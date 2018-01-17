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Автор Игорь Буккер

Кулинарные лайфхаки от древних майя

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По мнению ученых, древние майя готовили пищу, используя при этом небольшие глиняные шарики. Во время раскопок, проведенных в поселении Эскалера-аль-Сьело на полуострове Юкатан, археологи обнаружили 77 целых шариков и еще 912 фрагментов таковых. Эти загадочные глиняные шарики, которым насчитывается более тысячи лет, имеют около 2,5-5 см в диаметре.

Кулинарные лайфхаки от древних майя. 381904.jpeg

В них обнаружены микроскопические кусочки кукурузы, бобов, патиссонов (Cucurbita pepo var. patisson) и разных корнеплодов.

Расположенное на холмах Юкатана городище Эскалера-аль-Сьело (Escalera al Cielo) было в доколумбову эпоху элитным жилым поселением, которое его население быстро покинуло в конце классического периода (800-950 нашей эры). Об этом свидетельствуют керамические сосуды, каменные инструменты, ювелирные украшения и другие найденные здесь артефакты.

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Почему вымерли индейцы майя

Гипотеза о том, что майя занимались кулинарией, используя глиняные шарики, уже высказывалась международной группой исследователей на страницах специализированного издания Journal of Archaeological Science. Однако до сих пор еще не находили сами шарики, которые бы доказывали их связь с приготовлением пищи.

Насколько известно, сказала одна из участниц исследования Стефани Симмс (Stephanie Simms) в интервью журналу Discovery News, нынешние потомки древних майя для этой цели не используют опыт своих далеких предков.

Судя по микроскопическому анализу, шарики стандартного размера изготовляли из местной глины. Как полагают авторы исследования, их обжигали при довольно низкой температуре и неоднократно использовали для приготовления пищи.

Вероятно, глиняные шарики помещали непосредственно в горшки для приготовления пищи, чтобы приготовить или разогреть еду, подобно тому, как это происходит в духовке.

Предположительно, индейцы майя делали неглубокое углубление, которое обкладывали камешками или глиняными шариками, после чего разводили над ними костер и дожидались, пока не останутся тлеющие угли.

Затем на горячие камни укладывали предварительно завернутые в кукурузные листья коренья, фрукты и прочую еду, которую засыпали землей и листьями, чтобы сохранить тепло. Приготовление пищи в такой "микроволновке" занимало разное количество времени, в зависимости от продукта: от часа до суток или даже нескольких дней.

 

Глиняные шарики археологи находили в разных уголках планеты: в низовьях Миссисипи, на юго-востоке США и в Юго-Западной Азии. Но там глина имеется в изобилии, а камней почти нет.

Похожие шарики для приготовления пищи находили в большом поселении Чаталхююк (Çatalhöyük). Это археологическое городище относящееся ко времени неолита и энеолита (с 7500 г. до н. э. до 5700 г. до н. э.) располагается на территории современной Турции.

Известный немецкий археолог Манфред Осман Корфманн (Manfred Osman Korfmann) отмечал, что "в Сирии и Палестине до возникновения на этих территориях городов-государств, использовали практически исключительно лук, а жители других регионов Ближнего Востока предпочитали пращу.

Лук на этих территориях, очевидно, не был известен практически до конца восьмого тысячелетия до н. э., в то время как праща была известна уже несколько тысяч лет". За одним исключением — региона Чаталхююк, где около 6000 г. до н. э. использовались как праща, так и лук.

Антрополог и археолог из вашингтонского Национального фонда гуманитарных наук Чарльз Колб (Charles Kolb) согласен со своими коллегами, которые, по его выражению, "на основе применения артефакта сделали надлежащие логические выводы". В частности, Колб обратил внимание на следующий факт. Глиняные шарики подобного размера, допустим, могли быть также использованы в качестве камешков для пращи.

Однако не было никакой необходимости многократно разогревать на огне эти метательные снаряды. Собственно говоря, уже сам размер шариков говорит о неэффективном использовании их в качестве метательного оружия. Куда больше они годились для приготовления пищи, а не для сражений с себе подобными.

Может быть глиняные шарики не требовались для приготовления блюд из шоколада, но именно майя научились его готовить две с половиной тысячи лет назад. Во всяком случае археологи обнаружили следы шоколада на тарелке такой давности. Предположительно шоколад могли использовать в качестве приправы для более твердой пищи. В Мексике и сегодня готовят, например, блюдо моле с соусом на основе шоколада, которым поливают мясо.

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Жители Мезоамерики еще в доколумбовую эпоху готовили блюда с приправами из какао, которые похожи на современное блюдо моле. Хотя чаще измельченные бобы смешивали с жидкостью для приготовления напитков. Фрагменты тарелки датированы примерно 500 годом до нашей эры, а сосуды для напитков, которые содержали следы шоколада, относятся к 1500 годам до нашей эры. Они были найдены на побережье Мексиканского залива, где в то время проживали ольмеки.

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