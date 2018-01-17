Куда пропадает заначка

Как узнать, где ваш знакомый спрятал заначку или клад? Попросите его отыскать предмет, спрятанный кем-то другим. Если будет искать по углам - значит, сам прячет ценное в середине комнаты, и наоборот.

Ученые обнаружили, что люди почему-то ищут спрятанное другими не там, где прячут сами. Видимо, считают, что до их хитрости никто больше не додумается.

Какой логикой руководствуются люди, когда прячут ценные для них предметы, решили проверить канадские ученые под руководством психолога Марсии Спетч. Если вы думаете, что пряткам место только в детских играх — вспомните, как часто взрослые люди прячут деньги, личные дневники и другие предметы, которые по каким-то причинам хотят скрыть от глаз окружающих.

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Делается это, увы, не только с мирными целями защиты личного пространства: прячут и наркотики, и контрабанду, и взрывчатку, и поддельные документы… Умение раскрывать стратегии поиска и прятания предметов может оказаться важным "подарком" науки следователям и таможенникам.

Именно этим занялись ученые из Альбертского университа в Эдмонтоне (Канада). Набрав более сотни добровольцев, психологи выделили для эксперимента комнату, которую уставили различной мебелью — компьютерами, шкафами, столами и стульями.

На полу они разложили множество квадратных ковриков — всего их оказалось более 70-ти штук. Экспериментаторы позаботились о том, чтобы в комнате был свой "темный угол" и более освещенные места.

Участников эксперимента запускали в помещение по одному и оставляли в одиночестве на две минуты. За это время им предлагалось спрятать три карты под тремя любыми ковриками и найти три других карты, спрятанные предыдущими участниками.

Понятно, что за неполных три минуты (надо же еще и свои карты спрятать!) у добровольцев не оставалось времени на то, чтобы обшарить все 70 ковриков. Поэтому искать сокрытое от глаз они могли, лишь полагаясь на интуицию, а точнее — на собственную стратегию поиска предметов.

Интересно, что эта стратегия у большинства участников оказалось одинаковой. А именно: они искали не там, куда спрятали сами. Если человек прятал карты посередине комнаты, то карты других участников искал по углам, и наоборот. Поскольку в момент поиска в комнате не было наблюдателей, можно исключить вероятность того, что добровольцы просто боялись обнаружения их "клада".

Почему участники решали, что никто не воспользуется их же логикой — прятать в углу, под столом или, напротив, посреди комнаты — психологам еще предстоит разгадать. Возможно, каждый в глубине души считает себя самым хитрым?

Та же ситуация повторилась и в виртуальной комнате, которую экспериментаторы смоделировали на компьютере. В виртуальном пространстве участники точно так же искали "заначки" других волонтеров не там, где прятали свои. В компьютерной игре добавилась еще одна интересная особенность: участники стали реже прятать свои карты в освещенных местах, стараясь скрыть их в темном углу. "Виртуальная тень" показалась им даже более надежной, чем реальная?

Психологов, тем не менее, больше всего озадачил вопрос, почему же люди ищут не там, где спрятали сами. Ученые предположили, что два этих типа поведения контролируются разными областями мозга. Скорее всего, им еще предстоит проверить эту догадку при помощи томографа.

Пока же практическая польза эксперимента заключается в открытии, что мозг прячущего и ищущего не делает разницы между виртуальной реальностью и обычной. А значит, криминологам имеет смысл воссоздавать в виртуальности обстановку реальных мест, потенциально привлекательных для террористов и наркокурьеров — возможно, они надут закономерности укрывания опасных предметов.

Способность прятать и искать сыграла, по мнению некоторых биологов, решающую роль в эволюции. Некоторые ученые полагают, что укрупнению головного мозга способствовала прежде всего необходимость искать пищу — а найти ее было не так-то просто. В 1981 году биолог Р. Д. Мартин высказал гипотезу, что "непредсказуемость и разобщенность" источников пищи вынуждала животных "обзаводиться" более крупным мозгом, чтобы спастись от голода с помощью эффективных стратегий поиска еды.

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Что же, возможно, современный человек, обладающий развитым мозгом, и разучился искать спрятанные предметы так же хорошо, как его предки. Зато мы умеем разрабатывать сложнейшие стратегии поиска и обмена информацией, а также решения всех жизненных проблем!