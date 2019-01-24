Почему женщины живут дольше: результаты исследования

Согласно новейшему медицинскому исследованию, размер тела, рост и вес могут гораздо сильнее влиять на продолжительность жизни женщин, нежели на мужчин. Представительницам прекрасного пола достаточно часа активных занятий в день, чтобы обеспечить себе годы старческого долголетия. Мужчинам придется затратить времени чуточку больше.

Хорошая новость для потеющих в спортзалах или пытающихся растрясти свой жирок на беговых дорожках мужчин, которые желают дожить до глубокой старости. Несмотря на ветхозаветное утверждение, скоротать мафусаилов век все-таки больше шансов у представительниц прекрасного пола.

Размер тела — как роста, так и веса, а также уровень физической активности, по данным нового исследования, похоже, влияет на продолжительность жизни женщины в большей степени, чем у мужчин.

Такие данные опубликованы на этой неделе в медицинском журнале, посвященном проблемам эпидемиологии и общественного здоровья, — Journal of Epidemiology & Community Health.

Исследование показало, что женщины, которые дожили до 90 лет, были в среднем выше и с 20 лет набирали меньший вес по сравнению с теми женщинами, которые были ниже ростом и полнее. У мужчин такой закономерности не наблюдалось. Тем не менее мужчины видели больше пользы от физической активности, чем женщины.

Как выразился старший научный сотрудник британского Бристольского университета, эпидемиолог Дэвид Карслэйк, принимавший участие в данном исследовании, хотя исследование носит наблюдательный характер и не может установить причину, результаты "дают интересные подсказки о том, что здоровье мужчин и женщин может по-разному реагировать на ИМТ, рост и физические нагрузки".

ИМТ — аббревиатура, означающая индекс массы тела. ИМТ якобы позволяет определить нормальное соотношение массы тела и роста человека - с тем, чтобы оценить, является ли масса недостаточной, нормальной или же избыточной.

Ранее говорилось, что продолжительность жизни женщин и мужчин различается, поскольку зависит от таких факторов, как гормоны, наследственность или образ жизни.

В более ранних исследованиях преимущественное внимание уделяли связям между весом (или индексом массы тела), физической активностью и достижением старческого возраста, но большинство исследований объединяли оба пола или были сосредоточены исключительно на мужчинах.

Начиная с 1986 года, более семи тысяч норвежцев и норвежек в возрасте от 55 до 69 лет были опрошены о своем росте, текущем весе и весе в возрасте 20 лет.

Представители обоих полов также рассказали исследователям о своей нынешней физической активности. Были упомянуты прогулки с собакой, ухаживание за приусадебным участком, домашние хлопоты, ходьба или езда на велосипеде, а также занятия другими спортивными упражнениями.

Затем мужчин и женщин распределяли по суточным квотам активности: менее 30 минут, от 30 до 60 минут, от 90 минут и более.

Участников каждой группы контролировали до тех пор, пока они либо не умирали, либо не достигали 90-летнего возраста. Из 7 807 участников 433 мужчин (16,7 %) и 994 женщин (34,4 %) дожили до этого возраста.

Во внимание принимались такие факторы, которые могли бы повлиять на продолжительность жизни, как курение в настоящее время или в прошлом, а также количество употребляемого алкоголя.

Среди женщин, которые мало весили в возрасте 20 лет и прибавляли в весе по мере взросления, оказалось больше долгожительниц, чем среди более полных дам.

Как показало исследование, женщины ростом более 175 сантиметров (5 футов 9 дюймов) на 31% чаще доживали до 90 лет, нежели женщины ростом менее 160 сантиметров (5 футов 3 дюйма). Увы, среди мужчин подобной тенденции ученые пока не обнаружили.

Ни рост, ни вес не влияют на достижение мужчинами 90-летнего возраста. Те мужчины, которые до 90 минут в день проявляли физическую активность, на 39 % чаще доживали до 90 лет, чем мужчины, которые были физически активны менее получаса.

Кроме того, каждые дополнительные 30 минут ежедневной физической активности мужчин на 5 % увеличивали их шансы достичь столь почтенной старости.

Для женщин, которые были физически активны более 60 минут в день, имели на 21 % больше шансов дожить до 90 лет, чем те, кто занимался спортом полчаса или менее того. Данное исследование показало, что оптимальный уровень активности для женщин составлял 60 минут ежедневных физических нагрузок.

Это обсервационное исследование, и по этой причине нет возможности установить истинную причину долголетия. По словам исследователей, вся информация о размерах тела и физической активности предоставлялась участниками на добровольной основе, а не была получена в результате объективного обследования, что могло повлиять на конечные результаты.

Средняя продолжительность жизни увеличивается в большинстве стран мира, однако последние исследования показывают замедление этой тенденции в некоторых развитых странах.

Так, в США прогнозируемая продолжительность жизни за последние несколько лет неуклонно снижалась. По данным американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, большинство случаев преждевременного летального исхода приходится на передозировку наркотиков и самоубийства, хотя основные причины смерти остаются прежними: сердечно-сосудистые заболевания, рак и инсульт.

Сейчас совершенно ясно, что избыточный вес, курение и малоподвижный образ жизни вредны для здоровья, утверждают исследователи.

Источник фото: publicdomainpictures.net

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