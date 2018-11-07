На вкус и цвет: англосаксы мир видят, русские слышат

Количество основных органов чувств, которые позволяют нам познавать окружающий мир, варьируется. Остановимся на перечисленных еще Аристотелем пяти из них: слух, осязание, зрение, обоняние и вкус.

Почему зрение является наиболее важным? Нам гораздо легче описать увиденное, чем выразить словами запах. Оказывается, такая иерархия чувств не одинакова для всех. И различия здесь вовсе не индивидуальные.

В некоторых культурах вкус доминирует над прочими. Нет никакой последовательности в важности чувств, общих для всех людей.

"На протяжении уже многих сотен лет ученые пытаются понять, как функционируют органы чувств человека, и воспринимают ли другие люди окружающий мир так же, как мы", — рассказала в интервью веб-порталу wissenschaft. de автор исследования на эти темы Азифа Маджид (Asifa Majid) из Института психолингвистики имени Макса Планка, расположенного в голландском Неймегене (Nijmegen).

Древнегреческий ученый Аристотель пытался выстроить своеобразную иерархию органов чувств, которая подходила бы каждому из нас.

"При этом, — замечает госпожа Маджид, — зрение считается наиболее значимым органом чувств, сопровождающим слух, осязание, вкус и обоняние".

Это обусловлено тем, что зрение более тесно связано с нашим сознательным восприятием и нашим языком. "Как показывают исследования, людям, для которых английский является родным языком, легче говорить о вещах, которые они видят, например, о цвете или форме. Но у них проблемы с описанием того, что пахнет", — объясняет Маджид.

Тем не менее до сих не ясно, насколько универсальной и транскультурной является данная иерархия чувств на самом деле.

Возглавляемая Маджид интернациональная команда занимается изучением связи между восприятием и языком, а также способностью описывать определенные сенсорные впечатления.

Уже получены результаты экспериментов с представителями 20 самых различных культур и языковых групп: от первобытных народностей, живущих в сообществе охотников и собирателей, до жителей современных городов высокоразвитых индустриальных обществ.

В рамках данного международного исследования были охвачены народы всех континентов и всех основных групп человечества.

На первом этапе все участники получали стандартный набор сенсорных впечатлений — изображения разных форм и цветов, грубые или гладкие текстуры для пальпации, возможность продегустировать продукты питания, прослушать звуки различной высоты, тона или темпа.

Затем участников попросили описать их чувственные впечатления. Во время обработки полученных результатов ученые, среди прочего, обратили внимание на то, имеются ли в каждой из изучаемых культур фиксированные термины, например, — для определенной цветовой гаммы или звуков, или же участники эксперимента, описывая свои впечатления, испытывают трудности, чтобы выразить их словами.

Результаты экспериментов оказались сюрпризом для исследователей. Вопреки высказанному в античные времена предположению, для людей не существует твердой иерархии органов чувств.

Причина коренится в культуре, которая позволяет облекать чувственные впечатления в языковые формы.

В частности, по сравнению с англосаксонской культурой американцев или британцев, у которых преобладает чувство зрения, за которым следуют слух, вкус, осязание и, в последнюю очередь, обоняние; для говорящих на фарси иранцев и жителей Лаоса самым сильным является вкус.

Всё это находит отражение в языке. Давайте вспомним, что англосаксонское восклицание Look! — в переводе на русский чаще всего передают как — "(По)слушай!".

Однако всех землян, вне зависимости от места их обитания и родного языка, роднит одно.

"Почти во всех культурах людям было трудно говорить о своих впечатлениях от запаха, — подчеркивает Маджид. — Это соответствует распространенному предположению, что запах — это безмолвное чувств…"

Чувство обоняния считается одним из самых фундаментальных и старейших чувств, оно также особенно тесно связано с эмоциями и эмоциональными воспоминаниями.

Однако и здесь исследователи нашли совершенно неожиданное исключение из общего правила.

Охотники-собиратели, живущие в Австралии, свои обонятельные впечатления могут выразить гораздо лучше, чем любое другое из чувственных впечатлений.

Австралийские аборигены познают окружающий их мир больше носом, а не глазами и, по словам ученых, в этом смысле "превзошли все 19 культур исследования".

Для выяснения, какое из чувств доминирует в культуре, ученым пришлось опросить всех участников об их образе жизни и культурных парадигмах, в которых определенные чувства играют особую роль.

Например, они выясняли, какую роль играет музыка или живопись в жизни этих людей, или существует ли в их культуре традиция гончарного искусства.

Исследователи обратили внимание, что способность описывать увиденные формы была выше в тех культурах, в которых имеет место производство узорчатой керамики.

Акустические ощущения лучше всего передают словами народы с сильными музыкальными традициями и обитающими на больших пространствах.

Племена охотников-собирателей способны больше других словесно передать запахи, для чего в их языке есть специальные слова, которые напрочь отсутствуют у остальных.

Источник фото: pxhere.com

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