В Риме разгадывают "археологическую загадку"

Строительные работы в Риме часто заканчиваются невероятными находками из богатейшей истории Вечного города. Нынешний артефакт назвали "археологической загадкой", так как он послужил рождению самых разных версий.

Фото: earth-chronicles.ru

Развалины некогда роскошного сооружения были обнаружены недалеко от моста Мильвио (Ponte Milvio), который переброшен через Тибр в северной части итальянской столицы.

Античный Pons Mulvius — Мульвиев мост (встречаются и другие названия: Мульвийский, Мильвийский, Мульев мост) — на древней Фламиниевой дороге сохранял свое военно-стратегическое значение вплоть до эпохи Рисорджименто, когда сильно пострадал от восставших гарибальдийских партизан.

По данным итальянской газеты La Repubblica, электротехники, прокладывающие кабели возле реки Тибр, случайно наткнулись на руины загадочного здания, состоящего из четырех комнат. Датировка настолько приблизительна, что охватывает сразу несколько столетий — от I до IV веков нашей эры.

Часть здания, вероятнее всего, использовалась в качестве товарного склада, но это относится к более старому помещению, расположенному выше остальных.

По мнению одного британского специалиста, высказанному им на страницах издания Telegraph, здание состоит из "кирпичных стен и изысканно выполненных полов из красного, зеленого и медового оттенков мрамора из Спарты, Египта и той части Северной Африки, которая в настоящее время является Тунисом".

Не совсем ясно и понятно, какой цели служило данное сооружение. В главном управлении по археологии Рима это здание окрестили "окутанной тайной археологической загадкой".

Все дело в том, что постройка может быть как богато украшенной римской виллой, так и одной из первых христианских церквей в Риме, хотя не найдены ни следы алтаря, ни какого-либо религиозного убранства.

После непродолжительных раскопок на прилегающей к мистическому сооружению территории археологи обнаружили небольшое кладбище и несколько гробниц, в том числе сохранившиеся в одной из них останки римлянина.

Находка привела археологов к гипотезе, что это могло быть святым местом для христиан, поскольку существует мнение, что церкви часто примыкают к мавзолеям.

"Это было, безусловно, здание для общественного пользования, и мы думаем, что это могло быть местом для отправления богослужений", — сказала в беседе с корреспондентом британского издания Telegraph руководитель раскопок Марина Пираномонте (Marina Piranomonte).

Интригу подогревает еще и тот факт, что таинственное здание было возведено примерно в то время, когда христианство стало широко распространяться в Римской империи. Фактически, как отмечают историки, здание расположено менее чем в ста метрах от Мульвийского моста, по которому император Константин I торжественно вступил в Рим.

Произошло это событие в конце октября 312 года нашей эры, после того как Константин I Великий разбил в решающем сражении у местечка "Красные скалы", Сакса-Рубра (Saxa Rubra), войска императора-узурпатора Максенция, погибшего в той битве.

Именно эта победа подтолкнула императора Константина Великого к принятию христианства и его торжеству над язычеством.

Охваченная гражданскими войнами Римская империя раскололась, и в 312 году Константин I Великий (Флавий Валерий Константин), который был объявлен императором в 306 году, так же, как и его соперник Максенций (Марк Валерий Аврелий), отправился на битву против него.

По христианскому преданию, сообщаемому Евсевием Кесарийским, император Константин перед сражением с Максенцием увидел во сне крест с надписью "Сим побеждай" — In hoc signo vinces — "Под этим знаменем победишь".

Император Константин называл христианство "самой законопослушной и святой религией", отождествляя верховную власть с Иисусом Христом. На протяжении ряда лет после победы в битве у Мульвийского моста он предпринял ряд благоприятных для христиан мер.

Вместе со своими советниками Константин был уверен, что лишь христианство способно дать разобщенному государству ясную цель и четкую организацию, способную сплотить различные слои населения в единое целое. Сам Константин крестился лишь под закат своей жизни, когда не осталось сил грешить.

Наиболее ранние христианские церкви в Римской империи были построены во времена правления императора Константина в IV веке. Таким образом, хотя специалисты пока еще не уверены в значении таинственного здания, возможно, это была одна из ранних римских церквей, построенных для христиан.

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