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Британцы будут жечь американские леса

Наука и техника » Экология » Природа

В качестве инициативы по остановке "глобального потепления" официальные власти Великобритании заключили договор с несколькими компаниями и органами в штате Вирджиния. Суть соглашения состоит в том, чтобы вырубить огромный участок лиственного леса, а деревья использовать для создания энергетической "биомассы".

С тех самых пор, как использование природных ископаемых видов топлива вроде угля не способствует реализации экологической программы по снижению выбросов газа в атмосферу, Великобритания решила переключиться на другой источник энергии — лесные массивы в США. Вырубка и сжигание огромных участков леса происходит с целью выработки "зеленой" энергии.

Заключенное между Великобританией и штатом Вирджиния соглашение будет обходиться английским налогоплательщикам в один миллиард долларов ежегодно, поскольку теперь их счета за электричество будут включать в себя так называемые "налоги на зеленую энергию", которые, по мнению властей, должны помочь покрыть стоимость всего этого предприятия по вырубке леса.

Поскольку деревья рассматриваются как возобновляемый природный ресурс, эта идея кажется достаточно продуктивной. Это должно помочь снизить выбросы опасных газов в атмосферу и тем самым уменьшить риск "глобального потепления". С другой стороны, при сжигании древесины вырабатывается очень много тепла и появляется риск загрязнения окружающей среды пеплом. Тем не менее, подобная инициатива успокоила "климатических фанатиков", которые поддерживают это предприятие и уверены в том, что данный шаг поможет Великобритании снизить свой "газовый след" в истории, сообщают Natural News.

"Это очередной шокирующий пример бездумного, разрушительного и антинаучного поведения всех, кто озабочен изменениями климата", — комментирует событие Майк Адамс, ученый, издатель Climate. news, а также учредитель всемирно известной лаборатории CWClabs. com. "Индустрия теперь буквально убивает живую природу, прикрываясь, как бы это не было парадоксально, лозунгами по защите живой природы, — продолжает Адамс. — Это все те же самые люди, которые раньше обнимались с деревьями и считали себя друзьями природы. Сейчас же они — настоящие убийцы, и никто из них не способен признать собственную глупость".

Согласно The Ecologist, огромные территории лесных массивов в Вирджинии будут вскоре переработаны в тонны топливных пеллетов и отправлены в крупнейшую энергетическую станцию, Drax, находящуюся в Северном Йоркшире, в Великобритании. Со стороны США вырубкой и переработкой лесов будет заниматься компания Enviva.

Стоит отметить, что это довольно трудоемкий процесс, но британские власти уверены в том, что он поможет снизить выбросы CO2 в стране на 57 процентов уже к 2030 году. Drax планирует полностью прекратить сжигание угля и переключиться на переработку древесных пеллетов из США, что является более экологичным методом.

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Согласно данным официальных властей, переработка древесных материалов в Drax снизит выработку CO2 на предприятии на 80 процентов. Данная цифра была получена в ходе экспериментов, проведенных в Ноттингемском университете.

Но не является ли вся эта идея глупостью? Очевидно, что это так. Как объясняет The Ecologist, чтобы произвести то же количество энергии, что и с применением угля, предприятию придется переработать намного больше древесного топлива, в ходе чего выбросы CO2 в атмосферу не только не уменьшатся, но даже увеличатся на восемь процентов. Это означает, что подобный метод является намного более загрязняющим.

Однако поскольку европейские законы определяют древесное топливо как "CO2-нейтральное", то этот фактор даже не берется в расчеты. Вдобавок сама идея вырубки лесов для получения энергии уже порядком устарела. К тому же Drax вовсе не придется докладывать об уровне выбросов CO2 на производстве, поскольку, как мы уже отметили, древесное топливо имеет обозначение "CO2-нейтральное" в европейской законодательной системе.

Если бы Drax были обязаны отслеживать и докладывать о выбросах CO2 в атмосферу, это бы наглядно продемонстрировало всю нелепость "зеленой" инициативы, в которой многие видят спасение. По крайней мере, 11,7 миллиона тонн CO2, произведенных Drax за прошлый год, увеличились бы еще на восемь процентов, если бы предприятие перешло на древесное топливо.

Несмотря на то, что повторная высадка деревьев потенциально может помочь снизить уровень CO2 на определенную долю, стоит понимать, что деревьям также необходимо немалое время на рост. Это означает, что использование древесного топлива — это далеко не "зеленая" инициатива, а совсем наоборот, является актом разрушения ценных американских природных ресурсов.

"Великобритания, может быть, и нацелена на прекращение использования угля для выработки энергии, но эта страна не нацелена на снижение количества выбрасываемого CO2 в атмосферу, — комментирует The Ecologist. — Мы ни на йоту не сдвинулись в направлении по реализации ни нашей, ни общемировой политики по снижению экологического вреда.

Сжигание лесных массивов никоим образом не приведет нас к этой цели. Теперь мы обречены наблюдать за ужасными последствиями такого безумства, которые будут длиться еще сто, тысячу или даже больше лет. У нас нет аварийного выключателя, последствия необратимы".

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