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В космосе Новый год - 16 раз в сутки

Наука » Экология » Космос

Наши прославленные космонавты Валерий Рюмин и Елена Кондакова рассказали "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" не только серьезные вещи о космосе и состоянии дел в современной космонавтике, но и интересные факты из жизни космонавтов во время работы на станциях. Как в космосе встречают Новый год и день рождения по 16 раз за день? Поздравляют ли космонавтов инопланетяне? И что вообще двигает людей в космос?

Что нам нужно для нового прорыва в космосе - мнение эксперта. 395883.jpeg

— Что лично для вас самое прекрасное и интересное было в космическом полете?

Валерий Рюмин: Кто-то сказал уже давно и очень разумно, что в науке самое полезное и интересное — это удовлетворять личное любопытство за государственный счет.

— Физик Лев Андреевич Арцимович сказал, академик.

— Очень умно он сказал. Поэтому так было и так и останется.

— Но скучно же так долго летать.

— Да нет, почему скучно?

Елена Кондакова: Абсолютно нескучно.

В.Р.: По науке много экспериментов, да и просто в окно посмотреть, я вам скажу, интересно. Другое дело, что, конечно, обстановка не очень такая комфортная, совсем не курорт. Но любопытство все равно — прежде всего.

Е.К.: Зато, представляете, на орбите 16 раз за день можно отметить свой день рождения. И 16 раз сразу встретить Новый год.

— У вас так было?

— День рождения — нет, Новый год — да!

— И 16 раз удалось?

— Нам, конечно, не удалось прямо отпраздновать все эти 16 раз, мы отмечали только по московскому времени, но, получается, что — да, встретили все 16 раз.

В.Р.: - И шампанского не хватило.

— Его в космос отправляли что ли?

— Ну а как же?!

— Ах, отправляли. Я теперь понял, откуда вы там инопланетян наблюдали…

Е.К.: Опять же, слишком мало было шампанского для того, чтобы что-то такое наблюдать.

В.Р.: Я одну бутылку отправил. Ну как?! Жена ведь работает на орбите, а Новый год приближается.

— После полета Юрия Гагарина начали проводить 12 апреля уроки о космосе во всех школах. Космонавты ездили по разным школам и рассказывали. Почему не сохранилось это до сих пор? Ведь мы можем этим гордиться!

Е.К.: Да. Сейчас, к сожалению, очень многие молодые люди даже считают, что первыми, конечно, американцы полетели в космос. Но что меня недавно удивило, когда я была в Музее космонавтики на ВДНХ, так — очень большое количество молодежи, но еще большее количество китайцев.

— В Китае эйфория по космосу. Ведь они сейчас добились больших успехов.

В.Р.: Я считаю, что надо возобновить телепередачу "Человек. Земля. Вселенная". Виталий Севастьянов вел эту передачу. Сейчас практически ничего подобного нет, а идет по всем каналам сплошное политическое шоу, которое уже всем надоело, но тем не менее его долдонят каждый день по всем каналам, или самая низкопробная развлекаловка.

Е.К.: Да, а научных программ сейчас почти нет даже на телеканале "Культура". Раньше там были образовательные программы по истории, биологии и другим предметам, даже вот изучение английского языка было в детской игровой форме. Сейчас же этого нет ничего, я уж не говорю про астрофизику или еще что-то такое.

В.Р.: Телевидение не работает на решение этих задач.

— С вашей точки зрения, какое все-таки есть самое великое достижение в космонавтике, достижение человечества, всей цивилизации за это время?

Е.К.: Ну, наверное, мы вышли в космос, полетели. Самое начало очень важно.

— А во имя чего?

— Прежде всего, удовлетворение любопытства. Сможет человек это сделать или не сможет?

В.Р.: Вначале даже и не знали, сможет ли он там что-то вообще делать. Поэтому у Гагарина даже был какой-то ключ, чтобы проверить, соображает он там что-нибудь или нет. Было распространенное мнение, что сойдет с ума, полетев туда.

— Действительно, ведь до космической эры считалось, что на Луне есть селениты, а Марс — вообще изрыт каналами, в которых марсиане и марсианки бегают. И с Венерой — то же самое. Но инопланетян и никакой жизни в Солнечной системе мы так до сих пор и не нашли.

— Я все равно верю, что где-то она есть. Ведь есть аж 200 тысяч сравнительно близких к нам планет, где она может быть.

Е.К.: И она наверняка где-то есть. И как раз задача техники, чтобы суметь достичь такой планеты.

— Вы вообще-то оптимисты или пессимисты? У вас же и у нас всех были более тяжелые времена, чем сейчас. Что нам сейчас прежде всего нужно для нового прорыва в космосе? Понятно, что деньги нужны. Лидеры нужны?

В.Р.: Лидеры очень нужны, а их нет. И очень нужны профессионалы — люди на своем месте. Меня очень пугает, что на нашу фирму опять пришлют руководить варяга. Сейчас назначили все-таки главного конструктора и директора Романова.

Это — наш человек, который вырос в нашем коллективе. Конечно, он — не Королев и даже не Глушко, есть и недостатки у него, но это человек, который знает фирму насквозь — с низов прошел все, 38 лет там работает.

Больше всего боюсь варягов, потому что от них толку нет никакого, одни вред. Тем более на такой фирме. Пройти только по цехам по всем много надо времени, не говоря уж о том, чтобы с людьми познакомиться, выбрать лидеров среди них.

Все это уже — непростая задача. Поэтому я всячески пытаюсь донести до тех, кого можно, что все-таки лучше, чем сейчас, пока нет. И мне кажется, надо не делать его исполняющим обязанности, а назначить окончательно. Ну и спросить через год или через два.

Е.К.: И для прорыва должна быть политическая воля на то, чтобы мы имели свое, курс на независимость.

Беседовал Владимир Губарев

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

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Космонавт Рюмин против варягов в нашей космонавтике
Темы наука космос эксперт Точка зрения Валерий Рюмин Елена Кондакова Владимир Губарев
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