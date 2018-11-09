Викинги варили не эль, а смолу. И тем побеждали

Скептики из среды историков высказывали резонные сомнения, как могли викинги осуществлять длительные морские переходы через Атлантику и совершать набеги на прибрежные страны Европы без поточного производства корабельной смолы, чтобы надежно проконопатить свои драккары. До недавнего времени таких доказательств попросту не было. Кажется, теперь их удалось получить.

Шведский историк Андреас Хенниус (Andreas Hennius) из Упсальского университета на страницах научного журнала Antiquity приводит доказательства массового производства дегтя или смолы в Скандинавии.

Как показал результат исследования небольших смоляных ям (их обнаружили на востоке Швеции в начале 2000-х годов, археологи датировали их 100-400 годами нашей эры), за один производственный цикл в таких ямах варили до 15 литров смолы.

Некоторое время спустя были обнаружены гораздо большие по объему воронкообразные смоляные ямы, в которых могли сварить до 300 литров смолы. Такого количества было вполне достаточно, чтобы просмолить днища небольшой флотилии.

Разбросанные вдалеке от жилых построек — эти смоляные ямы стали появляться с 680-го по 900-е годы, когда викинги активно занялись как торговлей, так и разбойничьими набегами.

"Добыча смолы в эпоху викингов развивалась от мелкого до крупномасштабного производства, перемещаясь в лесное захолустье, — приводит слова Хенниуса интернет-версия The Guardian. — Это было вызвано стремительно растущим спросом на деготь, в связи с эволюцией морской культуры".

Эти ямы, где осуществлялся пиролиз древесины, располагались ближе к сосновым борам — для получения соснового дегтя — материала для просмаливания лодок, кораблей, канатов и т. д.

По словам историка, они представляли собой промышленные объекты, используемые исключительно для массового производства смолы. Хенниус отмечает: "Размер флота в поздний период эпохи викингов предполагал обширную и постоянную потребность в данном продукте".

Свои набеги викинги (в основном датчане и норвежцы) предпринимали уже в VIII веке. Одно из первых свидетельств нападения северных пиратов на обитель учености и благочестия в королевстве Нортумбрия — монастырь Святого Кутберта (St. Cuthbert) на острове Линдисфарн — записал в 793 году монах Алкуин из Йорка. Хотя викинги не без удовольствия надевали поверх льняной рубахи, полагавшейся каждому новообращенному, христианский крест.

К одиннадцатому столетию викинги овладели построенными еще римлянами валами Британии, поселились в Исландии, утвердили в Гренландии процветающую колонию, основали свои королевства на острове Мэн, Гибридах, Оркни и Шетландских островах, отвоевали у франков Бретань и Нормандию, доплыли до берегов Америки.

Их грабительские набеги тревожили испанские порты. Добирались норманны — известные по нашим летописям как варяги — и до устьев русских рек.

Предположительно, всю эту увеличившуюся экспансию историки увязывают с изменениями климата, которые, в свою очередь, стимулировали сельское хозяйство, вызвав резкий рост населения.

Другие утверждают, что местные короли конкурировали между собой в борьбе за престиж и финансировали грабительские набеги, чтобы восстановить свое пошатнувшееся величие и укрепить власть.

"Правда.Ру" в свое время писала и о еще одном озарении историков. Морское могущество викингов они объясняли тем, что викингам помогали легендарные солнечные камни, указывавшие путь в облачную погоду и даже после захода солнца.

И вот теперь — ожидаемое подтверждение гипотезы о производстве корабельной смолы почти что в промышленных масштабах.

В настоящее время Андреас Хенниус продолжает работу над своей теорией.

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