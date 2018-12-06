Валерий Рюмин: Покорить Марс можно только всем миром

Женщина — тоже человек космический? И как можно помыться в невесомости, чтобы и в космосе оставаться в человеческом облике? Почему прервалась связь космической промышленности с научно-исследовательскими институтами? Почему полет на Марс под силу только всему человечеству? А главное — зачем он всем нам — землянам — нужен? Обо всем этом и многом другом "Правде.Ру" в программе "Точка зрения" рассказали космонавты Валерий Рюмин и Елена Кондакова — легендарная космическая семья.

— Зачем все-таки нам нужен космос? Валерий, вы летали в длительных полетах для того, чтобы доказать, что человек может работать в космосе, техника может работать в космосе, и мы можем выполнять широкий комплекс научных исследований… Елена летала доказать, что женщины тоже могут летать в космос, и очень долго летать. Так?

Валерий Рюмин: Что женщина — тоже человек…

Елена Кондакова: Владимир Степанович, вы же сами говорите, что американцы на каждый вложенный доллар получили 10. То есть они потом все эти наработки воплотили в жизнь. Вопрос еще и в том, что как военная техника, так космическая всегда основывается на последних достижениях науки. Надо использовать это.

Но вот мы как раз почему-то не используем. А ведь наши наработки — очень многочисленны и значимы. И на Земле нельзя получить такие чистые препараты, как в в невесомости. Это очень важно в медицине и многих других отраслях, поэтому обязательно все это надо разрабатывать. И у нас получается. Цель, конечно, и в том, чтобы дальше науку двигать.

— Использовать ее.

E.K.: И использовать ее, конечно, применять на благо нас, наших детей, внуков, всей нашей жизни…

— Вы какие эксперименты проводили?

E.K.: У меня в основном были медицинские эксперименты и простые бытовые вещи. С самого начала я спросила: "Ребята, а как вы там моетесь, шампунь, как в невесомости можно голову помыть?" Раньше это действительно была проблема. Великолепный шампунь был разработан в нашем Медико-биологическом институте, не надо практически ни воды, ничего.

Наносишь на голову и трешь мокрым полотенцем, вытираешь сухим. И все — абсолютно чистые волосы. Ребята, которые летали, имели проблемы с волосами: перхоть, еще что-то. А с этим шампунем — у всех все в порядке. Вот почему это не использовать в нашей обычной жизни? В экспедициях геологам, в деревнях, где плохо с водой, и во многих других случаях это очень пригодилось бы.

— Да и вообще везде.

E.K.: Везде, да. Я бы им с удовольствием пользовалась. Но где его взять?

— Почему прервалась ваша связь с научно-исследовательскими институтами? У вас сколько академиков сейчас работает?

В.Р.: На фирме один — Микрин Женя. При Семенове было два, был сам Семенов и Легостаев, потом Микрин тоже стал академиком. Стало три, а теперь остался один.

— Связи нет никакой с академическими институтами. Почему так?

E.K.: Финансирование, им не дают денег.

— Ведь раньше всегда, когда появлялась возможность поставить на аппарат дополнительный вес, шла драка за то, чтобы научная аппаратура появилась на спутниках. А сейчас этого нет. Сделаете вы, допустим, ракету "Ангара" грузоподъемностью 60 тонн, а что на ней возить?

В.Р.: На околоземную орбиту на ней возить нечего. Это все делается под флагом полета на Марс. Но ракета в 60 тонн никому не нужна, потому что не решает никакую задачу. Для Марса нужна ракета тонн на 150.

— Там же есть еще пока нерешаемая проблема с радиационной защитой человека.

В.Р.: Пока такой защиты действительно нет. Но, по-моему, эти пояса пройти можно будет. Надо сделать соответствующую защиту и пройти их. Это же — кратковременно, а не постоянно. Надо пройти эти радиационные пояса. Пролетел, а дальше там — нормально все. Это — задача решаемая с точки зрения техники, да и людей, я считаю. Деньги — единственный вопрос. Это все — чисто деньги. Никакая страна в одиночку эту задачу не решит, даже Америка.

— Они же с Европой сейчас объединяются в этом проекте.

В.Р.: Европа денег много не дает и не даст. Они — прижимистые, поэтому на это дело много не дадут. Это надо делать всем миром. Поэтому надо нам в этом проекте объединиться и работать, вместе — делать все с той же Америкой, с Европой, Японией, Китаем… Марсианскую задачу, я считаю, надо решать большим коллективом.

— А нужно ли в наше время — сегодняшнее такое сложное — решать марсианскую задачу? Зачем?

В.Р.: Человечество всегда стремится познать что-то необычное. Ради любопытства хотя бы надо решить эту задачу и посмотреть, что там есть, цветут там яблони или нет. Поэтому все равно человек будет стремиться к этому, что бы там ни говорили.

Е.К.: Познать непознанное.

- Я вот прямо сейчас придумал, зачем надо лететь на Марс. Ясно, что мы принципиально ничего нового там не найдем, я абсолютно в этом уверен. Там автоматы все уже облазили. Но этот проект очень нужен для нас на нашей родной планете — на Земле он нам крайне важен.

Он нужен для того, чтобы закончить все эти войны, все эти конфликты. Надо сказать: "Ребята, чего мы все воюем?… Давайте лучше полетим вместе на Марс! Соберем компашку человек 12, пару женщин возьмем, чтобы на кухне хозяйничали и убирались в корабле". Но для этого и на Земле нам надо перестать ссориться и крепко дружить.

Беседовал писатель Владимир Губарев

К публикации подготовил Юрий Кондратьев

Источник фото: Википедия

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