Как избавиться от "топографического кретинизма"?

Немецкие и чешские зоологи, изучающие поведение лис, обнаружили одну странную особенность: хищники чаще всего нападают на свою жертву с юго-запада, независимо от положения Солнца, направления ветра и других погодных условий.

Ученые считают, что эти животные ориентируются не только с помощью зрения, слуха и обоняния, но и по магнитному полю Земли.

Группа профессора Гинека Бурды из университета Дуйсбурга-Эссена изучала поведение лисиц (Vulpes vulpes), обитающих на территории Чехии.

В результате ученые детально изучили способы охоты обыкновенных лисиц на мелких грызунов. Были собраны данные об охотничьем поведении 84 особей, проживающих в 65 регионах страны, что само по себе является крупным достижением, поскольку зоологам не часто удается собрать столь обширный материал в полевых условиях.

Известно, что рыжие охотники едят практически все, что бегает и летает, главное при этом, чтобы размер жертвы не сильно превышал таковой хищника. Кроме того, лисы едят некоторые виды растений, падаль, а также насекомых. Не удивительно, что охотничьи приемы хвостатой плутовки весьма разнообразны. Но при охоте на мелких животных лисицы почти всегда используют одну и ту же тактику, именуемую биологами мышкованием.

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Что такое "топографический кретинизм" и как с ним бороться

Кто заблудится в трех соснах

При мышковании лиса, обнаружив жертву, подпрыгивает высоко в воздух и обрушивается на ничего не подозревающего грызуна практически с небес. Смысл такого странного на первый взгляд поведения состоит в следующем — грызуны, отличающиеся очень хорошо развитым обонянием, могут даже в последний момент учуять запах хищника и инстинктивно скрыться в противоположном направлении.

Прыжок же сверху не дает мышке такой возможности, поскольку нападения сверху она не ожидает. Получается, что лиса, выполняя подобный акробатический трюк, на долю секунды вообще исчезает из поля зрения (точнее, обоняния) грызуна, который не может определить, с какой стороны ему нужно ждать нападения.

Удивительно, но даже в столь простом маневре ученые разглядели интересную направленность. За два года исследований зоологи, используя фотоаппараты и видеокамеры, поймали в кадр 592 подобных прыжка лисы, которые, кстати, в большинстве случаев были удачными. При этом они каждый раз записывали время суток и состояние погоды.

После тщательного анализа всех полученных данных удалось установить, что вне зависимости от места жительства рыжего хищника и времени охоты прыжок всегда осуществлялся в одном и том же направлении — с юго-запада на северо-восток.

Подобное направление прыжка совпадает с направлением силовых линий магнитного поля Земли, проекции которых на ее поверхность, как мы помним, называются магнитными меридианами. То есть прыжок при мышковании всегда осуществляется строго по магнитному меридиану, причем в направлении от южного магнитного полюса к северному.

Представленные съемки показывают, что даже если лиса заметила жертву, не находясь при этом на меридиане, то перед тем, как совершить прыжок, она все равно зайдет на него с нужной стороны.

Более тщательно проанализировав информацию, ученые решили, что лисицы используют магнитное поле для лучшего наведения на цель и повышения эффективности охоты, если животное не видит добычу за листвой или снежным покровом.

Однако подобная трактовка не объясняет того факта, что лисицы всегда совершают прыжок с "магнитного" юга на "магнитный" север. (Конечно же, вы помните, что магнитные полюса Земли не совпадают с географическими, поэтому магнитный южный полюс находится относительно географического на юго-западе, а северный — на северо-востоке.) Почему лисам нравится именно это направление — сказать сложно.

Кроме того, ученые пока не выяснили, каким образом лисы воспринимают магнитные линии. Доктор Бурда сделал предположение, что они, подобно птицам, могут его видеть. ("Правда.Ру" уже писала об этом в статье "Перелетных птиц притягивает магнит".) Он считает, что хищница может воспринимать магнитный север как темное или светлое пятно. "Направляя" это пятно на жертву, лиса может точно определить расстояние до объекта.

