Российский космос: бал правят "успешные менеджеры" и банкиры

Почему в последнее время так плачевно складывается ситуация в нашей космонавтике? А потому, что руководить космическими направлениями, в том числе ракетостроением, назначают не специалистов, а "успешных менеджеров" или журналистов, а то и банкиров. Они делают заявления о скором освоении Марса. Но сейчас и на Луну лететь не на чем. Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказал космонавт и инженер-ракетостроитель Валерий Рюмин.

— Что будет с нашей космонавтикой дальше? Есть ли реальная программа полета, например, на Луну?

— На чем?…

— Ведь недавно было крупное совещание, на котором ваш очередной начальник объявил, что в 2026 году мы полетим на Луну. Вешал лапшу уши?

— Вот в этом-то и беда, что последние годы все начальники больше вешают лапшу, чем делают что-то на самом деле. Более-менее реальным руководителем был Севастьянов, но он пробыл всего два года. Пришел Перминов, и у них взгляды на будущее и настоящее не совпадали.

Он вроде бы из нашей системы, кое-что хоть знал. Но он пробыл лет 5-6, и тоже пришлось убирать. Открыто уголовное дело. Пришел следующий — Солнцев, вернее, привели его, не знаю даже точно, откуда взяли. Из какого-то банка. Ну как может банкир руководить такой фирмой?!…

Сейчас Сергея Романова назначили генеральным директором и главным конструктором РКК "Энергия", но пока только исполняющим обязанности. Мы спрашиваем: "Как так — исполняющим обязанности? А когда вы представьте нам финансовый план оздоровления предприятия?"

Ну, представит, конечно, это — бумажка. Причем какой-то наблюдательный совет должен теперь принимать самые важные решения. Что за совет, откуда он взялся, какие у него права, какие обязанности, — никто не знает, нигде не написано об этом во всяком случае.

— Но и вы же — не мальчики там. Вы и другие опытные люди все время были заместителями, руководили, определяли стратегию.

— Нас давно уже никто не слушает. Когда Рогозин только появился на нашем горизонте, я смог с ним встретиться только через общих знакомых людей. Меня с ним свели, я ему говорю: "Дмитрий Олегович, ты же в нашем деле ничего не понимаешь. Давай я соберу группу людей ответственных, которые уже не работают".

— …Но хорошо знают дело.

— Да. Будет совет старейшин. Семенов, Катаргин, Шишкин, Бакланов свободны были. Мы готовы тебе помогать. Он послушал, говорит: "Да, конечно, это хорошо. Давай, я соберу его в ближайшее время". Потом, конечно, он это дело поручил Поповкину.

Поповкин один раз нас собрал, послушал… и на этом все дело кончилось. Рогозин возглавляет, но он же — не специалист, а журналист. Он, может быть, талантливый и, наверное, неплохой организатор, но чтобы вжиться в наше дело, надо историю знать, опыт иметь. Время на это надо большое.

— Кроме истории, нужно цели иметь.

— Цели — да, обязательно нужны большие настоящие цели.

— А какие цели могут быть сейчас в нашей космонавтике? Американцы вместе с европейцами, судя по ходу работ и испытаниям, где-то к 2022 году сделают корабль нового поколения. А что у нас?

— Да, они, наверное, сделают. Мы тоже обещали "Федерацию" и делаем ее, но и в 2021–2022 годах ее не будет. А делаем мы уже лет 10.

После того как "Клипер" нам зарубил Перминов, мы начали делать что-то похожее на большой корабль. Начали. Нарисовали кое-чего. Но больше сих пор ничего не сделано. И мы не сделаем еще лет пять точно.

— Даже, если мы сделаем "Федерацию", это же будет не качество, тем более на современном уровне. То, что делают сейчас американцы с европейцами, на мой взгляд, принципиально качественный скачок, который позволит летать в околоземном пространстве и на Луну, возможно, создавать там базу. То есть это — корабль, система, которая может решить самые главные и почти любые нынешние задачи.

— Если мы "Федерацию" все-таки сделаем, то ее все равно не на чем выводить. Носителя под нее нет. Да и нет ничего для ее создания. Есть только решение, что надо делать корабль и делать носитель. Но, кроме слов, больше пока ничего нет. Нам это дело поручили, но ничего под это дело не дали.

И даже главный конструктор, который по носителям был, Радугин уволился недавно, потому что все свайки он разорвал. А когда его стали пытать, в чем дело, он — туда-сюда и написал заявление об уходе. Пока никакого нового главного конструктора нет. И пока его не будет, дело не сдвинется.

— Важно, чтобы у этого начальника были соответствующие полномочия, ресурсы, возможности…

— Конечно! Что у американцев, что у нас следующая большая цель — это Марс. Перед Марсом — Луна. Поэтому сейчас американцы будут активно Луну осваивать. Мы тоже говорим и хотим вроде бы, но как мы ее будем осваивать. никто не понимает. Потому что ни корабля, ни носителя под это дело нет. Была "Энергия" — ракетоноситель шикарный, но ее угробили. Можно ли сейчас сделать такой, не знаю.

Беседовал писатель Владимир Губарев

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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