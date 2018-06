Реальный Франкенштейн - кто он?

Вот уже два века будоражит сознание монстр, созданный Виктором Франкенштейном, однако мало кто знает, кто был прототипом героя романа.

Два столетия тому назад свет увидел удивительный роман анонимного автора "Франкенштейн, или Современный Прометей" ("Frankenstein: or, The Modern Prometheus") с посвящением английскому журналисту и беллетристу Уильяму Годвину (William Godwin). Сей анархист в своем труде "Исследование о политической справедливости и ее влиянии на нравы и благополучие" ("Enquiry Concerning Political Justice and its Influence on Morals and Happiness") призывал человечество освободиться от тирании государства, Церкви и столь почитаемой на Западе частной собственности. Посвящение Годвину написала любящая дочь Мэри.

Авторство моментально ставшего бестселлером коротенького произведения, которое вызвало смертельную скуку у критиков, было установлено спустя пятилетку. В 1831 году Мэри Шелли, урожденная Мэри Уолстонкрафт Годвин (Mary Wollstonecraft Godwin), опубликовала под своим именем значительно переработанное издание книги.

Из предисловия читатели почерпнули сведения о создании этого произведения английской классической литературы.

Лето 1816 года в Европе было чем-то похожим на нынешнее. Частенько стояла ненастная погода, по причине которой трое из "английской сборной по литературе" Джордж Байрон, Джон Полидори, Перси Шелли и его гёрл-френд (не подумайте плохого — будущая жена) 18-летняя Мэри Годвин подолгу засиживались у камелька.

Не подумайте, что мы стебаемся! Высшее английское общество распускало в свое время пакостные слухи о Мэри, Байроне и Шелли. Надо ли нам опускаться до уровня британских джентльменов и их злоречивых кумушек?

За неимением гаджетов, компания развлекалась чтением вслух страшных немецких сказок на более понятном просвещенным англичанам французском языке. В какой-то момент Байрон предложил всем присутствующим самим написать по страшной сказке.

В головке Мэри смешались дорожные впечатления от рассказов о насельниках замка Франкенштейн (Burg Frankenstein) в горах Оденвальда (Odenwald), разговоры об опытах доктора Дарвина (деда основателя дарвинизма) и зловещий сон об ожившем искусственном существе. Однако кое о чем Мэри все же умолчала.

В 1975 году румынский историк Раду Флореску (Radu Florescu, 1925-2014), одним из первых указавший на связь между вымышленным "Дракулой" Брэма Стокера и реальным господарем средневековой Валахии Владом Цепешем, разоткровенничался насчет одного немецкого алхимика. Написанная им книга так и называлась "В поисках Франкенштейна" ("In Search of Frankenstein").

Будущий анатом, врач, алхимик, теолог и мистик Иоганн Конрад Диппель (Johann Konrad Dippel) родился в семье священника 10 августа 1673 года в замке Франкенштейн. С детства он проявлял интерес к религиозным вопросам, изучал теологию в Гиссене, а философию — в Виттенберге. Однако в Страсбурге юный студиозус вел настолько разгульную жизнь, что, как поговаривают, был изгнан из города за какой-то кровавый дебош.

В 1697 году молодой проповедник, читавший лекции по астрономии и хиромантии, опубликовал опус Orthodoxia Orthodoxorum, а год спустя из-под печатного пресса вышел его очередной труд, в котором 25-летний Диппель громил папистов, отвергая догмат католического искупления и эффективность церковных таинств.

Свои произведения он подписывал разными псевдонимами: большую часть Christianus Democritus — в честь древнегреческого философа Демокрита, Ernst Christian Kleinmann и Ernst Christoph Kleinmann.

Нельзя не отметить, что немецкая фамилия Kleinmann (в буквальном переводе "маленький человечек") напоминает латинизированную форму Parvus, то есть "малыш". Такой псевдоним избрал для себя социал-демократ и тучный русский еврей Израиль Лазаревич Гельфанд, сыгравший загадочную роль в русских революциях столетней давности.

Подобно русскому философу из малороссийских казаков Григорию Сковороде, Иоганн Диппель вел бродячую жизнь. Свое имущество этот "европейский дервиш" растратил на алхимические эксперименты, а затем отправился за медицинским дипломом в Лейден (Leyden).

Но стоило только этому практикующему медику в 1711 году опубликовать в Амстердаме трактат "Alea Belli Muselmannici", как его тотчас же изгнали из Голландии. Перебравшийся в Данию Диппель вскоре вынужден был покинуть и ее, поскольку вновь принялся слать филиппики в адрес святош. Правда предварительно ему пришлось посидеть на тюремной баланде.

Свои земные дни он закончил в Швеции, где с большим успехом лечил больных и успел опубликовать еретический памфлет.

Наиболее точную характеристику ему дал главный авторитет русских мистиков начала XIX века Иоганн Генрих Юнг-Штиллинг (Johann Heinrich Jung-Stilling, 1740-1817): "Диппель был большим умницей, но в то же время упрямым, гордым, амбициозным и желчным Зоилом (по имени древнегреческого недоброжелательного критика. — Ред.); он не боялся ничего во всем свете; возможно, он хотел стать служителем культа, и мне кажется, что в этом статусе он мог бы превратить низменное в высшее. Таким образом, он объединил мистическую мораль с вероучением нашей новейшей теологии и вместе с ней всевозможные причуды. По сути, он представлял собой диковинную смесь!"

Несмотря на то, что в различных научно-популярных книгах о жизни Мэри Шелли Диппель упоминается как прототип Виктора Франкенштейна, большинство литературоведов склонны считать связь между алхимиком и героем романа надуманной.

В дневнике, который Мэри Шелли вела во время своего путешествия по Германии в 1840 году, когда вновь проезжала по дороге из Дармштадта в Гейдельберг, где за 22 года до этого якобы слышала рассказы о Диппеле, писательница ни разу не вспоминает ни о нем, ни о Франкенштейне.

Читайте также:

Монстры Франкенштейна существуют?

Рецензия на фильм "Я, Франкенштейн"

Первые "франкенштейны" изготовлены три тысячи лет…

"Франкенштейн", или Сказка, рассказанная ночью