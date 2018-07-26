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Автор Марк Глухов

Google штурмует облака

Наука и техника » Технологии » Интернет

23 июля на общедоступном форуме для разработчиков программного обеспечения GitHub окончательно оформилась ветка, посвященная "The Go Cloud Project". В его основу лег разработанный Google "Go language". Речь идет об одном из самых быстроразвивающихся языков программирования, который на данный момент уже используют около миллиона разработчиков по всему миру.

В компании верят, что уровень его распространенности в ближайшее время станет еще больше. По словам представителей Google, увидев удобство использования данного инструмента, программисты начнут предпочитать его аналогичным техническим решениям. Подтверждением решительности их действий стал официальный анонс "Go Cloud" — набора свободно распространяемых библиотек, доступного для всех желающих.

Используя этот инструмент, и разработчики, и их работодатели смогут убить двух зайцев. К примеру, раньше кодеры были вынуждены прописывать собственный набор команд для каждого проекта, взаимодействующего с облачными хранилищами данных. Теперь же им будет достаточно только выбрать из гибкого набора заранее заготовленных. Владельцы и управляющие фирм, в свою очередь, получат возможность быстро перемещаться между различными серверами за счет заранее заложенной системы совместимости и избегать многочисленных издержек при масштабировании бизнеса.

Еще одним доводом "pro" считается особенность синтаксиса "Go language". При его конструировании отдельное внимание уделялось сочетаемости с широко используемой системой управления базой данных MySQL. В конечном итоге, подобный подход сделал технологию рабочим решением как для небольших стартапов, так и для крупных организаций, вроде банков или брокерских корпораций.

Пока что при правильном использовании инструментов Google гарантирует бесперебойную работу программного обеспечения с "родительским" облаком и продуктами Amazon. Однако компания не обрубает дорогу творческим, пытливым умам, желающим добиться большего. Они готовы сотрудничать с теми, кому удастся "прикрутить" их детище и к иным сервисам, вроде OneDrive и Apple Cloud…

В целом, на основе имеющихся данных можно предсказать успешность избранной компанией стратегии. Благодаря свободному распространению качественно проработанных продуктов им вновь удается захватывать принципиально новый рынок. Подобная ситуация уже встречалась нам в 2005 году. Только тогда речь шла о мобильной операционной системе Android, до сих пор тягающейся с iOS в области User Experience. Теперь же экспансия виртуального мира проходит на качественно другом уровне — уровне экосистем.

На данный момент мало создать линейку продуктов с хорошими потребительскими характеристиками. Рынок полон различных гаджетов, похожих один на другой. И только те, кто способны предложить пользователю наиболее комфортную систему взаимодействия с техникой, способны завоевать большую часть аудитории. Этим и объясняется столь высокое положение Apple и относительно недавний взлет компании XIAOMI.

Пока не ясно, каким образом менеджеры Google планируют возвращать деньги, затраченные на разработку языка и библиотек. Конечно, они находятся в свободном доступе: брать деньги за использование наработок не будут. Но и Android, вплоть до недавних событий, свободно распространялся через вендоров. Теперь же, после судебных разбирательств и штрафа в 2,4 миллиарда долларов, ситуация находится в подвешенном состоянии уже третий год.

Ясно только одно — если планам "Корпорации добра" суждено сбыться, то она получит мощный плацдарм для дальнейшей интернет-экспансии. Окажется ли конечный пользователь в плюсе от формирования единой экосистемы, или же будет задавлен монополией? Вот вопрос, на который следует искать ответ, а дальше — надеяться на лучшее.

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Темы Google интернет технологии программирование облачные технологии язык программирования
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