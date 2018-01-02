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Автор Редакция рубрики "Общество"

О чем думает ваша собака

Наука и техника » Полезно знать

Глаза широко раскрыты, голова склонилась набок, а пасть будто разъезжается в улыбке... Многие владельцы собак в такие минуты отдали бы последнюю рубашку, лишь бы узнать, о чем думает их любимец.

О чем думает ваша собака?. 381432.jpeg

К счастью, раздевать хозяев четвероногих красавцев никто не собирается: исследователи наконец-то нашли ответы на вопросы, мучившие людей с тех пор, как собака стала другом человека. То, что в собачьем носу насчитывается до трехсот миллионов рецепторов, улавливающих запахи (против шести миллионов у людей), установлено уже давно.

Александра Горовиц, автор книги "Внутри собаки: что она видит, чувствует и знает", утверждает, что псы способны чувствовать даже запах рака — не того, который "свистит на горе", а того, который убивает человека. Запах страха собаки тоже с легкостью различают — в этом виновато не только повышенное потоотделение испуганного гражданина, но и выброс адреналина, который, как оказалось, тоже имеет запах.

Более того, собака, подобно мужу-ревнивцу, всегда знает, чем вы занимались на протяжении всего дня. Смешение запахов, исходящих от хозяина, подсказывает псу: ага, сначала он совершил утреннюю пробежку, принял душ, потом позавтракал в той ужасной забегаловке, занялся сексом, выкурил сигарету, а потом долго трясся в метро.

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Коллега Горовиц Джеффри Муссаиф Массон, автор книги "Собака, которая вас обожает", утверждает, что собаки в состоянии освоить человеческий словарь, правда, в более чем скромных объемах — всего порядка четырех-пяти слов. Например, собаки-поводыри четко понимают такие слова, как "лечи" или "стой".

Исключения, конечно, бывают: в 2004 году мир обошла история о колли Рико, который знает по имени каждую из своих 200 игрушек. Обычно же собака реагирует не на само слово, а на интонацию, с которой вы его произносите, и увязывает монолог хозяина с последующими его действиями — так, все собаки пускаются в пляс, заслышав "Пойдем гулять?". Однако, если вы скажете с той же вопросительной интонацией что-то вроде "Хочешь велосипед?", танцы будут не менее интенсивными.

Собака всегда знает, когда хозяину грозит опасность. Правда, спасатели из необученных собак чаще всего получаются аховые. В ходе эксперимента несколько владельцев собак разыграли перед своими питомцами сердечный приступ, и что же — кто-то из четвероногих кинулся звонить в "скорую"? Ничего подобного. Одни продолжили прогулку, как ни в чем не бывало, другие, потрогав хозяина лапой, садились рядом и ждали, что будет дальше.

Фото: AP

Возможно, правда, "спасатели" поняли, что ничего страшного на самом деле не случилось, поэтому и вели себя так спокойно. Однако, если происходит что-то выходящее за рамки собачьих представлений о норме, она начинает громко выражать свое беспокойство. Не одна семья была спасена от смерти в огне именно потому, что пес, учуявший запах дыма, будил лаем хозяев.

Глядя на то, как собака увлеченно роется в куче мусора, а потом лезет обниматься и целоваться или вырывает последний кусок у вас изо рта, невольно думаешь: что, мол, за эгоистичное создание! Горовиц объясняет: "Такое поведение означает лишь то, что собаки обладают самосознанием.

Они не только отрада и помощь для своего хозяина — они личности. Это подтверждается поведением собак при виде своего отражения в зеркале. Одни реагируют на него как на симпатичного незнакомца, другие игнорируют, не желая общаться с конкурентом. А маленькие собаки, например, нарочно шумят сильнее, чем их более габаритные собратья, чтобы показать свою значимость".

Понимают ли псы, что такое хорошо и что такое плохо? Большинство владельцев, застигших своих собак за разорением мусорного ведра и увидевших их виноватые глаза и бровки домиком, уверены, что да. Однако Горовиц считает, что это далеко не всегда так.

Просто вид сурового хозяина наводит собаку на мысль о неминуемом наказании, и те самые бровки домиком — индикатор не угрызений совести, а страха перед карой. Опять же в мусоре питомец ковыряется не из желания насолить своему владельцу, а, скорее, из любопытства.

А вот извиняются собаки вполне искренне. Не исключено, что они научились этому у людей. Если пес нечаянно прихватил хозяина зубами во время игры, он начинает заглядывать в глаза, стелится по полу и усиленно виляет хвостом. Сами собаки никогда не обижаются — хозяева пользуются безграничным кредитом доверия. Там, где кошка выгнет спину и удалится, собака даже и не подумает дуться.

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Любовь — это то, без чего немыслима собачья жизнь. Когда пес лижет вам руку, он не выпрашивает еду, а показывает свою любовь. Проявления насилия собак пугают: когда хозяева ссорятся и машут кулаками, питомцы обычно стараются найти местечко поукромнее, чтобы не травить свою нежную душу подобным зрелищем.

С другой стороны, моменты нежности настолько радуют собак, что не один вечер при свечах оказывался испорченным: едва супруги начинают обниматься, как тут же раздается стук собачьего хвоста по полу, а сам пес принимается скакать вокруг хозяев, радуясь тому, что в доме царит любовь.

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