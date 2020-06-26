Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Игорь Буккер

Адвокат Айвар: популярность Ефремова сыграет или в плюс, или в минус

Шоу-бизнес

Наказание виновному в ДТП Михаилу Ефремову будет зависеть от характеристик, от поручительства, от судьи и позиции, которую займет семья погибшего. Так полагает собеседница "Правды.Ру" профессор, доктор юридических наук Людмила Айвар.

Читайте начало интервью:

— Допустим, погибший водитель не был пристёгнут. Может быть, он не был выпивший, но уставший.

— Я внимательно изучила эту видеозапись. Просмотрела её, наверное, 15-20 раз, потому что мне была интересна техническая сторона этого ДТП. Насколько я увидела, человек ехал абсолютно в своём ряду, не превышая скорости движения, каких-то признаков усталости или неадекватности в его манере вождения не наблюдалось. Мы все устаем, иногда мы и засыпаем за рулём, когда тяжело и долго работаем. Иногда хочется остановиться на обочине и минут пять постоять. Но тут совершенно очевидно, что человек адекватно управлял транспортным средством.

Был ли пострадавший не пристёгнут? Это абсолютно никак бы не повлияло при таком ДТП. Вот один из вопросов следователя: "Если бы погибший водитель был пристёгнут, такие последствия, такой вред здоровью и жизни был бы причинен или нет?" Мы с вами как два разумных человека, которые водят автотранспортное средство, абсолютно без всякой экспертизы скажем: при таком ДТП совершенно неважно, был он пристёгнут или не был. Может быть, если бы у него было какое-то время выскочить из машины и то, что он был не пристёгнут, это бы его спасло. Но у него не было этого времени, потому что ДТП произошло в доли секунды.

— Михаил Олегович — заслуженный артист России. Это как-то может повлиять на следствие?

— Я принимала участие во многих делах о ДТП, представляя интересы потерпевших. Это дети из детского дома, погибшие на Минской улице, это ДТП с "Лукойлом" и с иеромонахом Сёминым, ряд других происшествий, которые были не столь громкими. Конечно, личность имеет огромное значение в публичности таких дел. Если бы это произошло с каким-нибудь совершенно неизвестным Иваном Ивановичем Ивановым, наверное, сказали бы, что вот на такой-то улице в такой-то день произошло ДТП. Мы бы даже не обсуждали эту историю. Очередная цифра в статистике.

Сам факт того, что видео с места ДТП никуда не исчезло, уже говорит о том, что расследование по этому уголовному делу, в том числе его судебное рассмотрение, будет открытым. Насколько предвзятым или не предвзятым — сложно судить. Но я думаю, что при таком пристальном внимании общественности, в том числе и правозащитной, которая, с одной стороны, будет защищать права потерпевших, с другой стороны, будет защищать права самого Михаила Олеговича, при таких обстоятельствах мы увидим — не могу сказать что на 100% идеальное расследование, но увидим качественное, квалифицированное расследование этого уголовного дела.

Мы, адвокаты, умеем пользоваться всякими "штучками" и инструментами, для того чтобы заморочить голову следователю, прокурору или судье, но в данной ситуации, думаю, что будет работать группа следователей, техники высокого класса, и следствие придет к неопровержимому выводу, что есть состав преступления. Всё будет зависеть только от судебного усмотрения, от характеристик, от поручительства, и, собственно, только судья будет решать, какой срок наказания он применит к Ефремову. Его популярность может быть как в плюс, так и в минус.

Нет прощения?

— Вдова погибшего прощать виновного не пожелала. Мы потеряли милосердие или что это может быть? Такая ненависть накопилась к "золотой молодёжи", к столичным штучкам? Как это можно квалифицировать в целом?

— Михаил Олегович к "золотой молодежи" уже в силу своего возраста никак относиться не может. Наверное, это посеребренная позолота. Я не думаю, что это какая-то жестокость. Это желание неотвратимости наказания и возмездия за содеянное. Фемида держит весы: с одной стороны — хорошее, с другой стороны — плохое. Что перевесит? Давайте будем накидывать на эти весы обстоятельства: Ефремов был в состоянии опьянения, алкогольного и наркотического, ехал на дорогой машине, с ним ничего не случилось, он жив-здоров и находится под домашним арестом. Кроме того, что машина у него разбита, в общем-то, никаких других материальных потерь у него нет. Думаю, что машина была застрахована, хотя страховку ему вряд ли выплатят — пьяный был.

Что у нас на другой стороне весов? Первое — это погибший человек, который не совершил никаких противоправных деяний, а спокойно ехал в нужном ему направлении. Двое несовершеннолетних детей, которые остались сиротами. Он был единственным кормильцем. Внучка у него, насколько я помню, инвалид, которую он тоже содержал, и поэтому работал в Москве. Мать у него престарелая. Полное отсутствие будущего, полное отсутствие какого-то понимания, что с ними будет завтра. Они получат пенсию по потере кормильца от тех доходов, которые он получал. Вполне вероятно, что он официально нигде устроен не был, а просто подрабатывал извозом или работал за минимальную заработную плату.

