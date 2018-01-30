Цвет одежды способен изменить жизнь

Приверженность к одежде и антуражу строгих или, наоборот, разноцветных тонов, может значительно влиять на оценки и исход дела в самых разных сферах - юриспруденции, деловых переговорах, трудоустройстве и даже любви.

Так черно-белое сочетание вызывает прямолинейность восприятия, а разноцветный фон создает ощущение загадочности и недоговоренности.

Выражение "черно-белое мышление", "черно-белая логика" давно стало нарицательным. Иногда они кажутся симпатичными — и тогда обладателей таких качеств хвалят за бескомпромиссность, прямоту суждений.

Порой же, наоборот, "черно-белые" раздражают своим ригоризмом, делением всех на "своих и чужих", неумением различать в богатой гамме окружающего мира не то, что "полутона", но даже и целые цвета, отличные от белого и черного, символизирующие для них добро и зло.

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Но оказывается, упомянутое выражение — не иносказание, и не "журналистский штамп". И это было убедительно доказано британскими учеными — Теодором Заркади из Университета Англии Раскин и Симоном Шналл из Университета Кембриджа.

Во время проведенного ими эксперимента группе испытуемых показывали на экране ролики и описания различных жизненных ситуаций — и просили высказать свои оценки увиденному.

Но главная "изюминка" опыта заключалась в фоне экрана — он мог быть черным, белым, желтым, голубым и так далее. Оказалось, что именно первые два тона делали вердикт зрителей однозначным и категоричным — в духе "двух мнений быть не может". А вот другие цвета такого эффекта не оказывали.

Комментаторы уже высказали немало предположений по практическому использованию данного эффекта. Возьмем, например, суд. Издавна в этом серьезном учреждении принята строгая цветовая гамма — достаточно вспомнить хотя бы те же черные мантии судей. Часто костюмы такого же цвета и на подсудимом, и на адвокате.

Разве что прокурор выступает в синем, но тоже темном кителе. Кому же играет на руку такое положение вещей? Исходя из вышеуказанного эффекта — конечно же обвинению! Если, конечно, на скамье подсудимых находится настоящий преступник. И если вокруг преобладает черный (или даже только белый) цвет "однозначных решений" — приговор тоже, скорее всего будет однозначным — и обвинительным.

Совсем другое дело, если перед глазами судей (а в отдельных случаях — и перед коллегией присяжных) будет развернута более пестрая цветовая гамма. В виде костюмов более ярких цветов, а если участниками процесса выступают женщины, то и в виде красивых и разноцветных платьев, например. Глядишь, тогда и доказательства адвоката если не убедят служителей Фемиды — то, по крайней мере, заставят их задуматься.

Ну, а сомнение в виновности обвиняемого — первый (и часто самый важный) шаг к его оправданию. Так что, исходя из такого подхода можно сделать вывод: в процессе суда обвинение заинтересовано в более черно-белой гамме в зале заседаний, а защита — наоборот.

Но можно ли сводить упомянутую закономерность лишь к практике юридических битв? Конечно же, нет. Возьмем, например, обычные переговоры. Там ведь тот же принцип — убедить другую сторону принять нужное для тебя решение. Если времени в обрез и твои аргументы "убойны" — тогда, действительно, лучше идти на такие рандеву в черно-белых смокингах.

Но если партнера, ввиду непрочности собственной позиции, надо будет уговаривать несколько раундов — лучше одеться менее "монохромно". В противном случае, решительный отказ можно получить на первой же встрече сразу.

И, вообще, переговоры — это, по сути, общий случай чуть ли не большинства ключевых ситуаций в нашей жизни. Ну чем отличается от них, скажем, устройство на работу? Там ведь тоже надо договариваться — на этот раз с представителями будущего босса.

Закономерности те же — хочешь "кардинальное решение" — оденься в черный костюм и белую рубашку. Только потом не обижайся, что решение это окажется не в твою пользу — причем, по типу "приговор окончательный — обжалованию не подлежит".

Хотя, конечно, те соискатели, которым не слишком импонирует выслушивать уклончивое "мы подумаем — и сообщим Вам о своем решении", а хочется за день обежать побольше нуждающихся в сотрудниках компаний, конечно, строгий дресс-код подойдет больше.

Вообще же, по мнению психологов, с образом "идеального работника" на грани трудоголизма, по мнению работодателей, больше ассоциируется серый цвет. А вот коричневый чаще сочетается с карьеризмом — такую одежду лучше одевать, уже укрепившись на новом рабочем месте и имея хорошие отношения с начальством.

И, наконец, рассмотрим еще одну ситуацию, когда цветовая гамма может сыграть важную роль — романтическую. Не секрет ведь, что черный цвет одежды кажется многим очень элегантным и даже сексуальным. Тоже самое касается и нижнего белья — женского, разумеется, цвет мужских трусов как-то не считается дамами особо важным фактором.

Но, опять же, не надо забывать о том, что "монохромная" "боевая раскраска" спецодежды для интимной встречи — это, прежде всего, "усилитель". Если девушка твердо уверена в своей привлекательности и желанности для избранника — такой "прикид", действительно может свести его с ума.

Но если вдруг в расчеты вкралась досадная ошибка — такое "усиление" может спровоцировать другой кардинальный вердикт — "да что я в ней, вообще, нашел?!" Пусть он даже и останется невысказанным вслух — все равно шила в мешке не утаишь.

Так что, если "на все сто" уверенности нет — лучше уповать на более традиционное и надежное "быть в женщине должна какая-то загадка". Как и в мозгах дружащего с ней мужчины — "люблю я ее — или не люблю? Надо подумать…", и чем больше продолжается "мыслительный процесс", тем больше шансов на более благоприятный исход. Тоже самое, кстати, относится и к мужчинам в роли "инициаторов".

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Правильная одежда решит проблемы в любви

Одним словом, каждый из нас — кузнец своего счастья. А "крепости", стоящие на пути к нему, что в судах, что в фирмах, что в любви, можно брать по-разному — и "кавалерийским наскоком", и долгой осадой.

Для любителей первого варианта и может оказать большую помощь черно-белые предпочтения в гардеробе, антураже и т. д. Ну, а тем, кто больше предпочитает "тише едешь — дальше будешь", неплохо помнить о том, что в мире не зря существует огромное богатство самых разных цветов, суждений и способов решения проблем.