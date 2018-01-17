Мир Политика Общество Экономика Недвижимость Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Наука и техника » Технологии
Связь Интернет Телекоммуникации
Автор Яна Филимонова

Вымирающие языки спасут... соцсети

Наука и техника » Технологии

Виртуальная переписка и обмен короткими сообщениями завоевали статус бездушного эрзац-общения, но порой они работают во благо культуры. Гаджеты и соцсети помогают спасти исчезающие языки, говорят лингвисты.

Вымирающие языки спасут... соцсети. 381896.jpeg

Приложение для айфона подскажет правильное произношение слов на тувинском, а индейцы переписываются на родных наречиях в Facebook.

Почему ученых и любителей словесности так заботит судьба вымирающих языков? Казалось бы, исчезновение того или иного наречия вместе с его последними носителями — процесс грустный, но естественный и неизбежный.

Однако специалисты приводят несколько весомых аргументов в пользу сохранения всех, даже самых малочисленных языков.

Во-первых, каждый существующий или когда-либо существовавший язык является частью истории и культурного наследия человечества. Вопрос о том, нужно ли его сохранять, сродни вопросу, нужно ли сохранять архитектурные памятники, вымирающие виды флоры и фауны, свидетельства о событиях прошлого. Люди отличаются от животных не в последнюю очередь тем, что стремятся сохранить достижения предшествующих поколений и развить их.

Читайте также: Мусоножки против великого и могучего

Во-вторых, разнообразие языков на планете обеспечивает культурное разнообразие человечества, и это — не пустой звук. Специалисты по психолингвистике — новой области на стыке лингвистики и психологии — обнаружили, что благодаря разной смысловой организации языков их носители отличаются по способу мышления. Чем богаче будет языковое наследие Земли, тем более разнообразно думающими людьми она будет населена.

Наконец, совсем прагматичный аргумент в конце 2000-х годов озвучили лингвисты. По их мнению, исчезновение малораспространенных языков и диалектов приведет к потере уникальной информации о флоре и фауне планеты.

Американский лингвист и член Национального географического общества профессор Дэвид Харрисон пояснил: умирающие языки малочисленных народностей и аборигенов хранят ценнейшие сведения о местном животном и растительном мире. Эту информацию местные племена накапливали веками, поэтому она тесно переплетена с исчезающим языком и, скорее всего, окажется невосполнима при его окончательной утрате.

К примеру, животное, которое сибирское племя охотников-собирателей Тоджу называло простым словом "чери", в переводе будет звучать как "двухгодовалый некастрированный самец ездового северного оленя". Еще один красноречивый пример: два вида рыбы, похожей на форель, на английском языке назывались "steelhead trout" (буквально — "стальноголовая форель") и "cutthroat trout" ("зарезанная форель", "форель с перерезанным горлом" — название пошло от особенностей окраски рыбы).

Однако на халкомелем — языке индейцев племени Масквим, населявших территорию современной Канады — эти рыбы назывались лососем. Аборигены не ошиблись: генетический анализ показал, что оба вида относились к подсемейству лососевых, а не форелевых.

Таких примеров можно привести множество. По мнению Харрисона, малочисленные народности той или иной местности и их языки, безусловно, представляют ценность не только для лингвистов и культурологов, но и для представителей естественно-научных дисциплин.

Между тем, по данным ЮНЕСКО, около семи тысяч ныне существующих языков и наречий находится под угрозой исчезновения. Среди них — идиш, ирландский, калмыцкий, хакасский и многие другие языки.

Основную роль в "выживании" языка играет даже не число его носителей на сегодняшний день, а их средний возраст. Этот показатель говорит о том, передается ли наречие от поколения к поколению или вымрет вместе со своими последними носителями.

 

К примеру, на гинухском языке (одном из малых языков Дагестана) говорит всего 548 человек. Он даже не имеет письменности, однако не считается исчезающим, на протяжении веков старшее поколение бережно передает родной язык детям.

В Красную книгу языков гинухский занесен потому, что ввиду малочисленности носителей может быть утерян из-за глобальной катастрофы, войны или стихийного бедствия. А вот на идише — еврейском языке германской группы — только в России говорит 30 тысяч человек. Но, к сожалению, это наречие считается исчезающим: среди его носителей практически нет детей.

Примерно половина находящихся в опасности языков может быть утрачена уже к середине или к концу нынешнего столетия, сетуют лингвисты. Основным врагом редких языков считается глобализация и расселение носителей по миру.

Языки исчезают не потому, что в них отпала необходимость, как в устаревшем инструменте, а в основном из-за дискриминации. Малым народностям буквально запрещают говорить на родном языке. У людей создается впечатление, что родное наречие не дает никаких преимуществ в общественной жизни и карьере, и они не стремятся передать его своим детям.

