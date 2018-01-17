Есть ли секс в космосе

Начиная с 1982 года, женщины и мужчины начали летать в космос вместе. Однако еще до появления на МКС первой представительницы прекрасного пола высказывались предположения о том, что ученых интересует, как осуществляется совокупление в невесомости, а также проводятся эксперименты с целью выяснения, может ли человек размножаться. Этот миф мы и будем...

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… анализировать! Но давайте обо всем по порядку.

Первым человеком, который не только задумался об том, но и открыто написал, был француз. В 1953 году тогда еще малоизвестный литератор Пьер Буль (Pierre Boulle) — впоследствии автор экранизированных романов, ставших классикой кинематографа "Мост через реку Квай" и "Планета обезьян" — написал фривольный научно-фантастический рассказ L'Amour et la pesanteur - в русском переводе "Любовь и гравитация".

На орбитальной станции Джо числился простым уборщиком, так сказать чернорабочим. Еще до полета в космос горничная Бетти стала его невестой. На борту "сателлита" (как называлась орбитальная станция в новелле) был падре, обвенчавший пару. Однако, несмотря на многократные попытки заняться любовью в первую брачную ночь, — у жениха и невесты из-за невесомости ничего не получилось.

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"Я снова забыл об этой, будь она проклята, невесомость! И снова не рассчитал свой рывок! Да по правде сказать, и не пытался, все было, как это, инстинктивно. Я пролетел над ней и даже ее не коснулся. Пролетел, как планер, над ее горячим телом и не смог ни за что зацепиться. Она лежала в одном метре от меня, и я не мог ее коснуться. Я врезался головой в перегородку над кроватью и отлетел к перегородке напротив", — сетовал герой повести журналисту.

Джо и Бетти вынуждены были отложить занятие сексом до возвращения на Землю. А заключительный вывод Джо и автора повести был негативным: "Их "сателлит", эта хреновина без тяготения, может быть, распрекрасная штука для научных наблюдений, превосходная для того, чтобы смотреть на звезды, великолепная для улавливания космических лучей, — с этим я согласен. Но что касается любви, то тут они допустили грубую и непростительную ошибку. Это последнее место в мире, какое я бы посоветовал новобрачным, разве что у них извращенные вкусы".

Десять лет спустя в космос полетела первая женщина Валентина Терешкова, и встреча на орбите представителей обоих полов из области фантастики перешла в сферу реальности. Про саму Терешкову слухов не распускали, поскольку она находилась на борту "Востока 6" в одиночестве, а орбитальных станций в ту пору еще не существовало.

Правда, авторы мифов "о космической любви" оперируют фамилией супругов Николая (по другим данным — Анатолия) и Людмилы Токовых, якобы отправленных на одном из первых "Союзов". Экспедиция, как утверждали слухи, сорвалась из-за гибели супруга в 1965 году в авиакатастрофе. Позже погибла и Людмила…

В конце декабря 1973 года экипаж корабля "Союз-13" в составе Петра Климука и Валентина Лебедева, по воспоминаниям сотрудников Центра управления полетом, с неземным юмором отнесся к очередному заданию "партии и правительства". Выделенный ими эякулят, после возвращения с орбиты, был имплантирован их женам, но они не забеременели.

В 1976 году НАСА объявило о наборе новых членов экипажей для своих космических челноков, в котором уже не делалось различия по половому признаку. Из более 8000 заявок 1544 подали американки, шестерых из них — наряду с 29 мужчинами — зачислили в астронавты.

В Советском Союзе однако еще не разучились обгонять своих соперников по космической гонке. Первый смешанный космический экипаж стартовал из Байконура 19 августа 1982 года на космическом корабле "Союз Т-5": командир Леонид Попов, бортинженер Александр Серебров и космонавт-исследователь Светлана Савицкая. На орбитальной станции "Салют-7", гордости советской космической отрасли, 2-ю экспедицию посещения ожидал экипаж в составе Анатолия Березового и Валентина Лебедева.

Через неделю троица благополучно вернулась на Землю, а уже 27 сентября 1982 года немецкий журнал Der Spiegel без всяких экивоков написал: "Секс является единственной причиной, по которой женщина-космонавт навещала двоих своих коллег". Источником подобного, мягко говоря, недобросовестного утверждения был медик из НАСА по имени Дик Ричардс (Dick Richards), который якобы знал всю подноготную советской экспедиции. Именно он вещал: "Русские хотят исследовать, как развивается младенец, зачатый в невесомости".

Говорят, дыма без огня не бывает. Вот и тут тоже. Советские эксперименты над размножением крыс в условиях космического полета проводились. Однако крыса-мама не только произвела на свет жизнеспособное потомство, но и сама вскоре издохла.

Исследования, проведенные группой специалистов по космической медицине в Канзас-сити, показали, что процесс репродукции живых существ в условиях невесомости меняется. Во время нескольких полетов проводились эксперименты со спермой и яйцеклетками морских ежей. В невесомости подвижность клеток спермы увеличилась, а после помещения контейнера в центрифугу, имитирующую повышенную силу тяжести, — снова уменьшалась.

