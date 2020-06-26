Адвокат Айвар: популярность Ефремова сыграет или в плюс, или в минус

Наказание виновному в ДТП Михаилу Ефремову будет зависеть от характеристик, от поручительства, от судьи и позиции, которую займет семья погибшего. Так полагает собеседница "Правды.Ру" профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

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— Допустим, погибший водитель не был пристёгнут. Может быть, он не был выпивший, но уставший.

— Я внимательно изучила эту видеозапись. Просмотрела её, наверное, 15-20 раз, потому что мне была интересна техническая сторона этого ДТП. Насколько я увидела, человек ехал абсолютно в своём ряду, не превышая скорости движения, каких-то признаков усталости или неадекватности в его манере вождения не наблюдалось. Мы все устаем, иногда мы и засыпаем за рулём, когда тяжело и долго работаем. Иногда хочется остановиться на обочине и минут пять постоять. Но тут совершенно очевидно, что человек адекватно управлял транспортным средством.

Был ли пострадавший не пристёгнут? Это абсолютно никак бы не повлияло при таком ДТП. Вот один из вопросов следователя: "Если бы погибший водитель был пристёгнут, такие последствия, такой вред здоровью и жизни был бы причинен или нет?" Мы с вами как два разумных человека, которые водят автотранспортное средство, абсолютно без всякой экспертизы скажем: при таком ДТП совершенно неважно, был он пристёгнут или не был. Может быть, если бы у него было какое-то время выскочить из машины и то, что он был не пристёгнут, это бы его спасло. Но у него не было этого времени, потому что ДТП произошло в доли секунды.

— Михаил Олегович — заслуженный артист России. Это как-то может повлиять на следствие?

— Я принимала участие во многих делах о ДТП, представляя интересы потерпевших. Это дети из детского дома, погибшие на Минской улице, это ДТП с "Лукойлом" и с иеромонахом Сёминым, ряд других происшествий, которые были не столь громкими. Конечно, личность имеет огромное значение в публичности таких дел. Если бы это произошло с каким-нибудь совершенно неизвестным Иваном Ивановичем Ивановым, наверное, сказали бы, что вот на такой-то улице в такой-то день произошло ДТП. Мы бы даже не обсуждали эту историю. Очередная цифра в статистике.

Сам факт того, что видео с места ДТП никуда не исчезло, уже говорит о том, что расследование по этому уголовному делу, в том числе его судебное рассмотрение, будет открытым. Насколько предвзятым или не предвзятым — сложно судить. Но я думаю, что при таком пристальном внимании общественности, в том числе и правозащитной, которая, с одной стороны, будет защищать права потерпевших, с другой стороны, будет защищать права самого Михаила Олеговича, при таких обстоятельствах мы увидим — не могу сказать что на 100% идеальное расследование, но увидим качественное, квалифицированное расследование этого уголовного дела.

Мы, адвокаты, умеем пользоваться всякими "штучками" и инструментами, для того чтобы заморочить голову следователю, прокурору или судье, но в данной ситуации, думаю, что будет работать группа следователей, техники высокого класса, и следствие придет к неопровержимому выводу, что есть состав преступления. Всё будет зависеть только от судебного усмотрения, от характеристик, от поручительства, и, собственно, только судья будет решать, какой срок наказания он применит к Ефремову. Его популярность может быть как в плюс, так и в минус.

Нет прощения?

— Вдова погибшего прощать виновного не пожелала. Мы потеряли милосердие или что это может быть? Такая ненависть накопилась к "золотой молодёжи", к столичным штучкам? Как это можно квалифицировать в целом?

— Михаил Олегович к "золотой молодежи" уже в силу своего возраста никак относиться не может. Наверное, это посеребренная позолота. Я не думаю, что это какая-то жестокость. Это желание неотвратимости наказания и возмездия за содеянное. Фемида держит весы: с одной стороны — хорошее, с другой стороны — плохое. Что перевесит? Давайте будем накидывать на эти весы обстоятельства: Ефремов был в состоянии опьянения, алкогольного и наркотического, ехал на дорогой машине, с ним ничего не случилось, он жив-здоров и находится под домашним арестом. Кроме того, что машина у него разбита, в общем-то, никаких других материальных потерь у него нет. Думаю, что машина была застрахована, хотя страховку ему вряд ли выплатят — пьяный был.

Что у нас на другой стороне весов? Первое — это погибший человек, который не совершил никаких противоправных деяний, а спокойно ехал в нужном ему направлении. Двое несовершеннолетних детей, которые остались сиротами. Он был единственным кормильцем. Внучка у него, насколько я помню, инвалид, которую он тоже содержал, и поэтому работал в Москве. Мать у него престарелая. Полное отсутствие будущего, полное отсутствие какого-то понимания, что с ними будет завтра. Они получат пенсию по потере кормильца от тех доходов, которые он получал. Вполне вероятно, что он официально нигде устроен не был, а просто подрабатывал извозом или работал за минимальную заработную плату.

Что мы из этого получаем? Минимальная сумма пенсии по потере кормильца. Для того чтобы мать получала какую-то пенсию, ей нужно доказать, что она находилась у него на иждивении. Для того чтобы присматривать за внучкой-инвалидом, жена не может работать и вынуждена сидеть дома. Что эта семья имеет на сегодняшний день?

Давайте посмотрим на весы — какая чаша весов будет перевешивать, кого жальче? Я понимаю, что ситуация патовая: этот вроде жив-здоров, и его дальнейшая судьба решается, а того человека уже не вернуть, но семья-то у него осталась. А им как жить дальше? При таких обстоятельствах это всё нужно учитывать и оценивать, когда вы занимаетесь такого рода делами. Нужно всегда анализировать одну и другую сторону.

Мне кажется, что здесь более пострадавшая сторона — это ни в коем случае не Михаил Олегович, а как раз-таки семья погибшего, которых почему-то обвиняют в том, что они уже побежали на один телеканал, на другой, пиарятся. Но они не пиарятся. Как я понимаю, они пошли на все эти телеканалы, скорее всего потому, что им заплатили. И правильно сделали, потому что им сейчас как раз нужны деньги, в том числе на похороны, поминки.

Им сейчас нужно думать как жить дальше. Они могли пойти на этот шаг, ещё не похоронив, с той целью, чтобы виновный не ушел от ответственности, потому что ведь и от них тоже многое зависит. Если они будут замалчивать эту ситуацию, если они не будут высказывать публично своего мнения, то народ подумает: "Да им там всё равно. Погиб и погиб. Сейчас Ефремов "отслюнявит", и будет всё хорошо и нормально". Они высказывают публично свою позицию, которую они хотят довести до общества. Это, я считаю, они делают абсолютно правильно.

Беседовал Игорь Буккер