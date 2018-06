Зачем идолам острова Пасхи "шляпы"

Новое исследование доказывает, как на моаи оказались каменные "шляпы". Загадкой остается цель этой физической работы.

Притаившийся в юго-восточной части Тихого океана остров Рапануи, более известный у нас как остров Пасхи, знаменит своими каменными изваяниями из базальтового туфа. Моаи, вероятно, были установлены аборигенами между 1250 и 1500 годами. В настоящее время известно о более 900 изваяний. Часть истуканов украшают подобия шляп из красной вулканической базальтовой пемзы. На местном наречии их называют пукао, что в переводе означает "пук волос".

Изготовленные более 700 лет тому назад в одной каменоломне, их доставляли в определенное место для установки. А вот 13-тонные пукао делались в разных местах, и чтобы водрузить их на истуканов, их волокли по дорогам шириной 7,65 метра, самая длинная из которых была протяженностью 14,48 километра.

Еще европейский первооткрыватель острова, голландский мореплаватель Якоб Роггевен, обнаруживший затерянный посреди океана клочок суши в день Пасхи, 5 апреля 1722 года, "впервые увидев этих гигантских каменных истуканов" и застыв "от изумления, не будучи в состоянии постигнуть, как эти люди, при полном отсутствии лесов, где можно было бы найти тяжелые и толстые бревна, пригодные для изготовления необходимых при транспортировке конструкций и механизмов, равно как и прочных веревок, тем не менее оказались способными поднять и установить этих колоссов высотой 30 футов и весьма широких в основании".

Гипотез по этому поводу выдвигалось множество. Самыми известными оказались версии Тура Хейердала и исследователя из Чехословакии Павела Павела. Наконец, совсем недавно ученые позволили себе ответить на вопрос, как аборигены поднимали цилиндрической формы украшения на десятиметровую высоту.

Изучение этого процесса затруднял тот простой факт, что легкие — относительно веса самих моаи — "шляпы" "сдувало" с голов истуканов, где над ними потрудились время, погода, лошадиные копыта и человеческая невнимательность к древним артефактам.

Используя давно проверенные археологические методы и новейшее 3D-компьютерное моделирование, исследователи определились с ответом на давно всех мучивший вопрос и смогли разом покончить с тьмой самых фантастических версий.

Один из авторов исследования Карл Липо (Carl Lipo) из Бингемтонского университета со своими коллегами обратил внимание на одинаковую форму и размер так называемых головных уборов. А не потому ли, что "шляпы" перемещали, наклонив моаи вперед под углом 17 градусов?

Транспортировка на стропах — это старинная и эффективная техника для подъема предметов цилиндрической формы. Центр длинной веревки находился на вершине насыпи, а двумя другими концами обвязывали цилиндр. Рабочие на насыпи натягивали стропы и медленно вкатывали цилиндр наверх. В процессе своего перемещения, "шляпы" претерпевали кое-какие изменения, равно как до и после их водружения, видимо, при помощи деревянных рычагов.

На все про все туземцам, как и пьяным пиратам из популярной песни, требовалось человек пятнадцать. Правда те могли лишь положить "на сундук мертвеца" и принять на грудь очередную бутылку рома, а эти крепкие ребята украшали идолов.

На что это идолу было надо? На этот вопрос наука не может ответить, ограничиваясь многозначительным "Так надо!". Археология и все технические примочки бессильны ответить на этот простой вопрос.

Пока исследователям удалось добиться только того, чтобы вступить в спор с теорией, изложенной в бестселлере американского эволюционного биолога, физиолога и биогеографа Джареда Даймонда (Jared Diamond) "Коллапс. Почему одни общества выживают, а другие умирают" ("Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed").

Процитируем отрывок из дневников Роггевена: "Первоначально, еще глядя издали, мы решили, что вышеуказанный остров Пасхи является песчаным, причиной чему послужило то обстоятельство, что мы приняли за песок пожухлую, высохшую траву, сено или иную выжженную и чахлую растительность, и эта невзрачная картина вызывала единственное ощущение — бесплодности и нищеты".

Даймонд справедливо задумался над тем, какая неведомая катастрофа уничтожила все деревья?

"Организация камнерезных работ, транспортировка и установка статуй требуют наличия достаточно многочисленного населения и подразумевают определенный уровень развития общества, проживающего в обеспеченной природными ресурсами окружающей среде, — пишет в книге "Коллапс" Джареда Даймонда Даймонд.

Далее автор продолжает: "Резьба по камню, транспортировка и установка статуй требуют большого количества рабочих различных специальностей. Чем они питались, когда на всем острове в момент прибытия туда кораблей Роггевена не было ни одного дикого животного крупнее насекомых и никаких домашних животных, за исключением кур? Необходимость достаточно высокого уровня развития общественных отношений также проистекает из неравномерного распределения ресурсов острова. Каменоломни расположены у восточного побережья, самые подходящие для изготовления орудий труда камни — на юго-западе, самая удобная для выхода в море береговая линия — на северо-западе, а лучшие сельскохозяйственные угодья — на юге. Производство и перераспределение всех этих продуктов подразумевают существование системы, способной интегрировать островную экономику. Но как она вообще могла возникнуть на этой бедной, бесплодной земле и что же с ней случилось?"

Не только опровергнуть, но даже пошатнуть гипотезу Джареда Даймонда у новых исследователей вряд ли получилось. Зато им удалось вновь заставить любителей загадок тереть затылки над вопросом: а зачем понадобилось "громоздить Пелион на Оссу", или пукао на моаи, чтобы превратить в пустыню родную землю для неведомых целей.

