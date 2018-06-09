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Автор Игорь Буккер

Чем вредно плохое питание во время беременности

Наука и техника » Экология » Человек

Каждая третья беременная во время пребывания в столь интересном положении теряет контроль над своими привычками питания. Этот вроде бы незначительный "пробел" может иметь долгосрочные последствия для еще не родившегося потомства. Согласно рекомендации медиков, особенно вредно, если женщина в положении поедает так называемую нездоровую пищу.

Исследование проводилось на базе Университета Женевы и университетской больницы Женевы, где констатировали долгосрочный эффект влияния вкусовых пристрастий беременных на здоровье новорожденных.

Профессор психиатрии медицинского факультета Женевского университета Надя Микали (Nadia Micali) совместно со своими коллегами из Лондона внимательно изучила данные 11 тысяч английских женщин.

Предметом анализа послужили следующие показатели: как часто кушала женщина на 32-й неделе беременности, сколько она весила и какой вес был у ее ребенка на момент рождения. С другой стороны, учитывались показатели здоровья подростков, достигших возраста 15 лет.

Специалистами было установлено, что 36,3 процента женщин испытывают чувство потери контроля над своим рационом питания во время беременности. Более пяти процентов считают потерю контроля особенно ярко выраженной.

Вес этих женщин во время беременности составлял в среднем на 3,5 килограмма больше, чем у женщин с отменным контролем. Вес произведенных ими на свет детей оказался также больше, нежели у рожениц, которые не испытывали бешеной потребности в еде. Пятнадцать лет спустя эти дети оказались в два раза чаще других детей подвержены риску получить избыточный вес или даже ожирение.

Женщины, которые потребляли больше калорий, с большей долей вероятности потребляли сладости, соленые снеки и прочие нездоровые продукты. В результате такого питания беременные женщины потребляли меньше витаминов А, С, В1, В6 и фолиевой кислоты, которые особенно важны для развития плода. В этом случае медики настоятельно рекомендуют беременным больше есть овощей и фруктов.

"Это может быть основной проблемой", — слова Микали приводятся в заявлении Женевского университета. Дефицит витаминов и несбалансированная диета могли повлиять на развивающийся метаболизм у ребенка и сделали его восприимчивым к ожирению.

По словам доктора, эта проблема может повлиять на всех беременных женщин независимо от их возраста или проблемы с питанием перед беременностью. "Если потеря контроля во время еды во время беременности настолько распространена, ее долгосрочные последствия не следует недооценивать", — продолжает Микали.

Цель должна заключаться в выявлении и поддержке таких подвергающихся риску матерей, а не клеймении их позором.

Если вечером не смыть макияж, ничего плохого ни с вами, ни с вашим ребенком не случится. Однако только в том случае, если вы не пошли по дорожке австралийки Терезы Линч (Theresa Lynch), которая годами не убирала тени для век.

С воспаленными глазами, страдая от боли, 50-летняя женщина обратилась к офтальмологу Дане Робай (Dana Robaei), с жалобой на ощущение инородного тела, которое, вероятно, находилось там в течение некоторого времени.

Когда врач начала осмотр век своего пациента, то она заметила много мелких черных точек. При ближайшем рассмотрении, как пишет Робай на страницах журнала Ophthalmology, они оказались инкапсулированными (заключенными в оболочку) отложениями туши.

Скорее всего, частицы косметики и мертвые ткани закладывались в слизистую оболочку глаза на протяжении многих лет. Воздействию подверглась сама роговица, потому что затвердевшие гранулы натирали глазное яблоко каждый раз при движении глаз.

Офтальмологу удалось удалить большую часть инородных частиц из глаз пациентки, но она не смогла исправить ущерб, нанесенный соединительной ткани и роговице глаз.

В беседе с журналистами Daily Mail врач теперь предупреждает всех женщин о том, чтобы они не забывали смывать макияж с глаз. Случай с Терезой Линч показывает, насколько чревата такая халатность. В худшем случае такая "забывчивость" угрожает постоянным воспалением глаз и даже слепотой.

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