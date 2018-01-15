Страшна не ночь, а темнота

Порой даже взрослые и вполне адекватные люди неуютно себя чувствуют, оказавшись ночью в темной комнате. С чем же связан страх перед темнотой? В ходе недавнего исследования, проведенного учеными Юго-Западного университета Китая, в котором приняли участие 120 женщин, выяснилось: дело даже не в темноте как таковой, а в ночном времени суток.

Испытание страхом

Участниц эксперимента просили провести какое-то время в квадратной комнате без окон. При этом в одних случаях это происходило днем, в других — ночью. В одних случаях свет был включен, в других — выключен.

Пока испытуемые находились в комнате, им демонстрировали на экране компьютера различные фотографии. Сто снимков содержали сюжеты, вызывавшие страх, а 50 изображений носили нейтральный характер. Кроме того, каждой из женщин давали прослушать 100 пугающих и 50 нейтральных звуков.

При этом температура в помещении контролировалась специалистами. Также фиксировались физиологические показатели добровольцев, такие, как пульс и потоотделение, так как это свидетельствовало о реакции на изображения и звуки.

Оказалось, что если эксперимент проводился в ночное время, то пугающие стимулы больше действовали на участниц, чем днем. При этом освещение вообще не играло роли. Если же речь шла о нейтральных звуках и снимках, то реакция на них не менялась, независимо от времени суток.

Время — ночь!

Исследователи пришли к выводу, что тут "виноваты" циркадные ритмы, заложенные в нас эволюцией. Ночь еще с древнейших времен казалась людям полной опасностей. Наши первобытные предки опасались, что когда они будут спать, на них нападут дикие звери или представители враждебного племени…

В более поздние времена по ночам промышляли преступники, которые тоже старались застать спящих людей врасплох. Иногда также поступали и вражеские войска… Спящий человек бывал беззащитен и мог стать жертвой любых обстоятельств.

В наши дни мы вроде бы надежно защищены стенами домов и квартир, да и ограбления совершаются в основном в дневное время, когда хозяев нет дома… И все же, оставшись одни поздно вечером дома, даже при ярком свете, мы с тревогой прислушиваемся к любым звукам. Вот скрипнула половица, вот раздался какой-то скрежет от входной двери — а вдруг в дом проникли чужие?

Людям, которые верят в иррациональное, часто мерещатся чьи-то тени по углам. Воображение распалено, и оставшись один, человек нередко подолгу не может заснуть, так как ему постоянно кажется, что где-то рядом подстерегает опасность. Даже если мы умом понимаем, что никакой опасности нет, нам все равно не по себе. Так уж мы устроены.

Боремся с никтофобией!

Боязнь темноты (вернее, ночи) называется по-научному никтофобией. У большинства людей она проявляется в умеренной степени. Но некоторые испытывают по-настоящему панический страх перед темнотой, что существенно отравляет им жизнь.

Если вы действительно страдаете никтофобией, то, возможно, вам помогут советы психологов.

1. Вспомните, когда впервые испытали страх перед темнотой (скорее всего, в детстве). Попытайтесь заново пережить тогдашние ощущения, осознать, почему они возникли. И обязательно "придумайте" счастливый финал: например, в комнату вошел кто-то из взрослых, зажег свет, и никаких монстров не оказалось!

2. Если в очертаниях окружающих предметов вам постоянно чудятся враждебные сущности, перед тем как лечь спать, внимательно осмотрите все углы в помещении, загляните в шкафы… Убедитесь собственными глазами, что там нет ничего угрожающего. Если вы привыкли спать с включенным светом, постарайтесь делать его слабее. Чем более тусклым будет освещение, тем легче вы привыкнете к темноте.

3. Попробуйте избавиться от чувства одиночества, которое охватывает вас в темной комнате. Можно оставлять включенным телевизор, музыку, прослушивать на ночь аудиокнигу, разговаривать с самим собой… Наконец, заведите домашнее животное и укладывайте его спать в своей комнате, и вы почувствуете себя менее одиноким…

4. Старайтесь не получать на ночь негативных эмоций! Не смотрите перед сном передачи и фильмы про насилие, не читайте "ужастиков" или кровавых детективов… Если вы чересчур впечатлительны, это может привести к бессонной ночи.

5. По мнению медиков, страх темноты может развиваться из-за недостатка в организме химических веществ, способствующих эмоциональной стабильности. Чаще совершайте прогулки на свежем воздухе, следите, чтобы ваше питание было сбалансированным, а самое главное — ложитесь спать вовремя, лучше до полуночи.

6. Если, несмотря на все принятые меры, никтофобия не проходит, есть смысл обратиться к невропатологу или психотерапевту. Возможно, ваши страхи слишком глубоки. Не исключено, что вас направят на сеанс гипноза, чтобы выяснить причину панического состояния, или назначат курс лечения.

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