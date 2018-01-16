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Автор Ирина Шлионская

Не запускайте хандру до депрессии

Наука и техника » Экология » Человек

Многие говорят, у меня сейчас депрессия, хотя на самом деле в данный момент у них просто плохое настроение. Депрессия - это клиническое, а не эмоциональное состояние. Она возникает, если хандра достигает некоего критического уровня. Так считает группа зарубежных специалистов во главе с Мартеном Шеффером из Вагенингенского университета (Голландия).

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Ученые из Нидерландов, США и Австралии отобрали команду из 600 добровольцев, как здоровых, так и страдающих депрессией, и попросили их на протяжении 5-6 дней следить за своими эмоциями.

Испытуемые делали записи о своем эмоциональном состоянии, сообразуясь со звуковыми сигналами, которые издавали их наручные часы. Им предлагалось отнести испытываемую в данный момент эмоцию к одному из четырех видов: радость, удовлетворенность, тревога и грусть. При этом участникам исследования необходимо было оценить также уровень переживаемого состояния — например, сильный, средний или слабый.

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Еще 6-8 недель спустя участникам предлагали заполнить специальный опросник, который должен был выявить степень их депрессивности. Оказалось, что некоторые из испытуемых перешли в более тяжелую стадию депрессии, но это случилось только с теми, у кого за несколько недель до того отслеживалась заметная динамика спада настроения. Кроме того, исследователям удавалось четко отследить тот момент, когда масса отрицательных эмоций достигала критического значения.

Как действует этот механизм? Если мы не испытываем негативных эмоций, то находимся в состоянии равновесия. Но любое происшествие со знаком "минус" — допустим, замечание от начальства, ссора с кем-то из близких, пропажа или поломка нужной вещи — выбивает нас из колеи. Иногда к "точке кипения" приводит накопление массы негатива.

Бывает, это даже не серьезные проблемы, а так, мелкие неприятности, но их становится так много, что мы просто не можем больше выносить их груза. И каждая очередная "мелочь" может стать толчком к депрессии. Например, человек может впасть в угнетенное состояние после неприятного разговора, который сам по себе особых последствий не имеет.

Но он никак не может выйти из этого состояния и переключиться на что-то другое. В норме такие переживания могут длиться пару дней, но если это продолжается неделями, не помешает обратиться к специалисту.

 

Распознать симптомы депрессии обычному человеку не так уж и просто. Многие путают ее, к примеру, со стрессовым состоянием. Но стресс — это всего лишь резкий всплеск негатива.

Если нам хочется убить шефа, пропесочившего нас на совещании, или неверного супруга, или соседку, затеявшую с нами конфликт, это не депрессия. У нас трясутся руки, колотится сердце, лицо становится красным — это зашкаливает адреналин.

Мы готовы бороться с неприятной ситуацией, по крайней мере, думаем о том, как можно ее изменить… Если настроение "паршивое" и нам хочется "развеяться" — это тоже не депрессия. Это хандра.

При истинной депрессии человеку чаще всего просто ничего не хочется делать, в том числе и бороться или искать отдушину. Его ничто не радует, и даже могут не трогать какие-то вещи, обычно выбивающие из равновесия.

Такое состояние часто наступает после смерти близкого человека: не в силах пережить это событие, мы начинаем существовать как роботы, у нас даже не остается сил на переживания. Клиническая депрессия может сопровождаться и чисто "медицинскими" симптомами — повышенной утомляемостью, истощением, проблемами с концентрацией.

Порой люди, страдающие депрессией, вообще не могут вести нормальный образ жизни — ходить на работу, в магазин, с кем-либо общаться. Некоторые из них целый день проводят в постели, отвернувшись к стене, отказываются от пищи…

В последнее время депрессия, увы, стала "модной" болезнью. И случается, подозревая ее у себя, мы начинаем пачками глотать антидепрессанты. На самом деле это может привести к непредсказуемым последствиям. Диагноз "депрессия" способен поставить вам только психотерапевт или другой специалист. А медикаментозные методы вообще практикуются далеко не во всех случаях депрессии.

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Исследование Шеффера и его коллег, безусловно, окажется полезным в изучении феномена депрессии и разработке методов ее лечения. Возможно, если станет проще определять "точку перелома", когда норма переходит в болезнь, специалисты научатся эффективно предупреждать недуг.

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