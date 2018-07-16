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Мировой запуск A7: новый робот-пылесос компании ILIFE

Наука и техника » Технологии

ILIFE, всемирно известный производитель роботов-пылесосов, запустил в продажу модель робота-пылесоса A7 по всему миру на Amazon и AliExpress в качестве премиального дополнения к своей A-серии. A7 оснащен чистящей системой третьего поколения CyclonePower Cleaning System, которая используется в топовой модели компании ILIFE — A8, которая была представлена на выставке потребительской электроники (CES) в этом году.

Мировой запуск A7: новый робот-пылесос компании ILIFE. 389561.jpeg

Система CyclonePower позволяет пылесосу A7 выполнять высокоэффективную уборку и решать в процессе работы сложные задачи. Предлагая практичные решения по уборке дома, A7 был создан для того, чтобы стать частью вашей семьи. Он может думать о том, о чем думаете вы, и заботиться о том, о чем заботитесь вы. Интеллектуальный, продуманный и высокоэффективный, A7 по праву заслуживает того, чтобы назвать его "роботом, у которого есть чувства".

Исключительная эффективность уборки: система третьего поколения CyclonePower Cleaning

С помощью системы третьего поколения CyclonePower Cleaning A7 выполняет методическую, глубокую и тщательную уборку с помощью боковых щеток, основной плавающей щетки и мощного всасывания.

Боковые щетки. Эластичная щетина средней жесткости точно разработана до размера, при котором уборка пыли производится с наилучшим результатом.

Плавающая основная щетка. Предназначена для эффективной уборки грязи на ворсистых коврах и полах, подстраиваясь под изменения высоты поверхности, на которой работает пылесос.

Мощное всасывание. Используя принципы аэродинамики, полностью герметичный воздуховод уменьшает сопротивление потоку воздуха и создает мощное всасывание.

A7 может работать для вас в четырех режимах уборки. В режиме "Траектория" робот выполняет уборку по определенной траектории для максимального охвата убираемой территории. В "Максимальном" режиме робот работает с максимальной мощностью всасывания, подходящего для первой уборки в загрязненном помещении. В режиме "Край" пылесос подметает и убирает пыль в углах и вдоль стен, где скапливается самое большое количество грязи, пыли и волос. В режиме "Точка" пылесос убирает определенную область сильным всасыванием.

Удобный дисплей и эксплуатация

A7 — это еще один шаг вперед для компании ILIFE по повышению удобства использования и общего применения искусственного интеллекта по уборке дома. ЖК-дисплей держит вас в курсе процесса работы робота, показывая вам статус прибора, а защитная панель управления IPX4 с защитой от брызг защищает пылесос от воды, которая может случайно пролиться на устройство во время работы.

A7 можно активировать с помощью многофункционального приложения, пульта дистанционного управления и кнопки на корпусе, что отвечает потребностям самых разных пользователей. Планирование, выбор режима уборки, включение и зарядка — все это можно делать, прикоснувшись к кнопке на корпусе, что делает A7 удобным для использования даже детьми. Пульт дистанционного управления, который не имеет экрана, получает сигналы по прямой линии на расстоянии в пределах восьми метров от робота, предлагая интуитивно понятные варианты управления для пользователей среднего и пожилого возраста. Подключив A7 к Wi-Fi, вы можете отправлять команды роботу через приложение на вашем телефоне, будь то выставление времени планируемой уборки, выбор режимов уборки, поиск A7 или проверка состояния уборки и аксессуаров.

Внимание к деталям

Большой контейнер для сбора пыли с высокоэффективными фильтрами: мусорная емкость объемом 600 миллилитров увеличивает время работы A7. Пылесборник не нужно вытряхивать после каждой уборки. Трехслойные высокоэффективные фильтры захватывают и фильтруют больше пыли.

Интеллектуальная система Anti-Stuck. Благодаря набору из 15 детекторов OBS, установленных на передних колесах и на бампере, A7 может быстро найти выход из затруднительного положения, если он застрял между мебелью.

Ультратонкий внешний дизайн. Тонкий профиль A7 имеет толщину всего лишь 7,6 сантиметра, что позволяет роботу убираться под мебелью, включая кровати и диваны.

Технология IML. Глянцевая черная верхняя крышка придает A7 выдержанный стиль. Благодаря технологии IML, стеклянная крышка обладает высокой стойкостью к царапинам и износу.

Где купить

Робот-пылесос A7 компании ILIFE теперь доступен на AliExpress и Amazon в США, Великобритании, Франции и вскоре выйдет на Amazon в Японии, Испании и Канаде.

Купить можно здесь.

Информация о ILIFE

ILIFE, основанная в 2007 году и имеющая головной офис в Шэньчжэне, Китай, является высокотехнологичной компанией, специализирующейся на технологии роботизированной уборки помещений. Успешно выйдя на мировой рынок, сеть продаж ILIFE охватывает более 30 стран и регионов, где компания предлагает передовые, высококачественные и экономичные автоматизированные продукты для потребителей по всему миру.

ILIFE — это сочетание прописной буквы "I" и слова "LIFE" ("ЖИЗНЬ"). Название компании означает стремление каждого к лучшей жизни. Последние два десятилетия роботы-пылесосы помогали миллионам людей во всем мире поддерживать чистоту в своих жилищах. ILIFE, являясь ведущим производителем роботов-пылесосов в мире, занимается внедрением и продвижением умной домашней экосистемы, которая позволяет семьям и отдельным людям ощущать необычайное удобство, создаваемое искусственным интеллектом.

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, посетите сайт: www.iliferobot.com.

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Темы робот пылесос робот-пылесос бытовая техника
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