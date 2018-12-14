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У России могут навсегда отобрать Луну

Наука » Экология » Космос

Китайская лунная программа вышла на очередной качественно новый виток. Китай запустил космическую станцию, которая вышла на орбиту Луны. Станция оснащена посадочным модулем и луноходом, который должен спуститься на поверхность спутника Земли и начать там работу.

У России могут навсегда отобрать Луну. 395880.jpeg

Пока о районе прилунения не сообщается, но эксперты говорят о том, что, скорее всего, это будет кратер Карман. На поверхности будут собраны образцы грунта, а также проведен ряд экспериментов, например, по проращиванию в блоке с закрытой экосистемой семян и личинок шелкопряда. При этом отмечается, что китайский луноход будет первым, который приземлится на обратной стороне Луны.

Понятно, что это достижение в сфере космоса имеет и огромное политическое значение для Китая, да и для всего мира. Поскольку теперь уже окончательно понятно, что космическая гонка сверхдержав не просто началась, а идет полным ходом. И Китай в данном случае лидирует с громадным отрывом.

Что касается, например, США, то в рамках новой лунной программы НАСА, там пока только согласовали третий вариант "дорожной карты" по созданию и запуску лунной международной станции. Россия, стоит напомнить, из этой программы вышла, поскольку "отказывается участвовать в данной программе на вторых ролях". Но что у нас с лунной программой — вообще неизвестно доподлинно.

Штаты планируют запустить электронный и жилой модули, а станция будет рассчитана и на астронавтов к 2022-2023 годам. Но там, судя по всему, уже будет иметь место полноценное китайское присутствие.

Российский же космос переживает сейчас не лучшие времена. В свете последних скандальных событий с дырами в обшивке, высказываниями Дмитрия Рогозина о том, что нужно проверить, были ли американцы на Луне, и отменой запусков с катастрофами и крушениями спутников российское покорение космоса выглядит все более отдаленной перспективой.

И это особенно печально, если учесть, что и необходимая инфраструктура, и научно-техническая база, и опыт СССР у нас в стране есть. Но, кажется, что-то не так с "эффективными менеджерами", которые поставлены сегодня "рулить" российским космосом.

Проблема тут в том, что космос, так уж получилось, — это сфера, где наука и прагматика максимально смешаны даже не с идеологией, с пространством высоких и глобальных идей. Но современный российский "эффективный менеджмент" эту высокую идейность, кажется, напрочь исключает из своего мировоззрения.

А потому отсюда и дикие истории и со строителями космодрома "Восточный", несколько месяцев сидевшими на объекте без зарплаты, которая испарилась вообще непонятно куда, и с задержкой по строительству этого самого космодрома.

А между тем, есть китайцы, тихие, спокойные, действующие монотонно и последовательно, но при этом опирающиеся на великую идею в том числе и китайского превосходства. Это, кстати, соответствует их многовековой еще докоммунистической идеологии, когда Поднебесная китайцами считалась центром мира и той территорией, где сосредоточены все мировые блага и достоинства.

Американцы, впрочем, сейчас, после этого запуска и прилунения китайского аппарата, резко увеличат темпы. Они не привыкли быть вторыми. И речь тут идет не о миллиардах, которые будут освоены Илоном Маском, а о серьезной работе на уровне НАСА и других государственных агентств США.

Что в этой связи будут делать наши чиновники от космоса — решительно непонятно. Есть серьезное опасение, что продолжат "осваивать" и оптимизировать расходы так, что это приведет еще не к одной отмене запуска или попросту аварии аппаратов на взлете. Ну и к дырам в обшивке тоже может привести.

И все это крайне печально, потому что, кажется, такая позиция руководства российской космической отраслью попросту крадет у нас Луну и мечты о систематическом и прорывном освоении космоса на уровне и спутника Земли, а в перспективе и ближних планет Солнечной системы. А такой прорыв, уже с политической точки зрения, мог бы стать той самой идеей, объединяющей российское общество и указывающей путь приложения усилий. Да попросту, той глобальной целью, ради которой можно жить и работать и в рамках реализации которой можно гордиться своей страной.

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Луна обойдется России в триллион
Темы NASA МКС КНР Луна Китай Роскосмос астронавты тайконавты космонавты лунная программа
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