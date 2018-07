Тайна острова Роанок: история на крови

Эта реальная история превратно изложена в произведении Стивена Кинга и американских фильмах-ужасов. Помимо отношения к научному изучению истории, данный факт имеет непосредственное отношение к современной политике.

Ежегодно 4 июля в США отмечают День независимости. К этому празднеству прибавилась из ряда вон выходящая новость об одном загадочном происшествии, которое случилось за 200 лет до обретения заморской колонией независимости от британской короны.

Прежде чем приступить к сенсации наших дней, давайте-ка вспомним, с чего все началось. Для этого нам придется перенестись в эпоху царя Ивана Грозного и Уильяма Шекспира, а точнее, их современницы английской королевы-девственницы.

В соответствии с указом королевы Елизавета I от 25 марта 1584 года, дававшего право сэру Уолтеру Рэли (Sir Walter Raleigh) разрешение на колонизацию земель в Новом Свете, 27 апреля 1584 года фаворит королевы отправил экспедицию под командованием Филипа Амадэса и Артура Барлоу для исследования восточного побережья Северной Америки.

На острове Роанок (Roanoke Island — у берегов нынешнего штата Северная Каролина) колонисты высадились 4 июля 1584 года, где вскоре установили добрососедские отношения с местными жителями — аборигенами племени секотан и кроатан. Новая колония была призвана служить военно-морской базой для нападений на флот и американские колонии Испании, с которой Англия вела в то время войну.

На следующий год организованная Рэли еще одна экспедиция во главе с сэром Ричардом Гренвиллом (Sir Richard Grenville) сумела поссориться с туземцами и сожгла их поселение вместе с вождем. На месте высадки англичан возник небольшой форт, 117 поселенцев которого вечно страдали от нехватки продовольствия.

В 1587 году отправленную Рэли вторую группу из 155 человек возглавлял Джон Уайт (John White) — художник и друг Рэли, который участвовал в прошлых экспедициях в Роаноке. На этот раз с ним в заморскую авантюру отправилась взрослая дочь Элинор Уайт Дар (Eleanor White Dare) и его зять, каменотес по имени Анания (Ananias). Этим колонистам предстояло найти 15 человек, ранее оставленных в Роаноке.

По прибытию туда в июле 1587 года Элинор разрешилась от бремени девочкой, которую окрестили в честь девственной королевы Вирджинией (Virginia). Новые колонисты не нашли никаких следов прежних, кроме каких-то человеческих останков. Скорее всего, это были кости одного человека.

Уайт хотел предпринять поиски, однако из-за надвигающегося шторма моряки напрочь отказались от этого безумного предприятия. Было лишь получено согласие сделать короткий привал у острова Роанока на пути от Карибских островов в Европу.

Незначительная попытка, предпринятая Уайтом, засвидетельствовала, что колония брошена. Не было никаких скелетных останков, свидетельствующих о нападении, стены крепости были демонтированы, следовательно, форт колонисты покинули не в спешке.

На одном из массивных столбов, некогда служившем частоколом, было вырезано по-английски слово Croatoan — название жившего по соседству индейского племени, с которым колонистов связывали дружеские узы. Уайт проторчал на острове битые сутки, но более никто не слышал про Lost Colony, как стали называть "Потерянную колонию" — первых англичан в Новом Свете.

Неожиданно в 1937 году некий турист из Калифорнии Л. Хаммонд (L.E. Hammond) принес в частный исследовательский Университет Эмори (Emory University), расположенный в Атланте, штат Джорджия, увесистый камень весом 9,5 килограмма. По его словам, он случайно обнаружил этот булыжник в болоте во время путешествия по Северной Каролине.

На сем камне была выгравирована следующая надпись: Ananias Dare & Virginia Went Hence Unto Heaven 1591 Anye Englishman Shew John White Govr Via.