На самом деле командиру орбитальной станции "Салют" Березовому эта экспедиция доставила массу беспокойства, так как он полагал, что женщины на корабле — к несчастью. В письме своей супруге Березовой сетовал, что присутствие Савицкой может осложнить жизнь на борту станции. Первая женщина-космонавт, вышедшая в открытый космос в июле 1984 года, Савицкая родила здорового малыша в ноябре 1986 года. Но и это обстоятельство не имело никакого отношения к ее "космической одиссее".

Итак, в СССР секса не было даже в космосе. Однако, как мы помним, кроме советских женщин-космонавтов, в истории освоения вселенной были астронавты США. До начала нового тысячелетия примерно 40 женщин-астронавтов облетело вокруг Земли, и некоторые из них находились на орбите на протяжении двух недель.

В июне 1983 года Салли Райд (Sally Ride) завершила полет на космическом челноке Challenger и стала первой американкой в космосе. Ее коллегами, как и в случае Савицкой, оказались четверо мужчин: Роберт Криппен (Robert Crippen), Фредерик Хаук (Frederick Hauck), Джон Фабиан (John Fabian) и Норман Тагард (Norman Thagard).

Как и в случае с советской женщиной-космонавткой, пошли слухи об известного рода отношениях, которые были официального опровергнуты как самими астронавтами, так и руководством НАСА.

Согласно самой распространенной легенде, первыми половой акт в космосе 3 сентября 1984 года во время полета Discovery осуществили Джудит Резник (Judith Resnik) и Ричард Муллейн (Richard Mullane), которые никогда не были ни любовниками, ни мужем и женой. Супругами являлись астронавты Ян Дэвис (Jan Davis) и Марк Ли (Mark Lee), которые в 1992 году летали на шаттле Endeavour.

Однако они поженились незадолго до старта, так что НАСА не успела произвести замену. В качестве наказания, чтобы они реже общались, им назначили работу, разделенную между собой 12-часовой сменой. Впрочем, катастрофа с "Челленджером" в январе 1986 года и гибель его экипажа, в который входила Джудит Резник, казалось надолго закроет обсуждение темы "секс и космос".

Внимание западных средств массовой информации сосредоточилось на русской космической станции "Мир". В мае 1991 года там в течение недели провела первая англичанка-астронавт Хелен Шарман (Helen Sharman).

28-летняя Хелен, химик по образованию, вела себя на борту по-британски сдержанно, сосредоточившись исключительно на работе, но за праздничным столом на станции "Мир" была замечена в розовом шифоновом платье, одетом на спортивный костюм. Некоторые наблюдатели приняли наряд молодой женщины за неглиже и тут же единодушно отметили: мол, такая выходка была бы невообразима у НАСА.

4 октября 1994 года на "Союзе ТМ-20" вместе с Александром Викторенко и Еленой Кондаковой в космос стартовал немец Ульф Мербольд (Ulf Merbold), который ранее уже дважды побывал на орбите в составе экипажей американских челноков. С

пециализировавшийся на освещении космической тематики германский журналист Хорст Хофман (Horst Hoffmann) писал, что "со времени совместного космического полета Ульф Мербольд испытывает в своем сердце большое расположение к элегантной русской". Что имел в виду герр Хофман, так и осталось тайной. И спросить об этом некого — он скончался в 2005 году.

На пресс-конференции, прошедшей сразу после их возвращения с орбиты, Кондакова ответила журналистам на вопрос о сексе в космосе: "Для самого секса среда обитания, включая невесомость, не играет никакого значения, но мне кажется, для этого необходимо одно очень важное условие — чтобы человек был любимым".

Когда ее напарники в шутку возразили, что "после таких испытаний космосом мы тебе не любимые?", 37-летняя космонавтка расцеловала их со словами: "Конечно, любимые, но исключительно как братья".

В СМИ сообщалось про герметичные "брюки" "Чибис", которые создают отрицательное давление на нижнюю часть тела, активизируя кровообращение. Российские космонавты в обязательном порядке надевают "чибисы" на заключительном этапе полета.

На протяжении трех недель они "стоят" в герметичном приспособлении четыре раза по 20 минут, а в завершающие два дня перед спуском на Землю сеансы "искусственной гравитации" увеличиваются до 55 минут. Эксперты по аэрокосмической медицине в трех словах выражают их побочный эффект: "Лучше, чем виагра".

Автору этих строк приходилось слышать от сотрудников Звездного городка следующую пикантную историю про первого космического туриста Денниса Тито (Dennis Tito).

После возвращения 60-летнего американского бизнесмена из необычного вояжа, его молодая подруга Дон Эбрахам (Dawn Abraham) признавалась российским специалистам, что лучшей ночи любви в ее жизни не было, прямо намекая на улучшение мужских способностей ее бойфренда. хотя, возможно, в этом виновата не невесомость, а длительное воздержание Тито.

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Что же, следует признать, что единственные существа, на которых целенаправленно ставились сексуальные эксперименты в условиях невесомости, были крысы. А что касается людей, то если между разнополыми участниками космических одиссей и была какая-то физическая любовь, то происходила она исключительно по их желанию, а не по приказу ученых…