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Автор Редакция рубрики "Наука"

Героин и кокаин найдены в южноафриканских сточных водах

Наука и техника » Экология » Природа

Результаты анализов воды в Южной Африке шокировали исследователей. Ученые из University of South Africa (Unisa) обнаружили следы героина, кокаина и некоторых других наркотиков в сточной воде, забранной на водоочистном сооружении в провинции Гаутенг.

Согласно данным исследования, это проливает свет на причины многих проблем со здоровьем и образом жизни у местного населения. Вода также выдала положительный результат на предмет некоторых других медицинских и синтетических психотропных препаратов.

Сообщается, что загрязненная вода поступала со скотобоен, госпиталей, небольших общин, заводов, рыбных и обычных ферм и лишь затем попала в речную систему, которая приводит ее к водоочистному сооружению.

Результаты современного исследования — это продолжение уже проведенного опыта. В прошлый раз ученые также нашли следы препаратов и наркотиков в сточной воде на очистном заводе, но уже в другой провинции, Даспоорте, в Претории. Образцы, которые были получены исследователями в июле и августе 2017 года, продемонстрировали наличие в воде психоактивных веществ, таких как амфетамин и статины (лекарства от холестерина).

А еще раньше образцы воды из рек Хеннопс и Джукскей, а также дамбы Hartebeespoort в той же провинции Гаутенг продемонстрировали наличие антибиотиков, гормональных препаратов и обезболивающих.

Люди загрязняют воду

Впрочем проблема заключается не только в образе жизни людей в Южной Африке. Например, в США, в пригороде Нью-Йорка, ученые также находили следы кокаина и морфия в воде, не прошедшей обработку на очистном сооружении. А в Вашингтоне возле одного из студенческих городков ученые обнаружили особенно высокую концентрацию амфетамина как раз во время сессии. Также следы синтетического наркотика были найдены и во многих городах Европы.

Как отмечают сами ученые из университета Unisa, такие наркотики, как амфетамин и кокаин, встречаются в воде довольно часто. Помимо наркотиков и различных препаратов, исследователи часто обнаруживают в воде репелленты, пестициды, анальгетики и многое другое. "Естественно, что водоочистные сооружения просто физически не могут переработать загрязненную таким образом воду. Все из-за того, что их оборудование просто изначально не было разработано для очистки воды от этих компонентов", — объясняют ученые.

Процесс переработки загрязненной воды — это важный аспект любого развитого сообщества, поскольку грязная вода — это прежде всего угроза не только человеческому здоровью, но и всей экосистеме.

Согласно данным исследования, проведенного экспертами из Unisa, человечество пока еще не разработало эффективных методов по очистке воды, загрязненной препаратами и наркотиками, а также пока представляется невозможным проводить регулярный мониторинг поступающей на очистные сооружения такой воды.

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"Проведение таких тестов — это довольно дорогой процесс. И ни одна организация не готова проводить регулярные проверки воды на наличие новых загрязняющих веществ в ней, — утверждают ученые. — Правительству, индустрии, научному сообществу и простым людям стоит заниматься этим вместе, ведь воду проще не загрязнять, чем потом ее обрабатывать".

Новые исследования

После проведенного исследования команда ученых из Unisa ответила, что собирается провести более широкий анализ воды во всей Южной Африке. Новое исследование будет проведено на сооружениях в 25 регионах, и в ходе него будут выслеживаться многие другие опасные химикаты, которые активно используются, в том числе, и во многих бытовых продуктах, таких как, например, зубная паста, мыло или дезодоранты.

Исследование займет около трех лет и будет спонсироваться Комиссией по исследованию воды (Water Research Commission (WRC)). Помимо Unisa, в исследовании будут принимать участие и некоторые другие организации и университеты Южной Африки.

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Героин и кокаин найдены в южноафриканских сточных водах
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