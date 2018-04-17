Алкоголь: 200 граммов - минус год

Люди, которые употребляют более двух литров пива или бутылки белого вина в неделю, рискуют умереть от апоплексических ударов, аневризмов и сердечной недостаточности.

Об этом сообщила международная команда исследователей при Немецком центре исследования рака (Deutsche Krebsforschungszentrum/ DKFZ) в Гейдельберге (Heidelberg), которая проанализировала результаты питьевых привычек 600 тысяч человек из 19 стран.

Уже при регулярном еженедельном потреблении более 100 граммов чистого алкоголя общая смертность от этой скверной привычки решительно возрастает.

В целом учеными было проведено 83 исследования, в которых учитывались возраст, потребление табака, уровень образования и профессия испытуемых. Результаты всех исследований были опубликованы в специализированном медицинском журнале Lancet.

Верхней планкой, сверх которой общая смертность отчетливо наблюдалась, и были эти пресловутые сто граммов чистого алкоголя в неделю. В пересчете это соответствует примерно двум литрам пива или почти трем четвертям литра белого вина.

Риск ранней смертности напрямую связан с увеличением потребления спиртных напитков. Лица, выпивающие больше 200 граммов чистого алкоголя в неделю, укорачивают продолжительность своей жизни примерно от одного года до двух лет.

Злоупотребление (под этим подразумевается потребление более 350 граммов чистого алкоголя в неделю) сокращает жизнь до пяти лет.

Комментируя статью, опубликованную в цюрихском веб-издании 20 Minuten-Online, немецкоязычные пользователи иронично отмечали, что некоторые из них "практически мертвы". Другие делились афоризмами: "Не принимай жизнь всерьез, все-равно ты не переживешь ее". Третьи сетовали, что "не пьют алкоголь, но в жизни много других трудностей".

Впервые ученые не обнаружили существенной разницы между мужчинами и женщинами, что касается обусловленной алкоголем смертности.

Ранее довольно настойчиво звучали предостережения именно в адрес пьющих представительниц слабого пола. В качестве одной из причин называлось отсутствие у женщин (впрочем как и у некоторых представителей народов Крайнего Севера) расщепляющего алкоголь фермента.

В настоящее время Немецкое общество питания (Deutsche Gesellschaft für Ernährung) определяет относительно безопасный для здоровья и не вызывающий сомнений предел максимального употребления алкоголя в неделю для мужчин — эта доза составляет 140 граммов, для женщин — 70 граммов чистого алкоголя.

Тем не менее рекомендации по употреблению спиртных напитков без риска для здоровья даже среди западных стран существенно отличаются. Например, в США недельная доза чистого алкоголя не должна превышать 196 граммов. Британцы сначала погорячились, а теперь снова рекомендуют принимать на грудь еженедельно не больше 140 граммов чистого алкоголя. Катастрофа для пабов торгующим элем, если бритты последуют медицинским заветам.

В своем исследовании авторы в очередной раз подтвердили хорошо известный науке феномен, что при умеренном потреблении алкоголя происходит меньше случаев инфаркта.

Однако результаты последнего исследования в целом ставят под сомнение распространенное предположение, что умеренное употребление алкоголя благотворно влияет на уровень смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Непомерное потребление алкоголя не только увеличивает риск развития рака и сердечно-сосудистых заболеваний, но и влечет за собой целый шлейф из примерно 200 болезней.

В то же время Рудольф Каакс (Rudolf Kaaks) из Немецкого центра исследования рака дал понять, что указанная верхняя граница потребления алкоголя не является целью, "к которой нужно стремиться. Это не должно быть неправильно истолковано как рекомендация употреблять данное количество алкоголя в неделю".

Медики очень многого опасаются. Достаточно почитать инструкции по приему даже безобиднейших на первый взгляд лекарств. В них вы найдете указания на такие последствия, что вам захочется на месте сдохнуть, а не мучительно погибать от этих якобы жутких медикаментов.

На самом деле, люди гибнут не столько из-за злоупотребления алкоголем, сколько из-за пристрастия к курению. Это бич всех стран, когда после одной-другой рюмки пьяные ручки начинают без конца тянуться к сигаретам. Ежегодно в той же Германии коктейль из алкоголя и сигарет приводит к 74 тысячам смертей.

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