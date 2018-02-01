Коллектив разрушает.... тестостерон

Мужчин делает мужчинами прежде всего тестостерон — главный гормон в их организме. Впрочем, этот андроген в небольших количествах присутствует и у женщин.

Помимо своих основных функций: обеспечения правильного развития и работы мужских половых органов, повышения уровня сексуальности, влияния на рост волос по мужскому типу и появления низкого голоса, — тестостерон оказывает воздействие и на характер. Ученые даже прозвали его "гормоном успешности".

Исследования показали, что мужчины с высоким уровнем тестостерона более инициативны и напористы, решительно выражают свое мнение, стремятся к славе или продвижению по карьерной лестнице.

Разумеется, это не значит, что мужчины с менее высоким уровнем тестостерона и женщины не могут быть успешны. Но то, что данное вещество усиливает лидерские качества характера — факт.

Однако медаль имеет и обратную сторону: как доказали недавно британские исследователи, тестостерон плохо влияет на атмосферу в коллективе. Группа ученых из Университетского колледжа в Лондоне провела эксперимент с участием 34 женщин. Милым леди, которых разделили на пары, требовалось решить сложный ребус.

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Ни одна из них не была знакома с другой до начала эксперимента: две подруги могли бы договориться гораздо быстрее остальных. Каждая пара проходила тестирование дважды: в один из дней обе женщины из каждой пары получали тестостерон, в другой день — плацебо. Разумеется, сами участницы не знали, в какой день они действительно получили дозу "мужского" гормона.

Зато их психика и поведение отреагировали незамедлительно: воздействие тестостерона мешало дамам мирно договориться. Как пишут исследователи в журнале "Proceedings of the Royal Society", переговоры существенно повышали шанс на успешное выполнение задания — но лишь в том случае, когда перед началом эксперимента женщины получали плацебо.

Тестостерон же обострял индивидуализм и сводил на нет всю пользу коллективной работы. Леди, перед выполнением задания принявшие тестостерон, чаще всего не слушали мнение напарницы и выбирали свой вариант ответа. Мужской гормон делает нас более эгоцентричными, резюмировали исследователи.

Негативную сторону влияния тестостерона отмечал и профессор Джеймс Дэббс, психолог из Университета штата Джорджия. Дэббс провел исследование 5000 ветеранов вьетнамской войны и выяснил, что желание прославиться во что бы то ни стало характерно для мужчин с высоким уровнем тестостерона, но низким уровнем образования и доходов. Он также обнаружил, что уровень тестостерона выше у представителей публичных профессий — актеров, футболистов, адвокатов.

А каково влияние женского гормона — окситоцина? Он, напротив, делает людей более чуткими к окружающим, улучшает способность к коммуникации и повышает самооценку. Эксперименты по воздействию окситоцина проводятся на мужчинах. Исследования показали, что под его действием представители сильного пола становятся более чувствительными к положительно окрашенным словам, связанным с отношениями между людьми. В экспериментах на доверие окситоцин делал мужчин более доверчивыми и щедрыми. Этот гормон также усиливал эмпатию — способность понимать настроение других людей по выражению их лица, и побуждал чаще смотреть собеседнику в глаза.

Ученые из Университета Конкордия провели исследование с участием более 100 мужчин и женщин в возрасте от 18 до 35 лет. Участники вдыхали окситоцин через нос при помощи аэрозоля для носа и спустя полтора часа должны были заполнить опросники, описывая свое состояние.

Некоторые из испытуемых действительно получали гормон, другим дали плацебо. Участники эксперимента оценивали степень своей открытости для новых идей, то, насколько они добросовестны и склоны к экстраверсии. Как выяснилось, окситоцин делал людей более уверенными в себе: под его воздействием участники эксперимента считали себя общительнее и добрее.

Однако и окситоцин не идеален. Два независимых исследования показали, что введение окситоцина может приводить и к вредным для человека последствиям, когда доброта и доверие к другим становятся чрезмерными. Исследователи проверяли это при помощи так называемой "игры на доверие" — своеобразного теста на стремление к сотрудничеству и альтруизм.

Эта игра в последнее время популярна в психологических исследованиях и считается довольно надежным тестом. В ней участвуют двое ранее незнакомых людей. Игроки не видят друг друга и играют друг с другом только один раз, потому у них нет никаких оснований рассчитывать на благодарность или опасаться мести партнера.

Первому игроку ("доверяющему") дается некая сумма денег. Он может оставить ее себе, а может "пожертвовать" часть или даже всю сумму второму игроку.

Сумма, пожертвованная первым участником, утраивается и вручается второму игроку ("благодарящему"). После этого "благодарящий" может оставить себе все деньги, а может какую-то часть передать первому игроку. На этом игра заканчивается.

С точки зрения грубого прагматизма наиболее выгодная для обоих игроков стратегия — оставить себе все полученные деньги. "Доверяющий" мог бы рискнуть и пожертвовать часть денег "благодарящему", рассчитывая на его доброту и частичный возврат денег.

Но "благодарящий" не получает назад ничего от возвращенной суммы, поэтому "благодарить" ему не выгодно. Разумеется, это рассуждение учитывает лишь прямые корыстные интересы игроков и пренебрегает более тонкими аспектами человеческого поведения. Многочисленные эксперименты показывают, что на деле люди довольно щедро "доверяют" и "благодарят".

Мужчины, которым ввели окситоцин, оказываются более щедрыми в "игре на доверие". Более того, они оказывались излишне доверчивыми. Эксперименты психологов показывают, что нормальный человек "доверяет" и "благодарит" до тех пор, пока партнер по игре не обманул его.

После того, как другой игрок оставил все деньги себе, участник не желает "благодарить" следующих партнеров и "доверять" им. Но те мужчины, которые с помощью спрея вдыхали окситоцин, продолжали слепо доверять партнерам по игре даже после "предательства".

Словом, все хорошо в меру. Примерно на том же сошлись ученые из Университетского колледжа в Лондоне, которые исследовали влияние тестостерона на женщин. "Принимая коллективные решения, мы проходим по тонкой грани между соблюдением интересов коллектива и своих собственных, — говорит один из авторов исследования, доктор Ник Райт. — Будучи чересчур конформными, мы можем так и не найти собственный путь. С другой стороны, полагаясь только на себя, мы рискуем проигнорировать подсказки более опытных и компетентных людей".

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По словам ученых, если бы на нашу стратегию принятия решений влиял лишь один гормон, это создало бы нежелательный "перекос" в ту или иную сторону. Возможно, гормоны некоторым образом уравновешивают наше поведение, считают они.