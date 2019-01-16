Новый нацпроект сможет защитить Россию от астероидов

В России могут создать специальный национальный проект по защите страны от падения астероидов и других космических тел. С данным предложением государственная корпорация "Роскосмос" обратилась к РАН.

На данный момент сформированы 12 национальных инфраструктурных проекта. Однако на заседании президиума РАН впервые заговорили о 13-м проекте, который защитил бы нашу страну от падения астероидов. Директор департамента стратегического управления "Роскосмоса" Юрий Макаров заявил, что стоит выделить два сегмента, а именно — высокая энергетика в космосе и мониторинг космического пространства около Земли и дальнего космоса на предмет парирования угроз астероидно-кометного плана, а также техногенного засорения космического пространства.

Специально для "Правды.Ру" заведующий гелиофизической лабораторией ИЗМИРАН, доктор физико-математических наук Владимир Обридко дал свой комментарий касательно нового нацпроекта.

"Опасность, конечно, существует. Ее нельзя игнорировать. Возможные опасности астероидов мы не можем предсказать с высокой точностью. Тем более, они еще имеют свойство менять свою орбиту при прохождении мимо больших планет — мимо Юпитера, даже мимо Земли. Причем речь идет о метеоритах, то есть о крупных твердых обломках вещества с характерными размерами от нескольких метров до нескольких десятков, сотен метров. Но дело в том, что отличия астероидов и метеоритов не очень значимы, потому что астероид тоже может менять свою орбиту и тоже может выйти на орбиту, при которой попадет на Землю. В основном астероиды располагаются на орбитах между Землей и Марсом. Официально это называется "метеоритная опасность", — рассказал "Правде.Ру" Владимир Обридко.

По мнению эксперта "Правды.Ру", возможные последствия падения астероида ужасающие для всего человечества. В наше время говорить о масштабных катастрофах, связанных с космическими телами, не актуально, однако ученые по всему миру находят следы таких катастроф. В ученых кругах существует даже определенная гипотеза о том, что динозавры вымерли именно из-за падения сверхбольшого метеорита.

Однако в рамках проекта одной страны такой проект будет не продуктивен. Здесь нужен международный подход и космические разработки всех ведущих стран. По словам Владимира Обридко, над подобными проектами уже задумывались не раз.

"Насколько мне известно, пока есть только общие идеи. Эти общие идеи обсуждают, но никаких практических разработок пока нет. Только разного рода идеи. Варианты такие: послать туда мощный ракетный двигатель, вморозить в него, чтобы он сбил с пути, разбить его чем-нибудь; вплоть до смешного — покрасить одну сторону белым цветом, другую — черным, чтобы солнечное световое давление его сбило", — сообщил ученый корреспонденту "Правды.Ру".

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