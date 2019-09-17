Свадьба Собчак взбодрила медиапространство

Интернет пестрит фотографиями и видео со свадьбы режиссёра Константина Богомолова и Ксении Собчак. Событию был присвоен обычный для тотема "Дома-2" статус "скандальный".

Впечатлений у публики через край. Собчак снова удалось взбодрить суету будней и заставить говорить о себе.

Совсем не удивило превалирование комментариев в философии неприятия и порицания, которая стала трендом последнего десятилетия. Да и такой уж медийный шлейф у бывшего кандидата в президенты России, который успешно отыграл свою партию в образе оппозиционера действующей власти.

Одним словом, девушка умеет удивлять и системно подходит к решению маркетинговых задач, не забывая и о простом кайфе от творческого полёта.

Каких мнений только ни встречалось по поводу. Анастасия Волочкова, которая была приглашена на свадьбу и которую невеста просила исполнить танец умирающего лебедя, отказалась принимать участие в "вакханалии". А жаль. Сесть на шпагат на фоне Собчак это как минимум утроить лайки в Instagram.

Близкий к церковным кругам общественный деятель предположил, что после венчания супружеской пары по существующей традиции храм могут снести, потому что брачующиеся "осквернили" его стены своим присутствием. Тогда зачем провели обряд венчания? Чтобы потом вслед злословить?

Прошла информация, что молодожёнов то ли собираются, то ли уже оштрафовали за то, что они перемещались к свадебному торжеству, лёжа в катафалке, и не были пристёгнуты ремнями безопасности. Может, и правы инспектора ГИБДД, но сама формулировка — прекрасна.

По картинке, так вообще почти как в сцене с Савелием Крамаровым в "Неуловимых мстителях" — катафалк с молодожёнами, Малахов с иконой и вдоль дороги гости с розами стоят.

Собственно, в Сети было множество суждений о том, что поездка в катафалке чуть ли не глумление над святым и полное безобразие.

Если уж копаться в символах, метафорах и аллегориях, то как раз поездка в катафалке абсолютно согласуется с христианской философией. Жених и невеста, возлежащие в кузове катафалка с надписью на борту "Пока смерть не разлучит нас", иллюстрировали отрицание страха смерти.

Видео с танцем невесты в образе раннего периода творчества Луизы Чикконе, более известной публике как Мадонна, сильнее всего задело не столько соцсети, сколько ТВ. Видимо, из числа тех телеканалов, руководство которых не пригласили на торжество. Даже закадровые комментарии по своей тональности походили на репортажи из советской телепрограммы "Международное обозрение" о неминуемом загнивании Запада и коварных замыслах американской военщины.

Ну, подвигалась Ксения Анатольевна, изображая эротику грядущей брачной ночи, причём явно старалась, и что тут ужасного? На других свадьбах, на которых я бывал, череда тостов с переходящими от торжества к торжеству заезженными шутками про постельный катарсис воспринимается действительно пошло. А тут молодожёны радостно улеглись на железную кровать, и сюжетное повествование от катафалка до брачной ночи обрело свою смысловую завершённость.

Для меня в принципе непонятно, как можно гневно осуждать, когда люди сами в состоянии определить, как им хочется отпраздновать своё бракосочетание. Кому-то по душе оригинальные варианты с "У вас товар, у нас — купец!", куклы на капоте автомобиля, напившийся жених, драка, а кто-то и вовсе не устраивает никаких помпезных мероприятий. И что теперь, принять закон и утвердить общий сценарий на уровне ГОСТа?

Оценочные суждения в парадигме "Так нельзя!" мне видятся неуместными и бессмысленными по своей сути. Есть финансовая возможность, есть собственная фантазия, и творят сами себе на радость. Это их свадьба, в конце концов.

Медийная составляющая семейного праздника позволила совместить и приятное с полезным. Повысила не только общественный интерес к новой ячейке общества, но и стала бодрым стартом для нового телепроекта Ксении Собчак на Первом канале.

К слову, сам информационный повод хотя бы разбавил концентрированную политизированность в федеральном телевизоре, от которой обалдел бы уже и идеологический отдел ЦК КПСС. Да что там! Сам товарищ Суслов, а не только простой телезритель.

Одним словом, у Ксении Собчак снова бинго. Правда, после её развода с Максимом Виторганом у меня было появилась надежда, что всё-таки когда-нибудь случится царь-бинго. Это если бы Ксения Анатольевна вышла замуж за Чака Норриса, а тот взял бы её фамилию. Чак Собчак — звучит поистине сокрушительно!