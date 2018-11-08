Астрофизики из Гарварда обнаружили инопланетный корабль

Ученые астрофизики из Гарвардского университета предположили, что таинственный сигарообразный объект, замеченный в нашей солнечной системе в прошлом году, возможно, был космическим кораблем, посланным для исследования Земли.

Объект получил название "Оумуамуа" (Oumuamua), что означает "посланник из далекого прошлого" на гавайском языке. Он был зафиксирован в октябре 2017 года телескопом Pan-STARRS 1 на Гавайях. Авторы идеи Абрахам Леб и Шмуэль Бяли опубликовали на эту тему уже ряд статей. Леб — астрофизик с именем, он опубликовал четыре книги и более 700 работ по таким темам, как "черные дыры", будущее Вселенной, поиск внеземной жизни и зарождение звезд.

Ученые описывают необычный объект как удлиненную темно-красную сигару, которая летит со скоростью 196 тысяч миль в час с отклонением от орбиты, продиктованной гравитацией Солнца, на 40 с лишним тысяч км. Объект может иметь "искусственное происхождение, направленным намеренно на Землю чуждой цивилизацией", — пишут авторы.

Ученые заметили, что объект сильно ускоряется при прохождении нашей солнечной системы. Они объяснили это тем, что Оумуамуа — это так называемый "солнечный парус" — специальная конструкция, предназначенная для ускорения космических аппаратов путем давления солнечных лучей на поверхность, как правило, толщиной не более 0,5 мм- 1 мм. Такие паруса были спроектированы и построены нашей цивилизацией — NASA, SpaceX, Роскосмосом и японцами — проект IKAROS.

"Технология солнечного паруса может быть использована для транспортировки грузов между планетами или между звездами", — указывают авторы. Ученые теоретизируют, что высокая скорость объекта и его необычная траектория могут быть результатом того, что он больше не управляется. " Это объясняло бы различные аномалии Оумуамуа, такие как необычная траектория, низкая тепловая эмиссия, предполагающая высокую отражательную способность и его отклонение от кеплеровской орбиты без каких-либо признаков кометного хвоста или спин-крутящих моментов".

Сотрудник Центра планетных наук Университета Торонто в Скарборо Алан Джексон считает, что предположение гарвардцев не верно, пишет CNN.

Спектральные данные от объекта выглядят так, как если бы это был астероид или комета, в то время как спектр солнечного паруса выглядел бы совсем по-другому, указывает Джексон. "Любой функциональный космический корабль почти наверняка откажется от своего солнечного паруса в межзвездном пространстве, чтобы предотвратить повреждения", — продолжил эксперт.

Если же парус был развернут при входе в солнечную систему, он был бы невредим с накоплением пыли в основном на ведущей стороне, как на лобовом стекле машины", — добавил ученый. Солнечные паруса также не могут менять курс после запуска, поэтому, если бы Оумуамуа был действительно солнечным парусом, его путь можно было бы проследить до пункта происхождения, резюмировал Ален Джексон.

На это у авторов из Гарварда уже готов ответ: парус покрыт межзвездной пылью, что "заслоняет его истинную спектральную подпись".

В вопросе происхождения Оумуамуа есть точка зрения зрения Марко Микели из ЕКА. Он считает, что это — комета, а у ее ледяного ядра есть органическая оболочка, которая предотвращает испарение ядра, то есть дегазацию. Отверстия работают как своеобразные сопла, вмонтированные в органическую обшивку, через которые и выходят различные испарения пыли и газов ядра кометы. Это и обуславливает странное вращение Оумуамуа сразу по трем осям.

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