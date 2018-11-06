Победу над холерой Россия одержала в Сталинграде

Не только героизм военнослужащих и огневая мощь Красной армии помогли в 1942 году отстоять Сталинград.

Десятки тысяч жизней советских солдат и мирного населения спасла в годы войны советский микробиолог и эпидемиолог, создатель отечественного "пенициллина" Зинаида Виссарионовна Ермольева. В октябре ей исполнилось бы 120 лет.

Начав свою карьеру ученого-микробиолога еще в 1920 году, она уже через несколько лет возглавляет отдел биохимии микробов в Биохимическом институте имени А. Н. Баха в Москве.

В 1934 году отдел вошел в состав Всесоюзного института экспериментальной медицины, который активно занимался изучением и поиском средств борьбы с уносящими миллионы жизней эпидемиями. В частности, холерой.

От нее еще в царской России погибали десятки тысяч людей. Особенно в Нижнем Поволжье, где в годы Великой Отечественной войны развернулись кровопролитные бои за Сталинград.

Сын эсэсовского офицера, западногерманский историк Йоахим Хоффманн, который, наверное, с "молоком" отца всосал любовь ко всем коллаборационистам Второй мировой войны — от власовцев до предателей из "восточных легионов", написал немало книг, реабилитирующих гитлеровских карателей.

В одной из них, посвященной "оккупации Калмыкии 1942 года", которая в действительности продолжалась четыре месяца, он обратил особое внимание на борьбу немецких врачей с холерой. Этот бич приволжского региона особенно волновал немецкие власти. Что подтверждали и наши разведчики.

В ходе вылазок в тыл противника они сообщали, что в немецких войсках, стянутых к Сталинграду, началась большая эпидемия холеры, которая не выбирала "свой" или "чужой".

Советское командование, опасаясь, что инфекция перекинется через линию фронта на нашу территорию, решило сделать упреждающий удар. Нужна была противохолерная вакцинация, над которой не один год успешно работала герой нашего рассказа Зинаида Ермольева.

В 1940 году ее лаборатория разработала метод получения "холерного фага" — надежного и эффективного средства в борьбе с холерой.

Вывод, сделанный ее комиссией в Сталинграде, был тревожным: через город проходят десятки тысяч солдат и эвакуированных граждан. И нет никакой гарантии, что они не только не занесут эпидемию в Сталинград, но и не заразят глубокий тыл.

Было принято решение всем без исключения военным делать прививку. Но сама Ермольева привезла небольшое количество препарата, а по трагической случайности большая часть вакцины сгорела в разбомбленном немцами эшелоне.

Ермольева тем не менее сумела наладить производство бактериофага в осажденном городе в специально созданной подземной лаборатории. Кроме того, она лично вместе с командой сотрудников хлорировала колодцы, дежурила в изоляторах, обеззараживала уборные и делала прививки. В день через руки медиков нередко проходили тысячи человек.

Кровопролитные бои за Сталинград шли уже на улицах. Конечно, у нас были потери. Но не от холеры, а от вражеского огня. А вот в немецких войсках холера лютовала во всю.

Напомним, что Ермольева была в первую очередь ученым. И исследовательская работа была для нее превыше всего. К тому же не всегда хватало нужного количества вакцины.

И вот перед разведчиками ставится задача — нужны зараженные холерой немецкие трупы. Можно представить себе реакцию этих крутых парней, которые привыкли таскать из вражеского тыла живых "языков", а не трупы умерших от холеры немцев.

И лишь после соответствующего "ученого" внушения Зинаиды Виссарионовны о полезности вражеских трупов для будущей победы Красной армии дело пошло.

В подвале одного из сталинградских зданий была организована лаборатория, где проводились исследования и готовились противохолерные препараты.

Так была предотвращена вспышка холеры на советской территории. За этот подвиг Ермольева получила Сталинскую премию, которую сразу же передала на постройку истребителя. С ее именем на борту истребитель "Ла-5" успешно громил врага до конца войны.

Ну а то, что в годы войны Зинаида Виссарионовна Ермольева наладила выпуск отечественного антибиотика, спасшего тысячи жизней бойцов и офицеров, — это уже другая история.

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