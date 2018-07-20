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Автор Марк Глухов

Планшеты рулят и атакуют ноутбуки

Наука и техника » Технологии

Рынок мобильных технологий один из самых отзывчивых на изменения в запросах потребителей. Это касается как производителей "железа", так и программного обеспечения. Стремительность развития и конъюнктурность отрасли особенно заметна на примере мастодонтов индустрии, таких как Apple, Microsoft, Adobe и других. Кстати, о них и пойдет речь в этой статье.

Пресс-отдел корпорации Adobe заявляет о начале разработки полноценной версии Photoshop для переносных устройств на базе iOs. Данное решение — не импульсивная попытка сделать что-то новое, а закономерный шаг в борьбе за охват аудитории. Представители компании объяснили это тем, что последние выпущенные IPad от Apple Inc. обладают гораздо более высокими характеристиками, чем половина ноутбуков и ультрабуков представленных на рынке. Таким образом, мощностей программно-аппаратного комплекса достаточно, чтобы производить серьезные вычисления при работе над графическими изображениями.

Также, по словам одного из инсайдеров компании, совет акционеров обеспокоен тем, что представители других IT-объединений уже представили пользователям профессиональные версии для работы с графикой, а они — еще нет. Чтобы исправить подобное отставание, они хотят предоставить пользователям больший объем опций, чем у конкурентов. Самой главной из них должна стать функция совместной работы на нескольких устройствах через Adobe Cloud.

Подобное решение IT-гиганта может повлечь за собой серьезные изменения на рынке профессиональных мобильных устройств. Во-первых, это, скорее всего, приведет к падению продаж графических планшетов, которые прежде занимали топовые позиции своем сегменте: несмотря на свою высокую стоимость, Pro-версия IPad способна конкурировать с продуктами лидеров этого направления, такими как Wacom и прочие, за счет предоставления большего количества функций.

Во-вторых, это приведет к определенному набору сложностей для других компаний. Теперь производителям устройств на базе Android и Windows придется прикладывать больше стараний, чтобы привлекать новых клиентов. Ведь устройства Apple Inc. объединяются в экосистему, в отличие от своих аналогов.

Даже если мы отбросим конкуренцию среди tablet-продуктов, мы заметим — они теперь наступают и на другую вотчину: владенья ноутбуков и ультрабуков. Будучи более компактными и легкими, они все чаще заменяют своих "старших братьев" в силу своего удобства. Как следствие, все большее количество пользователей предпочитает их, а продажи ноутбуков — падают.

Конечно, винить корпорацию Adobe в этом нет никакого смысла. Они лишь вынуждены создавать все более и более привлекательные условия для экстенсивного роста клиентской базы. При их системе лицензированного использования (помесячная подписка) от количества пользователей напрямую зависит их благосостояние. Они вынуждены захватывать новый рынок для обеспечения роста финансовых показателей.

К чему это в итоге приведет? Заменят ли планшеты ноутбуки, или же лишь немного потеснят? Увы, нам не дано знать: это покажет лишь время. А мы будем следить за развитием ситуации, чтобы вы всегда знали все самые свежие новости из мира науки и технологий.

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Темы лаптоп планшет ноутбук компьютер технологии
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