Австралия названа фейком и манипуляцией, а Земля - плоской

Сторонники того, что Земля - плоская, никогда не перестанут развлекать нас своими дикими теориями и дурацкими идеями. Согласно новой идее этих прекрасных людей, весь континент Австралии - подделка, и если вы были там, вы просто ошибаетесь.

Эти люди утверждают, что Австралия является «самой большой мистификацией», когда-либо «изобретенной». Согласно вирусному распространению в Facebook , вся страна (и, предположительно, 24 миллиона или около того людей, которые там живут) являются фейком. Эта идея появилась на недавнем сборе так называемых Flat Earthers в Бирмингеме, где собралось более 200 человек, чтобы подтвердить друг другу, что Земля - ​​не что иное, как гигантский блин.

По словам Know Your Meme.com, с тех пор вся информация была удалена, но ее можно прочитать целиком здесь:

«Австралия не настоящая. Это мистификация, согласно Британия просто переместила своих преступников куда-то. На самом деле все эти преступники были выгружены с кораблей в открытое море и утонули.

Таким образом, это - прикрытие для одного из величайших массовых убийств в истории, сделанных одной из самых известных империй. Австралии не существует.

Все, что вы называете «доказательством», - на самом деле хорошо сложенная ложь и документы, созданные ведущими правительствами мира.

Ваши австралийские друзья? Они все актеры и персонажи, созданные компьютером, часть сюжета, чтобы обмануть мир.

Если вы думаете, что когда-либо были в Австралии, вы ужасно ошибаетесь. Самолеты в действительности вылетали только к близлежащим островам - или, в некоторых случаях, в Южную Америку, где они очистили пространство и наняли актеров, чтобы те выступали в роли «настоящих австралийцев».

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Австралия - одна из самых больших мистификаций, когда-либо созданных, и вы все были обмануты.

Присоединяйтесь к сегодняшнему движению и сообщите, что всем, что они были обмануты. Знайте, что все это было только прикрытие.

То, что говорят эти австралийцы, все эти ругательные слова и действия, основанные на алкоголизме - это всё необходимо, чтобы отвлечь вас от уродливой истины, что является одним из величайших геноцидов в истории.

Сообщалось, что 162 000 человек были доставлены на эту воображаемую землю за 80 лет, но на самом деле они уже давно мертвы. Они никогда не видели земли обетованной. Надо говорить правду. Встаньте за правду. Не забудьте распространить всем знакомым - Австралия не настоящая. Это кодовое слово для хладнокровного убийства более ста тысяч человек, и это не нормально. Мы не примем это. Идем к тем, кто умер. Пусть все вокруг знают, что Австралии не существует».

И не волнуйтесь, вы не сможете упасть с плоской земли. Коннор Мерфи, выяснил, почему вам не удастся этого сделать. Он пришел к выводу, что у Земли нет никакого края. Увлекательно, не так ли? Возможно, Мерфи думает, что мы живем в каком-то волшебном гравитационном снежном шаре.

Происхождение «поддельной Австралии» началось с Reddit еще в 2017 году и было написано Шелли Флоридом. Но, похоже, эта идея так и застряла в умах тех, кто продолжает находится на своей «плоском земле».

Непонятно, правда, что теперь делать с аборигенами, которые населяли Австралию около 65 000 лет . Они тоже должны быть поддельными ...

В конвенции принимали участие многие люди, которые говорили о том, почему они считают, что земля плоская, отбросив все математические расчеты. По данным The Telegraph , Дейв Марш, сотрудник NHS, выступавший на конференции, сказал: «Мои исследования разрушают космологию большого взрыва. Он поддерживает идею о том, что гравитация не существует, и единственной истинной силой в природе является электромагнетизм ».

Самое любопытное, что сторонников «плоской земли» в мире действительно много. Однако в редакции «Правды.Ру» не слышали о таких в России. Если вы что-то слышали о них и - более того - сможете дать нам их имена, то срочно напишите о них в обсуждениях под этим текстом. Мы будем вам благодарны. А то создается впечатление, что нашу страну, слава Богу, это явление все же обошло. Или нет?

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