На противоположной стороне другая: Soone After You Goe for England Wee Cam Hither Onlie Misarie & Warre Tow Yeere … Ye Salvages Faine Spirits Angrie Suddaine Murther Al Save Seaven Mine Childe Ananais to Slaine wth Much Misarie.

Подпись EWD — полностью совпадала с инициалами Элинор Уайт Дар (Eleanor White Dare).

Данная находка тотчас же привлекла внимание университетского профессора Хейвуда Пирса-младшего (Haywood Pearce Jr.), который также занимал пост вице-президента Бренау, небольшого женского колледжа в Гейнсвилле, штат Джорджия. Судя по надписи, должны были существовать другие камни с надписями.

Однако обращение ученого к обывателям с просьбой приносить за вознаграждение археологические находки вызвало неожиданно резкую отповедь в американской прессе. Так, колумнист Washington Post ерничал, что "за 500 баксов" он готов чуть ли не черта лысого доставить в редакцию, а плата за артефакты скорее свойственна "свободному рынку, нежели познанию истории человечества".

За четыре года в штатах Джорджия и Северная Каролина были обнаружены около полусотни каменных обломков с надписями. Группа исследователей из Смитсоновского института сделала предварительное заключение, что камни подлинные. Пирс продолжал публиковать статьи и выступал с лекциями, пока другой профессор написал пьесу и даже обсуждал ее экранизацию с известнейшим голливудским режиссером и продюсером Сесилом Блаунтом Демиллем (Cecil Blount DeMille, 12 августа 1881 — 21 января 1959).

Как гром среди ясного неба, в субботней вечерке Saturday Evening Post появляется заметка в 11 тысяч слов, из которой явствует, что камень — фикция, а рекламирующий его профессор может скоро оказаться на скамье подсудимых. Это в СССР только наивные либерасты из "хельсинкской группы" верили в якобы правдивость демократической прессы в США.

Мы не ставим своей задачей рассказать всю подноготную этой запутанной истории. Запутанной не столько во времени, сколько коллегами журналистами. Бездарные писаки положили конец замечательному научному исследованию. Безусловно, оно могло окончиться полным пшиком, но не из-за происков завистников, а по иным причинам.

"Оригинальная надпись резко контрастирует с выветренной поверхностью, — пишет писатель-фантаст Эндрю Лоулер (Andrew Lawler) для журнала National Geographic. — Хороший выбор для колонизатора Роанока, но плохой для современного фальсификатора".

Если с таким выводом Лоулера можно соглашаться, то далее следует совершенный бред в стиле непуганых американских суфражисток.

Начиная с XIX века Вирджинию, первую английскую дитятю, родившуюся на этом континенте, стали олицетворять с символом белой чистоты, пишет Лоулер. В новеллах повествовали о целомудрии живущей среди "диких" коренных американцев девственницы.

В разгар торжества законов о расовой сегрегации в некоторых штатах США в период с 1890-го по 1964 год, переиначенных в быту как законы Джима Кроу (Jim Crow laws), одно популярное стихотворение называло ее "наследницей культуры" (heir of civilization).

В настоящее время Питер Бримелоу (Peter Brimelow), друг советника Белого дома Стивена Миллера (Stephen Miller), работает на веб-сайте VDARE, ориентированном против иммиграции в США и позиционирующем превосходство белой расы. Наиболее популярные теги на сайте включают следующее: Anti-White Hate Crimes ("Преступления против белых") и Minority Occupation ("Меньшинства оккупируют").

Если первый камень Элиноры окажется подлинным, это будет означать, что Вирджиния Дар умерла от рук коренных американцев, когда ей было три или четыре года. Но Шредер беспокоится о том, что думают по этому поводу расисты из числа белых англо-саксонских протестантов (WASP).

"Они никого не убедят, кроме самих себя и Вирджинии Дар. Поэтому я не думаю, что они выиграют, но я хотел бы добиться результатов этого исследования", — сказал он.

