет-сенсацией. Сама Лана уверяет, что не предполагала такого ажиотажа, они выбрала их потому, что они ей просто самой особенно нравились. В январе 2012 года она выступила на популярнейшем шоу Saturday Night Live, которое большинство сочло в итоге провальным — певица волновалась и выглядела на сцене, как сочли, крайне неестественно. Тем не менее выпущенный следом альбом Born to die оказался мировой сенсацией, заняв топы сразу нескольких хит-парадов.

"(Мои тексты) не должны быть популярными. Это ведь не поп-музыка. И я никому ничего не должна, делаю, что хочу и когда хочу. Надеюсь, что люди не будут меня просить ни о чём подобном. Поэтому никакой ответственности ни перед кем я не ощущаю. Я очень эгоистична, всё, что делаю, я делаю для самой себя. Я это слушаю, и я получаю наслаждение, испытывая драйв. Хочу плыть в океане под свои собственные песни. А остальным не нужно их слушать и думать о них, это не их дело", — говорила Дель Рей.

Мир осознал появление не просто новой звезды, но нового стиля, который стали копировать многие исполнительницы. Положенные на трипхоповые биты драматичные клавишные с меланхоличным вокалом оказались максимально кинематографичны. А в следующем году этот титул себя оправдал — появился короткометражный фильм "Тропико", в котором Дель Рей играла главную роль вместе с моделью-альбиносом Шоном Россом, была режиссером и, само собой, композитором. Сюжетная линия основывалась на идее греха и его искупления.

Что вдохновляет

Певица черпает вдохновение в самых разных стилях — от музыки 50-х до гранжа 90-х. Ее кумиры:

Боб Дилан;

Фрэнк Синатра;

Джефф Бакли;

Леонард Коэн.

Дель Рей также охотно цитирует поэмы Уолта Уитмена и Аллена Гинзберга, утверждая, что это является "инструменталом к написанию ею песен". Она высоко ценит сюрреализм и сюрреалистические мотивы как в кино (Дэвид Линч, Федерико Феллини), так и в живописи, относя сюда Пикассо и Марка Райдена.

Кто не может пользоваться ее расположением, так это современные феминистки. Антифеминисткой Лана Дель Рей себя не считает, но и феминизм ее не привлекает.

"Моё понимание чистого феминизма — это когда женщина делает всё, что захочет, чувствуя себя при этом свободно... Для меня споры о феминизме никогда не являлись главным в жизни. Я многого не знаю об истории этого движения, поэтому не являюсь компетентным в этом вопросе человеком", — говорит она.

Наверное, теперь у бывшей застенчивой девочки есть все. Однажды она заявила, что хочет свести свою старую татуировку с надписью Trust no one ("Никому не доверяй").

"Исключительно из-за того, что она слишком узнаваемая, а я мечтаю затеряться в толпе. Но это не более чем вопрос формы. В глубине души я по-прежнему так думаю", — подчеркивает Лана Дель Рей.