"Уэльс был присоединен к Англии. Один американский историк в своей книге написал, что Уэльс стал первой английской колонией. Нас колонизировали в 1536 году. Генрих VIII сразу ввел нечто вроде закона, по которому люди должны были говорить не по-валлийски, а по-английски", — рассказывает философ и лингвист из Уэльса Хоуэл Льюис. — "Детям, которые говорили по-валлийски, вешали на шею кусок дерева на веревке. После школы тех, у кого на шее была такая деревяшка, били".

Однако валлийский язык, стоявший на пороге исчезновения, начал возрождаться. В 1991 году, по данным переписи, им владели уже 18,5 процента проживающих в Уэльсе людей, а к 2001 году их число выросло до 20,5 процента — притом, что множество носителей также проживает в других частях Великобритании и Канады.

Теперь шанс возродиться есть и у других языков, чья печальная судьба, казалось, уже была предопределена. На помощь пришли социальные сети и гаджеты, которые принято считать бездушными заменителями реального общения. К примеру, в Туве было создано приложение для айфона, с помощью которого можно проверить произношение слов на тувинском языке, на котором говорят в Сибири и Монголии.

Индейцы Северной Америки пользуются социальными сетями для возрождения интереса среди молодежи к родному языку. Сотрудница университета в штате Мичиган Маргарет Нури занимается исследованием культуры аборигенов Северной Америки.

Сама Маргарет является носителем языка Анишинаабемовин, на котором говорят индейцы более 200 племен. Теперь носители Анишинаабемовин, разбросанные по территории Северной Америки, активно общаются на родном языке в Facebook.

"Теперь мы замечаем позитивное воздействие глобализации, — говорит Дэвид Харрисон. — Язык, на котором говорит всего 50 человек в отдаленной точке мира, обретает способность быть услышанным в мировом масштабе".

В рамках проекта Национального географического общества Харрисон участвовал в создании восьми аудиословарей, содержащих более 32 тысяч словарных статей на восьми редких языках. Голосовые записи были сделаны их носителями. Один из участников проекта, Альфред Лейн, говорит на языке Силетс Ди-ини, когда-то распространенном среди индейцев в штате Орегон.

"К нам пришли лингвисты и сказали, что наш язык обречен на исчезновение", — рассказывает он. Племя собралось на совет и приняло решение: такому не бывать. "Тогда мы разработали план по возрождению языка в долине Силетс", — говорит Лейн.

Читайте также: Языки распространяют мужчины

К сожалению, цифровые технологии не защитят все вымирающие языки, признают лингвисты. Но они определенно способны спасти некоторые из них, а также сохранить память о наречиях, все-таки обреченных на исчезновение.

Не забывайте присоединяться к Pravda.Ru во ВКонтакте, Telegram, Одноклассниках, Google+, Facebook, Twitter. Установи "Правду.Ру" на главную страницу "Яндекса". Мы рады новым друзьям!

Актуальная аналитика
Изобретения
В 72 раза слабее птицы: как Жуковский научил человека летать
Человек
Куда пропадает заначка
Бывший СССР
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Читательский топ
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Как Китай и Россия смогут "обнулить" доллар США
Сейчас читают
В 72 раза слабее птицы: как Жуковский научил человека летать
Изобретения
В 72 раза слабее птицы: как Жуковский научил человека летать Видео 
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью"
Авторские статьи
Убийца авианосцев: Россия отправит на охоту "Супер-Пиранью" Видео 
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Прошлое
Австралиец неизвестного пола перевернул историю человечества
Со своим уставом: можно ли защитить российских наемников
Экспертное мнение
Со своим уставом: можно ли защитить российских наемников Видео 
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад
Экспертное мнение
Кошмар для WADA: в скандале с Россией нет пути назад Видео 
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Мир
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили

15 января два британских истребителя Eurofighter Typhoon были подняты в воздух с авиабазы Лоссимут в Шотландии на перехват российских бомбардировщиков Ту-160.

Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Экспертное мнение
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Мир
Порошенко объявил Россию врагом навеки
Авторские статьи
Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги
Мир
Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018

15 января стало известно, что российское правительство начало разработку санкций в отношении некоторых функционеров Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Как Россия покарает членов WADA за Олимпиаду-2018
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Западные СМИ рассказали о праве России на Крым
Мир
Проняло? Европа может объявить 9 мая государственным праздником
Министерство обороны
Со скоростью торпеды: Россия опередила "быстрый удар" США
Любовь Степушова На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки Любовь Степушова Александр Артамонов Пальмы в Сибири: куда эмигрировала русская зима? Александр Артамонов Айдын Мехтиев Вопрос на 22 миллиарда: вернет ли Трамп казахские деньги Айдын Мехтиев
Комментарии
В Литве запущен аналог "Миротворца" Vatnikas
Опубликованы три сценария "санкционного суперудара" по России
Подробности: на США упал метеорит
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
НАТО собирается воевать с Россией в Африке
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
Спам появился раньше интернета
Минстрой придумал способ ограничить плату за жилищные услуги
Поножовщину устроили дети в челябинской школе
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
На полусогнутых: как Назарбаев стал другом Америки
"Южмаш" потребовал от России миллионы долларов на ракету для украинского спутника
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Урок для России: зачем едет к Трампу "кошечка" Назарбаев
Кремль честно рассказал о состоянии здоровья Путина
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Истребители НАТО перехватили Ту-160: в случае войны их бы сбили
Треть покупателей жилья меняют квартиры с целью переезда в другой район
Польшу и Россию заподозрили в желании разделить Украину
Интересное в фото Все >
5 отличий наших мужчин от иностранцев 5 Фото 5 отличий наших мужчин от иностранцев
Как бы они выглядели сейчас 5 Фото Как бы они выглядели сейчас
Не Санта-Клаус, но с оленем 6 Фото Не Санта-Клаус, но с оленем
Чего только не придумают?! 9 Фото Чего только не придумают?!
В мире животных. Забавно! 9 Фото В мире животных. Забавно!
Мужское Все >
С-500 сделает любой истребитель США
С-500 сделает любой истребитель США
США все еще изобретают ракетный двигатель
США все еще изобретают ракетный двигатель
Как согреться в палатке. Пятнадцать советов
Как вывести из организма все ненужное и ядовитое
Здрава: стельки из бересты лечат!
Снаряжение для походов
Оборудование укрытий от непогоды
Русская баня как забытое средство борьбы с болезнями...
Вся правда о мужчинах
Вся правда о мужчинах
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Что стоит прощать любимому или 5 основных правил в отношениях
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
Почему обиженный мужчина похож на маленькую девочку
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
18 способов, с помощью которых вы усложняете себе жизнь
5 "супер-техник" психолога, которые действительно помогают
5 "супер-техник" психолога, которые действительно помогают
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Пневматическая подвеска (пневмоподвеска)
Механическая коробка передач
Механическая коробка передач
15 вариантов полезного ужина
15 вариантов полезного ужина
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Утренний комплекс упражнений для бодрости
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Семь необычных и эффективных упражнений для фигуры
Упражнения со скакалкой для похудения
Упражнения со скакалкой для похудения
Полезные и лечебные свойства черники
Полезные и лечебные свойства черники
Оружие Все >
"Отступать некуда, позади - Москва..." 10 Фото "Отступать некуда, позади - Москва..."
Это вам не цирк - это армия! 7 Фото Это вам не цирк - это армия!
Глаз авианосца - Seahawk 6 Фото Глаз авианосца - Seahawk
Эсминцы для Тихого океана 5 Фото Эсминцы для Тихого океана
Китайские "охотники за головами" 6 Фото Китайские "охотники за головами"
История и современность Все >
Россия
Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского

2 января 1909 года умер отец Иоанн Кронштадтский — один из самых "закрытых" святых ХIХ века, защитник бедных, исцелитель алкоголиков, ревнитель духовного брака.

Что смутило биографов в дневнике Иоанна Кронштадтского
Волшебное слово лыжника Веденина - победителя Олимпиады
10 советов Махатмы Ганди
Февраль 45-го: восстание обреченных
Интересные факты о русском алфавите
В конце войны: история, рассказанная ветераном ВОВ
Целебные свойства деревянной посуды
Белокурые сихиртя - пропавший народ Арктики
"Домострой" - самая оклеветанная книга во всей русской культуре
Великое московское наводнение 1908 года
Солнцееды: Как насытиться праной?
Солнцееды: Как насытиться праной?
Почему сфагновые болота называют "кладбищем органов"?
Почему сфагновые болота называют "кладбищем органов"?
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Загадки и ошибки учения Николая Коперника
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
Почему Запад атакует Порошенко и чем это закончится
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2018, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в Российской Федерации: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия» (УПА), «ИГИЛ» (ИГ, Исламское Государство), «Джабхат Фатх аш-Шам» (бывшая «Джабхат ан-Нусра», «Джебхат ан-Нусра»), Национал-Большевистская партия, «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «НСО», «РНЕ», «Талибан», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы». Полный перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности, находится на сайте Минюста РФ

Вход на сайт
Забыли пароль?
Закрыть Я уже подписался