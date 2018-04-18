Протез из клинка вместо руки

Некоторые СМИ окрестили этот скелет и "первым киборгом", и чуть ли не "Эдвардом Руки-ножницы". Если отвлечься от дутой сенсационности этих глупейших заголовков, найденный скелет показывает, как выживали в эпоху до изобретения антибиотиков.

Кадр из фильма Эдвард Руки-ножницы

Любопытный скелет был найден в Лонгобардском некрополе в Повельяно-Веронезе (Povegliano Veronese), что на севере Италии. Среди 164 могил, датированных VI и VIII веками, где захоронены сотни человеческих останков, а также лошадь без головы и несколько скелетов борзых, особо выделялся скелет мужчины в возрасте от 40 до 50 лет. Его правая рука была ампутирована до середины предплечья.

Исследовательская группа во главе с археологом Илеаной Микарелли (Ileana Micarelli) из одного из лучших высших заведений Италии — римского университета "Сапиенца" (Sapienza — Università di Roma) — установила, что, судя по расположению перелома, ампутация могла произойти в ходе вооруженной схватки, медицинского вмешательства или судебного приговора, хотя точно невозможно сказать, как и почему это произошло.

"Один из возможных вариантов заключается в том, что конечность была ампутирована по медицинским показаниям. Возможно, что передняя конечность была сломана в результате случайного падения или каким-то иным способом, что привело к неизлечимому перелому", — сообщается в статье, опубликованной в Journal of Anthropological Sciences.

При более пристальном изучении выяснилось, что на концах кости имеются свидетельства биомеханического давления: изменения формы обеих костей с образованием костного нароста и костной шпоры на локте. Исходя из полученных сведений, ученые пришли к заключению, что покойник при жизни пользовался протезом.

У него образовался C-образный гребень кости, удерживающий плечо в неестественно выдвинутом положении, как будто ремни протеза затягивали зубами. Такое могло случиться лишь по одной причине, потому что к такому способу прибегали довольно часто.

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Дальнейшие доказательства в поддержку этой гипотезы были обнаружены в черепе скелета. Зубы мужчины продемонстрировали крайнюю степень их износа. Помимо того, что сильно сточена эмаль зубов, поражены и сами кости. В правой полости рта настолько глубоко, что, вероятно, возник кариес, вызывая бактериальную инфекцию. Возможно, мужчина зубами затягивал ремни, удерживающие его протез.

Во всех других захоронениях, в которых были обнаружены останки мужчин с кинжалами, их руки были на привычном месте, а оружие лежало сбоку. Исключением был только этот скелет.

Его изогнутая в локте правая рука покоилась на торсе. Рядом с ним было лезвие ножа, рукоять которого шла вровень с ампутированным запястьем. На месте ампутированной конечности археологи обнаружили D-образную пряжку и разложившийся органический материал — скорее всего, им мог быть истлевший кожаный ремень.

Это означает, что над ампутированной конечностью располагались кожаный кожух, используемая для его крепления пряжка и прикрепленный к кожуху кинжал, назначение которого еще предстоит выяснить. Одно ясно исследователям уже сейчас: учитывая радикальное исцеление кости, этот мужчина долгое время жил после ампутации своей руки.

"Этот лангобард демонстрирует замечательное выживание после ампутации его передней конечности в эпоху до изобретения антибиотиков. Мало того, что он очень хорошо приспособился к своему состоянию, он сделал это с использованием технического приспособления, а также при значительной поддержке своих соотечественников", — сообщается в статье в антропологическом журнале.

Поскольку этот лангобард выжил, ученые делают далеко идущие выводы о заботе к инвалиду со стороны общины, о сочувствии членов его семьи и о том, что человеческая жизнь высоко ценилась даже в ту варварскую эпоху.

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