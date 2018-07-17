3D-моделист выиграл у госдепа дело об оружии

Американский 3D-моделист Коди Уилсон выиграл многолетнюю судебную тяжбу с правительством Соединенных Штатов. Теперь молодой оружейник собирается расширять свою "энциклопедию" оружия, открытую для каждого, кто имеет доступ в интернет.

Фото: 3dtoday.ru

Как сообщает интернет-издание TechCrunch, несмотря на годы упорной борьбы федеральным властям так и не удалось доказать противоправность действий молодого человека. Напомним, конфликт длился на протяжении пяти лет — с того самого момента, как Коди впервые выложил на своем сайте 3D-модель оружия, способного стрелять патронами 9×17 мм.

Вместе с ним он разместил видео анархического толка. В нем говорилось о недопустимости государственного контроля производства оружия в наши дни, когда каждый желающий может владеть устройствами для печати объемных моделей. Из его слов можно понять, что это лишь естественный этап развития общества и ему не нужно противостоять.

В первые дни после публикации 3D-модель испытанного им оружия была скачана более 100 тысяч раз. Это настолько вдохновило Уилсона, что он отчислился с правового отделения Техасского университета. Вероятно, это еще раз доказывало его веру в законность данного мероприятия. Однако правительство с ним не согласилось.

Менее чем через неделю после описанных событий в его почтовом ящике оказалось письмо от государственного департамента США с требованием исключения возможности всемирного доступа к чертежам. К тому же его уведомили, что в случае неповиновения начнется судебное разбирательство: техасца обвинили в нарушении законов, касающихся федерального контроля над экспортом оружия. Дословно, его вина заключалась в "торговле оружием без лицензии". Так же, как если бы он переправлял оружие за границу, а не размещал файлы в интернете.

Конечно, испугавшись преследования, он сразу же отключил сайт. Но адвокаты предупредили его о взысканиях. Потенциально власти могли выписать ему многотысячные штрафы, а также посадить в тюрьму за те несколько дней, которые сайт вообще работал. "Я думал, моя жизнь — кончена", — вспоминает Уилсон.

Так бы все и завершилось, не успев начаться, если бы он не начал анархический проект. Вместо того чтобы жить в страхе перед набором правил, называемым "Нормативно-правовое регулирование торговли оружием" (ITAR), он направился в суд, чтобы добиться справедливости. Не отменить закон, но изменить его для всеобщего блага. Так он не только добился разрешения заниматься любимым делом, но и, возможно, ознаменовал новый этап в оружейном мире.

Ссылаясь на вторую поправку к Конституции США и естественные свободы человека, он доказал недопустимость уравнивания размещения чертежей оружия в интернете и незаконного оборота, так как первое является не чем иным, как актом общения. А вот ответственность за производство и владение оружием лежит на том, кто создал модель по чертежам. Так что к самому Коди претензий быть не может. Суд встал на сторону Уилсона: госдеп проиграл сражение на собственной вотчине.

Таким образом люди во многих частях этой планеты, где это возможно, получили шанс стать обладателями собственного огнестрела, всего лишь присоединив к компьютеру токарный станок и скачав соответствующую программу. Так США и некоторые страны лишились монопольной возможности контроля оборота оружия среди населения.

В России же ожидать каких-либо подвижек, скорее всего, не стоит. Так уж вышло, что любое огнестрельное оружие, выпущенное без соответствующей лицензии на территории нашей страны, становится поводом для возбуждения уголовного дела. И грозит "доморощенному дегтяреву" в зависимости от того, один он этим занимался или с компанией товарищей по интересам, от двух до восьми лет тюрьмы. В довесок еще и штраф назначат от 100 до 800 тысяч рублей. Единственное, что спасет после таких домашних экспериментов, — добровольная явка с повинной и передача всех своих поделок в руки полицейских.

Лицензия на производство оружия в Российской Федерации выдается только юридическим лицам. И то — только после проверки на соответствие всем техническим регламентам, контролирующим каждый шаг работников предприятия.

Вот и получается, что граждане России, забредшие на сайт Коди Уилсона, теперь окажутся, как перед музейной витриной, только некоторым иностранцам брать предметы из экспозиции можно, а нам — нет. Плохо это или хорошо, но ситуация такова. У каждого государства свой подход к обеспечению национальной безопасности. А вы думаете, России его нужно поменять?

Читайте также:

3D-принтеры: как "распечатать" весь мир

3D-принтеры перевернули мир

Принтер, который сам себя распечатывает

3D-печать изготовит скульптуру каждому