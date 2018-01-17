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Автор Яна Филимонова

Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины

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Тяжелый рок - музыка для угрюмых подростков, которые агрессивны и не слишком образованны. Классическую музыку предпочитают люди спокойные и утонченные, а попсу и R'n'B слушают тусовщики, любители повеселиться.

Рок полезен для ума, а попса - для дисциплины. 381909.jpeg

Вы думаете, это правда? Ученые уже много лет исследуют влияние музыкальных предпочтений на интеллект. Результаты их изысканий многих удивляют. На самом деле, поклонники поп-музыки трудолюбивы, а у рокеров самый высокий IQ.

В не столь далекие восьмидесятые годы рокеров в нашей стране приравнивали чуть ли не к сатанистам. Мрачные парни и девушки в кожаных куртках с заклепками наводили страх на окрестных бабушек и молодых матерей.

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Почему музыка вызывает "мурашки" на коже, узнали ученые

Из-за атрибутики и присущего рокерам бунтарского духа в сознании обывателей укрепился стереотип: поклонники этой музыки опасные, практически асоциальные личности. Людям культурным и образованным предписывалось слушать классическую музыку, в крайнем случае — блюз или джаз.

К поклонникам танцевальной музыки относились чуть более снисходительно, однако считали их бездельниками, которые только и могут, что развлекаться. Еще одно расхожее мнение гласило, что веселая музыка поднимает настроение, а печальные и мрачные мелодии, напротив, вгоняют в депрессию.

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В какой-то момент вопросом заинтересовались ученые. Они решили проверить, действительно ли существует связь между музыкой и настроением, характером и даже уровнем интеллекта ее слушателей. Результаты их исследований оказались большим сюрпризом.

Во-первых, далеко не всем людям в плохом настроении рекомендуется слушать бодрящую попсу или мажорные классические произведения. Диссонанс между настроением исполнителя и его собственным способен вогнать человека в еще большую депрессию.

А вот надрывные песни дают ощущение сопереживания. Так что если ваш друг не в духе и слушает печальные баллады, не вините его в том, что он хочет растравить свою рану. Возможно, это его личный способ терапии.

Ранее ученые из университета Хэриот-Уотт в Эдинбурге во главе с профессором Адрианом Нортом, главой кафедры прикладной психологии, решили проверить также связь музыкальных предпочтений с интеллектом и характером слушателей.

 

В ходе исследования ученые опросили 36 тысяч человек из разных стран мира. Для определения уровня интеллекта добровольцев ученые использовали классические тесты на IQ, а также перечень вопросов по программе общеобразовательной школы.

Возможно, ученые задавались целью доказать подросткам, что слушать тяжелую музыку и рэп небезопасно для их мозга. Но результаты удивили самих исследователей.

"Один из фактов, который изумил нас больше всего, — это то, что поклонники классической музыки и тяжелого рока очень похожи", — признался Адриан Норт. На радость подросткам и к огорчению родителей, наиболее высокий интеллект продемонстрировали поклонники классической музыки… и рока!

"В обществе бытует стереотип поклонника тяжелого рока как человека, находящегося в глубокой депрессии со склонностью к суициду, принято считать, что рокеры — опасные элементы общества. На самом деле, они безобидны, и даже полезны для социума в целом. Это очень тонкие натуры", — подчеркивает ученый.

Впрочем, как показывает жизнь, во взрослом возрасте многие рокеры приобщаются к классическим произведениям, притом не отказываясь и от любимого металла. Неудивительно, что характеристики поклонников обоих жанров оказались схожи. "И те, и другие — личности творческие, непринужденные, но не очень общительные", — говорит Норт.

Самыми недалекими были признаны поклонники рэпа, хип-хопа и r'n'b — они показали самые низкие результаты IQ-тестов. Зато они, как и поклонники рэгги, демонстрируют завидно высокую самооценку и коммуникабельность. Не страдают самоедством поклонники джаза и блюза — их самооценка тоже высока.

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Самыми креативными оказались поклонники танцевальной музыки, все того же рока, блюза и джаза, а также знатоки оперы. А наиболее трудолюбивыми были признаны любители кантри-музыки и поклонники трендовых поп-хитов — люди, которые на вопрос о музыкальных предпочтениях отвечают "Слушаю то, что крутят по радио".

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