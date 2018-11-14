"Люди кукурузы" не гнушались и картофелем

Новые технологии позволяют биоархеологам уточнять наши представления о культурах прошлого. Согласно новым исследованиям, в культуре Мочика картофель употребляли в пищу не только знатные люди и жрецы.

Мексиканцы называют себя "людьми кукурузы". И не только потому, что маис является основным продуктом питания их кухни. Согласно мифам, первый человек появился из кукурузного початка. Маис высоко ценится и в других странах Центральной и Южной Америки.

В древнем Перу же наряду с кукурузой отдавали должное картофелю.

В наши дни картофель является главным из продуктов питания, учитывая его нынешнее повсеместное распространение и низкую стоимость, а в культуре Мочика доколумбового периода, как до недавнего времени считали историки, только местные элиты употребляли его в ритуальных целях.

Культура Мочика, или Моче, существовала с первого по восьмое столетие на побережье нынешнего Перу.

Поскольку картофель употребляется в пищу целиком, у ученых сложилось несколько превратное предположение о его роли в культуре. Археологи располагали лишь рядом вещественных доказательств в виде обилия дошедших до нас артефактов, так или иначе изображающих картофельные клубни.

В археологическом журнале Journal of Archaeological Science исследователи Гай Дьюк (Guy Duke) из университета штата Техас Долина Рио-Гранде и Виктор Васкес-Санчес (Victor Vásquez-Sanchez) и Тереза Розалес-Тэм (Teresa Rosales-Tham) из Аркебиоса в Перу рассказали о своем методе анализа крахмальных зерен, оставшихся в керамических и каменных сосудах. Изучая их, ученые могли больше узнать о роли картофеля в рационе питания Моче.

Их исследование располагало в основном предметами, найденными в археологическом городище Вази Хуачума (Wasi Huachuma), которое располагалось в низине долины Хекетепеке (Jequetepeque) в Перу. Датированы эти предметы были 600-850 годами н. э. или более поздними годами существования культуры Моче.

Культура Мочика хорошо известна такими массивными ритуальными постройками, как Солнечная пирамида Huaca del Sol и Лунная пирамида Huaca de la Luna, а также их разнообразными изделиями из керамики, включая изображения половых актов. Практиковали воинственные Моче и ритуальные человеческие жертвоприношения.

Исследователям посчастливилось обнаружить множество предметов, связанных с обработкой пищевых продуктов, таких как шлифовальные камни, устройства для резки, скребки, керамические терки и остатки самих продуктов.

Сохранилось несколько костей животных, а также зерна кукурузы, семена кабачков, бобовых и перец чили.

Макроботанический способ, заключающийся в процеживании сквозь сито грязной жижи, позволяет исследователям задерживать остатки любых продуктов, кроме тех, которые потребляют без остатка, как в случае с картофелем.

О присутствии в культуре Моче картофеля археологи раньше знали только из артефактов, таких как сосуды в форме картофеля, многие из которых были представлены в человеческом обличье.

Хотя картофель впервые стали выращивать в Южном Перу около 10 тысяч лет назад, археологические свидетельства о картофеле оставались мизерными.

Из-за отсутствия остатков картофеля и его изображений на носившей ритуальный характер керамике многие исследователи полагали, что картофель был в основном пищей для знатных людей северных Моче.

Исследовав микроботанические остатки картофеля под микроскопом, а затем сравнив характеристики остатков с известными эталонными образцами, биоархеологи обнаружили, что на всей керамике, которую они исследовали, содержится картофельный крахмал, а два образца также свидетельствовали о наличии в них кукурузы.

Уже на основании этого ученые пришли к выводу, что картофель "варили на побережье Перу", хотя это не означает, что его не употребляли в пищу другими способами.

Обжаривание путем помещения предметов непосредственно на горячие угли или раскаленные камни было очень распространенным методом приготовления пищи, однако это было бы очень трудно доказать, поскольку картофель не оставил бы никаких следов, как в горшках.

Наряду с кукурузой и бобовыми, картофель занимает видное место и в сегодняшней перуанской кухне. Однако в отличие от нынешних предпочтений желтых сортов картофеля, который употребляют в современном Перу, в прошлом, как полагают биоархеологи, ели несколько сотен сортов картофеля разного цвета и формы. Но здесь наука не всесильна, так как невозможно определить остатки крахмальных зерен.

Единственный пример, когда зерна крахмала все-таки были найдены в зубном налете из захоронения под названием Huaca Cao Viejo, никак не был связан с культурой Мочика.

В целом биоархеологи считают, что "нехватка прямых физических доказательств употребления картофеля в контексте культуры Моче связана с чрезмерной зависимостью от макроботанических анализов и недостаточным использованием анализа зерен крахмала".

Новые свидетельства указывают на то, что картофель Мочика употребляли регулярно и во всех слоях общества, а не только как деликатес для знати.

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