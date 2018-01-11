Почему светлая одежда "полнит"

Вы боитесь надевать светлый костюм потому, что вам кажется, что он "полнит"? Не переживайте, черный или белый фон не способен ничего сделать с вашей фигурой.

Дело в том, что это нервные клетки в мозгах окружающих прибавляют объем любому объекту на темном. Именно поэтому создается знаменитая иллюзия, секрет которой разгадали лишь недавно.

О том, что светлые объекты кажутся более крупными, чем аналогичные темные, мы знаем достаточно давно - многие дамы и кавалеры избегают надевать белые платья и костюмы, поскольку такая одежда "полнит".

Кстати, этой загадке уже достаточно много лет - первым, кто задумался над этим вопросом, был известный астроном и физик Галилео Галилей.

Еще в 1610 году, анализируя результаты наблюдений за планетами, великий ученый написал о том, что столкнулся с одним забавным парадоксом - он по-разному оценивал размеры планет в зависимости от того, смотрел ли на них в телескоп или невооруженным глазом.

В первом случае Юпитер для астронома оказывался в несколько раз больше Венеры, а во втором, - наоборот, Венера выглядела крупнее Юпитера.

Почему подобное происходит, Галилей объяснить не мог, но предположил, что дело тут не в самих объектах, а в нашем восприятии.

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Подобное объяснение выглядело вполне логичным, однако Галилей ошибся в деталях - он посчитал, что такие казусы человеческого восприятия светлых и темных объектов связаны с особенностями строения глаза.

Удивительно, что тогда все специалисты, в том числе и биологи поверили ученому на слово, и в течение многих лет никто не предпринимал попыток разобраться в причине возникновения данной иллюзии.

И только совсем недавно группа физиологов, которой руководил доктор Хосе-Мануэль Алонсо и его коллеги из Университета штата Нью-Йорк (США), смогли выяснить, в чем же тут дело.

Ученые провели серию опытов, во время которых они при помощи электродов регистрировали активность нейронов зрительных центров у кошек, обезьян и людей, показывая им "иллюзионные" картинки.

При этом участников экспериментов вовсе не заставляли смотреть на звездное небо и искать там разные планеты - им просто предъявляли светлый объект на темном фоне и наоборот.

В результате ученые поняли, что все испытуемые действительно оценивают размер светлого объекта как более крупный.