Что мы из этого получаем? Минимальная сумма пенсии по потере кормильца. Для того чтобы мать получала какую-то пенсию, ей нужно доказать, что она находилась у него на иждивении. Для того чтобы присматривать за внучкой-инвалидом, жена не может работать и вынуждена сидеть дома. Что эта семья имеет на сегодняшний день?

Давайте посмотрим на весы — какая чаша весов будет перевешивать, кого жальче? Я понимаю, что ситуация патовая: этот вроде жив-здоров, и его дальнейшая судьба решается, а того человека уже не вернуть, но семья-то у него осталась. А им как жить дальше? При таких обстоятельствах это всё нужно учитывать и оценивать, когда вы занимаетесь такого рода делами. Нужно всегда анализировать одну и другую сторону.

Мне кажется, что здесь более пострадавшая сторона — это ни в коем случае не Михаил Олегович, а как раз-таки семья погибшего, которых почему-то обвиняют в том, что они уже побежали на один телеканал, на другой, пиарятся. Но они не пиарятся. Как я понимаю, они пошли на все эти телеканалы, скорее всего потому, что им заплатили. И правильно сделали, потому что им сейчас как раз нужны деньги, в том числе на похороны, поминки.

Им сейчас нужно думать как жить дальше. Они могли пойти на этот шаг, ещё не похоронив, с той целью, чтобы виновный не ушел от ответственности, потому что ведь и от них тоже многое зависит. Если они будут замалчивать эту ситуацию, если они не будут высказывать публично своего мнения, то народ подумает: "Да им там всё равно. Погиб и погиб. Сейчас Ефремов "отслюнявит", и будет всё хорошо и нормально". Они высказывают публично свою позицию, которую они хотят довести до общества. Это, я считаю, они делают абсолютно правильно.

Беседовал Игорь Буккер

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или в Яндекс.Чат

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы дтп адвокаты людмила айвар михаил ефремов
Новости Все >
Коронавирусом могли заразиться более 25 млн американцев
Новая функция в iOS 14 может не на шутку напугать
НТИ проведет два новых конкурса для школьников
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Татьяна Овсиенко: я жила с Валерием Николаевым
"Сочи" обратился к общественности по матчу с "Ростовом"
ВОЗ нужно несколько десятков миллиардов долларов на разработку вакцины
В Петербурге сняли запрет на плановый прием и госпитализацию
Певица Navka спаслась от разбойного нападения
Мать, замуровавшая сына в бетон, получила обвинения
Последние материалы
Нутрициолог назвала допустимое количество черешни в день
Татьяна Овсиенко: я жила с Валерием Николаевым
Как кроссовки Nike стали незаконными на соревнованиях
Выбора нет: почему Германия обязана ответить на санкции США
Возможность проголосовать дважды назвали провокацией
"Сочи" обратился к общественности по матчу с "Ростовом"
ВОЗ нужно несколько десятков миллиардов долларов на разработку вакцины
В Петербурге сняли запрет на плановый прием и госпитализацию
Певица Navka спаслась от разбойного нападения
Мать, замуровавшая сына в бетон, получила обвинения
Популярное
Происшествия
Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом

Парад Победы на Красной площади не обошёлся без инцидента.

Напекло голову? Почему солдат разбил стёкла машины ФСО перед парадом
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Бывший СССР
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Новости спорта
В WADA ответили США на предложение прекратить финансирование
Политика. Новости и аналитика
Эксперты предупредили о новой пенсионной реформе
Василий Амирджанов Возможность проголосовать дважды назвали провокацией Василий Амирджанов Игорь Буккер "Стена Чингисхана" была возведена не для войны Игорь Буккер Любовь Степушова Москву не обрадует отказ Токио от ПРО США Любовь Степушова
Комментарии
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Решится ли Турция на возвращение Святой Софии православным?
В Британии рассказали о проблемах с авианосцами. Чем это полезно России?
"У меня есть видение": генерал из США предрек "вторжение" России на Украину
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Человечество хочет сделать 2020 год еще тяжелее?
Опыт Болгарии в Евросоюзе оказался не успешен. Почему?
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Глава Крыма приглашает россиян на курорты
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
СМИ сообщают о предотвращенной ФСБ диверсии на параде Победы
Россия поставит Сербии партию танков Т-72Б3
Игорь Гундаров: беллетристика десакрализирует Конституцию
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
Украинская народная примета: перед выборами вспомнить о языковой проблеме
Тату-мастер Марья Тюрпеко: "Я не люблю стереотипы"
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Девушка, потерявшая туфлю на параде, получила награду
Андрей Грозин: Токаев поощряет неприятие России в Казахстане
О проекте Обратная связь Реклама
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