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Автор Станислав Варыханов

У больной планеты растет температура

Наука и техника » Экология » Природа

В 2040 году начнется глобальная катастрофа, вызванная изменением климата. Он меняется благодаря тому, что человеческая раса добывает электроэнергию, сжигая природные ископаемые.

Об этом на страницах газеты The Los Angeles Times пишет обозреватель Скотт Мартелл (Scott Martelle) в статье "Мировая температура превысит критическую отметку через 22 года. Парижского соглашения по климату для предотвращения этого недостаточно".

Автор статьи упоминает рамочную конвенцию ООН об изменении климата, регулирующую меры по снижению углекислого газа в атмосфере. Соглашение было подготовлено в ходе Конференции по климату в Париже и принято 12 декабря 2015 года. Действующий на тот момент министр иностранных дел Франции Лоран Фабиус заявил, что этот "амбициозный и сбалансированный" план стал "историческим поворотным пунктом" на пути снижения темпов глобального потепления.

Обозреватель американской газеты настроен менее оптимистично. Он ссылается на данные недавнего международного доклада, в котором утверждается, что мировая температура продолжает расти и к 2040 году повысится в общей сложности на 1,5 градуса по Цельсию, что, по мнению ученых, будет иметь фундаментальные последствия для жизни на всей планете.

"Хуже того, межправительственная группа экспертов по изменению климата при ООН утверждает, что принятые странами обязательства в рамках Парижского соглашения 2015 года, не решают проблему. Со времен доиндустриальной эпохи глобальная температура в среднем уже выросла на один градус по Цельсию, и в ближайшее десятилетие возрастет еще на 0,2 градуса. Это происходит благодаря человеческой деятельности, главным образом — сжиганию природных ископаемых для получения энергии", — пишет Скотт Мартелл.

Он отмечает, что до недавнего времени лидером международного сообщества по разработке мер против роста мировой температуры были Соединенные Штаты Америки. Договор 2015 года подписал Барак Обама, впоследствии все государства мира согласились вести скоординированную работу, целью которой провозглашалось сдерживание роста температуры на планете.

"Нынешних усилий для этого недостаточно, — утверждает автор статьи. — А заявление Дональда Трампа о том, что Америка выйдет из Парижского договора, еще больше затрудняет достижение цели".

Автор статьи называет "страусиной политикой" отказ Трампа признать катастрофические последствия использования полезных ископаемых для получения электроэнергии. Проблему усугубит еще и то, что администрация Трампа намерена увеличить добычу угля, нефти и газа для торговли на мировых рынках.

"Сегодня еще можно избежать катастрофы, если предпринять быстрые и решительные меры", — пишет обозреватель The Los Angeles Times. Технологические инновации и изменения стиля жизни, увеличение площадей высадки новых лесов и сокращение объемов сжигания угля и нефти — все это поможет сдержать рост мировой температуры. "Однако все осмысленные действия в этом направлении каждый год откладываются на будущее, что усложняет положение и делает его более болезненным".

Растет уровень морей. В докладе, на который ссылается автор, говорится, что потепление воды в Антарктике способствует таянию ледников. В три раза быстрее, чем десять лет назад, тает ледниковый покров океана. Помимо этого, истончаются "ледяные шапки" Арктики, Гренландии, тают горные ледники во всех уголках планеты.

По мнению ученых, последствия этих процессов для человечества будут "разрушительными".

"И все это мы делаем сами", — заключает автор статьи.

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Темы климат природа экология таянье льдов глобальное потепление
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