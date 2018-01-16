Картошку могут заменить опилками

В США разработан способ получения пищевого крахмала из древесной целлюлозы в промышленных масштабах - две сотни килограммов целлюлозы дадут 20 килограммов крахмала. А такое количество позволяет обеспечить человека углеводами в течение 80 дней. Производство этой искусственной пищи может превзойти мировое производство зерновых и накормить многих.

Для получения крахмала в промышленных масштабах авторы методики, описанной в PNAS, предлагают использовать древесные отходы. Для этого используются два набора ферментов. Их производят генетически модифицированные бактерии.

В процессе разложения целлюлоза распадается на пары молекул бета-глюкозы (целлобиозы). Другая группа ферментов превращает полученную массу в амилозу, то есть непосредственно в один из полисахаридов крахмала. В итоге получается питательная субстанция.

Но стоимость трансформации пока высока — миллион долларов. В будущем планируется снизить стоимость получения крахмала до 50 центов на человека в день. Переработка ежегодно 100 миллиардов тонн целлюлозы позволит получить порядка 4,5 миллиардов тонн крахмала, подсчитали авторы материала. А это в два раза выше объемов мирового производства зерновых.

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Кроме того, только треть целлюлозы полностью трансформируется в амилозу. Еще одним веществом, которое возникает в результате реакции, становится обычная глюкоза. Биоинженеры предлагают использовать ее для производства биотоплива.

Древесина уже довольно активно используется для производства пищевых продуктов. Например, применяемый в кондитерской промышленности ванилин производится из лигнина, который является отходом гидролиза древесины. Также из опилок китайцы делают лимонную кислоту, а наши химики пытаются кустарными способами довести ее до ума.

В целом человеческий рацион становится все более и более искусственным. Даже в тех случаях, когда человек покупает продукты с естественной начинкой. В современном понимании люди сейчас едят пока еще не синтетическую пищу, получаемую из синтезированных веществ, а комбинированные продукты, в которых к естественно получаемым продуктом в значительных объемах добавляются синтезированные вещества.

Таких добавок много, например, в колбасах и сосисках, фаршах, паштетах, где мясо подменяется изолятом белка. Кроме того, есть еще и аналоги пищевых продуктов, которые имитируют натуральные.

Полностью искусственную химическую пищу чаще всего получают в виде разнообразных субстанций, которые с помощью красителей, ароматизаторов и вкусовых добавок становятся имитацией настоящей пищи. Таким же образом из полученного древесного крахмала можно изготовить аналоги различных продуктов.

Такие вещества как сахароза, глюкозо-фруктозный сироп, изоляты белков, крахмал, витамины, аминокислоты, вкусовые вещества (инозинат и глутамат натрия, аспартам, сахарин), красители, консерванты, человек уже производит в промышленном масштабе.

Например, заводы вырабатывают 600 тысяч тонн аминокислот в год, глюкозо-фруктозных сиропов выпускается свыше 3 миллионов тонн. В стране с наивысшими показателями потребления мяса, в США, порядка 10 процентов мясного сырья заменяется соевым белком, на что уходит более 300 тысяч тонн белка.

В штате Миссури был создан аналог куриного мяса из сои, масла, воды и пшеничной клейковины. Говорят, по вкусу очень похоже. А в Китае делают искусственные яйца, которые сразу и не отличишь от настоящих. Используется для этого углекислый калий. Его растворяют в теплой воде, добавляют желатин, бензойную кислоту и квасцы. Это и есть белок.

Из того же набора делается желток — плюс выгнанная из опилок лимонная кислота и желтый краситель. Полученным частям яйца придают нужную форму и структуру. Для того, чтобы покрыть подделку скорлупой, "яйцо" опускают в раствор из парафина, гипсового порошка и углекислого калия. Высыхая этот состав становится искусственной скорлупой.

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Еще одна китайская методика — помойное масло. Его производят в процессе переработки уже бывшего в употреблении масла и пищевых отходов. Иногда в качестве исходного сырья для перегонки используются сточные воды. Затем такое масло вновь используют для приготовления пищи.

В итоге китайский общепит почти весь функционирует на этом помойном масле. Но это еще не все — в Поднебесной также делают из свинины говядину, помещая для этого в химический "говяжий экстракт" кусок свинины, а затем под видом говядины свинину подают в кафе и ресторанах.

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