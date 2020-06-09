Миша Ефремов как лицо русской безнаказанности

Смертельное ДТП в центре столицы. Виновник — сын знаменитого режиссера и актера. Жертва — мужчина из провинции. Оба почти ровесники. Могли бы отдыхать в одних пионерских лагерях, но кривая вывела на Смоленскую площадь. Выкрутится ли на этот раз владелец крутого джипа?

Михаил Ефремов отметился не один раз

Принято говорить: народ у нас пьющий. Зато элита наша в рот не берет. Она так балуется или развлекается. Безнаказанность заканчивается либо линчеванием простолюдина, либо выгораживанием палача. Мы не спрашиваем, что позабыл на московских ночных улицах пропитой театральный деятель. Убитый им человек зарабатывал своей семье на жизнь.

Михаил Олегович прилично наследил. Во время выступления в Саратовском театре оперы и балета в марте 2018 года зрители освистали невнятно говорящего на русском языке, но прекрасно владеющего языком матерным Ефремова. За "гражданина поэта" выступили тогда чахлой грудью российские либерасты и особенно поставщик виршей Дмитрий Быков.

Были и другие, скорее пикантные, как выход на публику в одном халате, авантюры. Все сходило с рук до поры до времени. Час быка пробил. Однако дело не в противниках власти, даже если они сыграли ей на руку. Нежданчик приключается не тогда, когда хочется — когда неймется.

Миллионы бессильны против десятка влиятельных ...

"Законы изданы ради мудрых — не для того, чтобы они не делали зла, а для того, чтобы им не делали зла", — на века записал древнегреческий философ Эпикур. Нынешняя российская Госдума не думает пожизненно лишать прав виновников аварий с летальным исходом.

Михаил Ефремов несколько лет колесил по дорогам в неадекватном состоянии. Всегда за него заступались влиятельные друзья. Влиятельные не сами по себе, а по заслугам их родителей. Не будем оскорблять память почивших потугами их недостойных отпрысков.

Друзей или, может, собутыльников не сдают. Вот один уже объявил неосторожного убийцу "гением". Наверное, до гения Михаил Ефремов не дотягивает, хотя бы по причине количества. Согласно Пушкину, "двуногих тварей МИЛЛИОНЫ", а тут, понимаешь, всего-то один…

Вроде напрашивается сравнение с другими нарушителями правил дорожного движения, например, со стритрейсершей Магдой Багдасарян. Но вопрос не в том, что карман ее торгаша-папаши шире, чем у служителя муз. Дело даже не в нарушении ПДД, а в наплевательском отношении к своим соотечественникам.

Не случайно в заголовках СМИ уже проскочило: 5 миллионов — и Ефремова освободят. Но будет Божий суд, даже если этот земной пока пощадит завравшихся толстосумов.

P.S. Это не казус, как в Штатах с задушенным негром. Политкорректность не просто называет его афроамериканцем и устраивает почти национальные почести на фоне национальных протестов. Там, на Западе, будут рвать в клочья любых противников не Трампа и не власти, а негро-гомо-фемино- и прочих -фобов. У нас же громогласно спишут на ненависть Кремля к "оппозиции", а скорее всего втихомолку выпустят за большие деньги. Жаль, что рязанский мужик не оказался американским черным…