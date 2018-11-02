"Франкенштейн" создавался как научный роман

Часто ли мы задумываемся над тем, что несет нам день грядущий? Человечество либо голословно отторгает все нововведения, либо принимает их на ура. Делайте свои выводы сами.

Первоначально большинство европейцев в штыки восприняли прививку от оспы, зато до середины прошлого века как в Старом, так и (по преимуществу) в Новом Свете очень благодушно относились к накоплению человеческим организмом опасных для здоровья концентраций свинца.

Основная причина — незнание. Другой вопрос: отсутствие правдивой информации коренится в неграмотности толпы или же в злонамеренных попытках корпораций скрыть источники своего неправедного дохода.

На днях профессор истории из британского университета Аберистуит Иван Морус (Iwan Morus) обратил внимание на один весьма характерный пример.

17 января 1803 года в лондонской тюрьме Ньюгейт за двойное убийство был повешен молодой человек по имени Джордж Форстер (George Forster). Как было положено в то время, бездыханное тело сначала провезли по всему городу, чтобы доставить в Королевскую коллегию хирургов Англии для публичного вскрытия.

Дальнейшее шокировало привыкшую к публичным казням английскую публику больше, нежели обыденная аутопсия.

На другой день тело казненного доставили племяннику знаменитого итальянского анатома и физиолога Луиджи Гальвани, также уроженцу Болоньи, 40-летнему естествоиспытателю Джованни Альдини (Giovanni Aldini).

Следуя по стопам своего дяди, он вознамерился продемонстрировать явление, позднее получившее название "гальванизм", которое сам Гальвани называл "животным электричеством".

В отличие от первооткрывателя, который в 1780 году обнаружил "животное электричество", изучая воздействие электрических разрядов во время грозы на живые ткани лягушек, Альдини свой эксперимент проделал над человеческим трупом.

Лондонская "Таймс" в те дни сообщала, что при первом подключении электродов к лицу, казненного, у него начала дрожать челюсть, соседние мышцы были сведены в ужасную гримасу, а один глаз вообще открылся. В продолжении шоу у трупа поднялась с крепко сжатым кулаком правая рука, а колени и бедра пришли в движение.

Части зрителей вполне могло показаться "будто бы мизерабельный человечишка (wretched man) был накануне возвращения к жизни".

Эксперимент Альдини над трупом Форстера произошел не по причине жажды лавров шоуменом, хотя общественный резонанс оказался куда большим, нежели опыты Гальвани с лягушачьими лапками.

Это было сделано для защиты теории дяди против нападок со стороны его противников, таких как Алессандро Вольта (Alessandro Volta). Один из основоположников учения об электричестве Вольта утверждал, что "животное" электричество производилось при соприкосновении металлов и не является свойством живой ткани.

К моменту, когда Альдини экспериментировал с трупом Форстера, между электричеством и жизненными процессами почти целое столетие наблюдалась какая-то особенная интимная связь.

В 1660 году просвещенная Европа ознакомилась со свойствами отталкивания тел от тел наэлектризованных. Трением кусочка янтаря в 1700 году удалось получить электрическую искру. Сэр Исаак Ньютон размышлял о создании электрической машины в первой половине XVIII века.

Английский астроном и красильщик Стивен Грей (Stephen Gray) электризовал трением шелковые нити, изделия из кожи, дерево и шерсть), однако наилучшие результаты получались при натирании стеклянной трубки.

В 1730 году им был продемонстрирован принцип электропроводности. Грей подвесил на шелковых шнурах мальчика, положив возле его ног положительно заряженную трубку, в результате к его пальцам притягивалось блюдо из сусального золота.

В 1746 году француз Жан-Антуан Нолле (Jean Antoine Nollet) для королевского двора в Версале устроил немудреное представление, пропуская через тела 180 королевских гвардейцев электрические заряды из Лейденской банки (первый электрический конденсатор, изобретенный голландцами в 1745 в городе Лейден), что заставляло бедолаг одновременно подпрыгивать.

Несмотря на критику, идеи Гальвани обрели своих последователей в лице немецкого естествоиспытателя Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt), проводившего эксперименты с батареями, сделанными исключительно из ткани животных.

Его соотечественник Йоханнес Риттер (Johannes Ritter) с энтузиазмом проводил электрические эксперименты над собой, чтобы выяснить, как электричество влияет на ощущения.

В определенных кругах обрела популярность идея о том, что электричество можно использовать для возрождения к жизни мертвецов.

К числу приверженцев такой точки зрения относился английский поэт и сторонник гальванических экспериментов Перси Биши Шелли (Percy Bysshe Shelley).

Мэри Уолстонкрафт Годвин (Mary Wollstonecraft Godwin), вышедшая замуж за Шелли в 1816 году, выросла среди подобных ее супругу приверженцев. Не случайно именно ей суждено было обессмертить эксперименты Альдини с мертвецами своим "Франкенштейном".

Скептики подтрунивали над мыслью, что электричество может "заставить мертвецов убивать живых". Но кое-кто воспринял эту идею очень серьезно. Ассистент Альдини, преподаватель Чарльз Уилкинсон (Charles Wilkinson), утверждал, что гальванизм является "первопричиной, которая формирует разграничительную линию между материей и духом, составляющую в великой цепи творения промежуточную связь между телесной субстанцией и жизненными силами".

В 1814 году лекция английского хирурга Джона Абернети (John Abernethy) вызвала бурную дискуссию с его коллегой Уильямом Лоуренсом (William Lawrence).

Абернети утверждал, что электричество было (или было похоже на) жизненной силой, в то время как Лоуренс отрицал, что существует какая-либо необходимость вообще ссылаться на жизненную силу, чтобы объяснить жизненные процессы.

Супруги Мэри и Перси Шелли, безусловно, знали об этих дебатах, поскольку Лоуренс был их лечащим доктором.

Ко времени, когда "Франкенштейн" вышел в свет в 1818 году, его читатели были знакомы с идеей, что жизнь может быть восстановлена посредством электричества.

Спустя всего несколько месяцев после появления книги шотландский химик Эндрю Юр (Andrew Ure) провел собственные электрические эксперименты над телом казненного за убийство Мэтью Клайдсдейла (Matthew Clydesdale).

Юр яркими красками описал, что "каждый мускул на его лице одновременно выражал: ярость, ужас, отчаяние, муки и ужасную улыбку, сведенные в его отвратительном выражении лица убийцы".

По словам ученого, эксперименты были такими ужасными, что "несколько зрителей были вынуждены покинуть квартиру, а один джентльмен упал в обморок".

Трудно сказать, в какой степени Юр, проводя свои эксперименты, имел в виду недавно опубликованный роман Мэри Шелли. Написанный им отчет о них, конечно, преднамеренно подчеркивал наиболее страшные моменты.

Нынешние читатели воспринимают роман "Франкенштейн" как фантастический, каковым он не являлся ни для автора, ни для тогдашней читающей публики.

Как все мы сейчас знаем об искусственном интеллекте, так и читатели Мэри Шелли знали о возможностях возродить электричеством умершего. Подобно тому, как искусственный интеллект вызывает целый ряд откликов и возражений, такое же отношение было к перспективе возрождения жизни электричеством.

Источник фото: pxhere.com

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