Тем не менее, если гипотеза немецких специалистов подтвердится, выяснится, что лисы имеют встроенный внутренний компас. Именно благодаря нему эти животные, возможно, могут спокойно запутывать погоню, а после этого безошибочно находить путь в свою нору. Скорее всего, он же помогает хищнице "распутывать" хитроумные заячьи петли.

Поскольку, как мы знаем, лисы являются близкими родственниками собак, то возможно, и наши четвероногие друзья обладают магнитным чутьем. Если это так, то тогда становится ясно, почему собака практически всегда находит дорогу домой, даже если ее перед этим увезли в другой город.

Но, впрочем, скорее всего, дело даже не в конкретных видах млекопитающих. Накопленные к нашему времени данные позволяют предположить, что, по-видимому, все представители данной группы животных имеют "встроенный компас".

Так, например, исследования группы зоологов под руководством доктора Сабины Бегалль показали, что стадные травоядные млекопитающие при миграциях четко следуют магнитным меридианам. Эти ученые использовали для своего исследования фотографии Google Earth. Они находили пасущиеся стада животных по всему миру (более 8,5 тысячи голов на 308 пастбищах) от Великобритании и Ирландии до Индии и США.

После тщательного анализа всех фотоснимков выяснилось, что около 60-70% животных своими телами четко указывали на север (или юг) вне зависимости от того, отдыхали они или паслись. При этом направление было именно на магнитный, а не на географический Северный полюс нашей планеты.

При публикации результатов исследования ученые даже пошутили, что теперь, если вы потерялись на просторах какой-нибудь деревни, не имея при себе компаса или GPS, то можете не паниковать. Чтобы определить свое местоположение, достаточно присмотреться к ближайшему стаду коров или овец. Та сторона, куда обращены головы большинства животных, будет северной (а точнее, северо-восточной).

Также недавно группой израильских и швейцарских зоологов было установлено, что магнитные меридианы помогают кротам ориентироваться под землей. В эксперименте ученые построили в лаборатории лабиринты и запустили в них кротов.

Животные быстро освоились и безошибочно находили кормушки. Однако когда исследователи с помощью внешнего воздействия меняли направление магнитного поля, кроты постоянно сбивались с курса.

Биолог Ричард Холлэнд из Принстонского университета вместе с коллегами выяснил, что летучие мыши, совершая дальние перелеты (например, мигрируя осенью на юг), при полете ориентируются с помощью "внутреннего компаса".

Известно, что во время таких миграций животные могут преодолевать сотни километров. Чтобы подтвердить данную гипотезу, ученые провели эксперимент, при котором больших коричневых летучих мышей (Eptesicus fuscus) помещали внутрь колпака, генерирующего сильное магнитное поле, направление которого было противоположно земному. Причем во время этой процедуры животные могли видеть закат в течение полутора часов.

Когда же летучим мышам после этого предоставили возможность лететь в сторону их дома, животные начинали двигаться в неверном направлении. Выходит, что в своих ощущениях они ориентируются не по свету, а по магнитному полю (чувство которого в данном эксперименте было расстроено).

Итак, данные, полученные от представителей разных групп млекопитающих, говорят о том, что, видимо, магнитное чутье свойственно им всем. ну, а если вспомнить, что мы с вами биологически тоже являемся представителями млекопитающих, то не исключено, что и у людей также имеется внутренний компас.

Косвенно это подтверждают некоторые представители рода человеческого, которые обладают одной феноменальной способностью: находясь в закрытом помещении, в котором до этого им бывать не доводилось, они могут точно указать, где находится север, а где — юг.

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Не исключено также, что феномен, известный под названием "топографического кретинизма" (когда человек не способен правильно ориентироваться в пространстве даже имея карту и компас), также имеет отношение к "внутреннему компасу". Точнее говоря, к врожденным или приобретенным неполадкам его работы. Может быть, у "топографических кретинов" он просто не так настроен? Или вообще не работает?

Однако пока все это лишь догадки и предположения. На самом деле о конкретных механизмах, позволяющих млекопитающим ориентироваться по магнитному полю Земли, известно очень и очень немного. Зоологи из университета Дуйсбурга-Эссена, открывшие магнитную ориентацию лисиц, уверены, что на то, чтобы досконально исследовать этот вопрос, уйдут годы…