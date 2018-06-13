Как был распят Иисус Христос? Подробности

Останки человека, погребенного на севере нынешней Италии две тысячи лет назад, свидетельствуют, что он умер, будучи распятым на кресте, подобно Иисусу Христу. Делать выводы преждевременно!

В небольшом итальянском местечке Гавелло (Gavello), примерно в 40 километрах к юго-западу от Венеции, во время археологических раскопок, проводившихся в 2007 году перед прокладкой трубопровода, были найдены останки человека.

Специалисты из Университетов Феррары и Флоренции провели недавно новое исследование скелета. Результаты этого исследования были опубликованы в апрельском номере журнала "Археологические и антропологические науки" (Archaeological and Anthropological Sciences).

По мнению исследователей, данная находка не типична для римской эпохи, поскольку тело было захоронено прямо в земле, а не помещено в гробницу, то есть тело закопали без какого-либо погребения.

После проведения генетических и биологических анализов останков ученые обнаружили, что они принадлежали мужчине ниже среднего роста и худощавого телосложения, которому на момент смерти было от 30 до 34 лет.

Отсутствие в могиле каких-либо предметов, как и, собственно говоря, отсутствие самой могилы, навело исследователей на мысль, что мы имеем дело с останками истощенного от недоедания раба, которого предали земле без обычных римских похоронных церемоний. Так обычно поступали с казненными преступниками.

Интерес исследователей вызвал след от незажившего перелома в пяточной кости. Можно предположить, что металлический гвоздь прошел сквозь пятку правой ноги, а выйдя наружу, воткнулся либо в деревянный крест, либо попал на деревянную подставку для ног, прикрепленную к кресту.

Хотя распятие было распространенной формой смертной казни для преступников и рабов в античном Риме, новая находка является всего лишь второй, когда были найдены прямые археологические доказательства этой казни.

В 1968 году греческий археолог Василиос Цаферис (Vassilios Tzaferis) обнаружил в Иерусалиме пяточную кость, скрепленную 18-сантиметровым железным гвоздем с небольшим кусочком оливкового дерева — частью креста. В 1985 году он описал находку в журнале Biblical Archaeology Review в статье "Crucifixion — The Archaeological Evidence" ("Археологическое свидетельство распятия").

Коллеги из "Комсомольской правды" почему-то решили ввести своих читателей в заблуждение, написав, что Цаферис "снял обвинение" с древних римлян, которым якобы приписывали изобретение столь лютой казни.

Казнь крестная, или распятие, по определению Цицерона, была "crudelissimum teterrimumque supplicium" — "ужаснейшим, мучительнейшим и позорнейшим из всех видов казни". Наверное, трудно найти такой народ, который бы не практиковал распятие: древние индийцы, персы, ассирийцы, финикяне, египтяне, карфагеняне и эллины.

Древние греки распинали львов для отпугивания стай этих хищников, в древности осаждавших греческие города.

В "Истории" (I, 110, 3) Фукидида (около 460-го — около 400 года до нашей эры) читаем: "Инар же, ливийский царь, зачинщик всего восстания, вследствие измены попал в руки персов и был распят на кресте". А порой прибегали к этому массово! После завоевания Тира (332 год до нашей эры) Александр Македонский за долгое сопротивление осаде приказал распять 2000 жителей этого города.

По словам историка Иосифа Флавия, римский император Тит Флавий Веспасиан при осаде Иерусалима (70 год нашей эры) не находил места и дерева для крестов, на которых были распинаемы пленные иудеи. Особенно часто к распятию прибегали в римских провинциях в правление императора Тиберия (14-37 годы нашей эры), который, как упоминает Светоний, даже не считал быструю казнь наказанием, называя ее бегством осужденного.

В своей исследовательской работе, посвященной находке в Гавелло, ведущий автор исследования, антрополог из Университета Феррары Эмануэла Гуалди (Emanuela Gualdi) и ее коллеги отметили, что римляне узнали о распятии от карфагенян и использовали этот способ казни на протяжении почти тысячи лет, пока император Константин не запретил его в IV веке нашей эры.

Действительно, первые случаи казни на кресте у римлян были засвидетельствованы около 217 года до нашей эры, во время Пунических войн. Однако римляне могли позаимствовать распятие и у других своих соседей, например, у персов.

Распятие у римлян называлось "servile supplicium" — казнью для рабов, убийц, мятежников, а также соблазнителей весталок. Римский гражданин был свободен от такого рода наказания. На приговоренного к этой считавшейся позорной казни нередко надевали шейную колодку (patibulum), его заковывали в цепи и, прежде чем распять, бичевали и пытали.

При разгуле массовых казней тела оставляли висеть на кресте до тех пор, пока они не сгниют или их не склюют коршуны и воронье, но чаще трупы хоронили.

Если верить Марциалу, как он описывает это в одной из своих эпиграмм, погребению в Древнем Риме предавали даже бездомных нищих и безымянных бродяг.

Как отмечал в своей магистерской работе "Археология истории страданий Господа Иисуса Христа" профессор Киевской духовной академии Николай Маккавейский (1864-1919 годы): "Если бы суд над Господом Иисусом Христом совершался в период самостоятельной политической жизни Иудеи, то обвиненный двукратным собранием синедриона в богохульстве подсудимый был бы побит камнями. Осужденный отечественным судилищем на смерть предстал на суд еще римского правителя, где все дело было перенесено на почву римской юриспруденции".

Основываясь на высказываниях своих предшественников, профессор Маккавейский перечисляет деревья, из которых мог быть сделан крест для распятия Господа Иисуса Христа: дуб, пальма, кедр и олива, — но он не исключает маслину или сикомор.

В интервью изданию Live Science авторы исследования пояснили, что ими не было обнаружено никаких признаков того, что у казненного были пригвождены к кресту запястья. Вероятнее всего, его руки были привязаны веревкой. Как подчеркнула Гуальди, такой способ использовали в то время.

В "Библейской энциклопедии" также написано, что "в середине или близ середины верхней части креста находилась перекладина, на которую преступника поднимали веревками, предварительно сняв с него одежды, его сначала привязывали к крестному древу и затем пригвождали к кресту его руки и ноги железными гвоздями".

Ученые, изучавшие останки из Гавелло, утверждают, что жертв распятия на кресте римской эпохи трудно идентифицировать из-за плохой сохранности костей и трудностей, связанных с научной интерпретацией ран.

На страницах Live Science Гуальди пишет, что кости с аналогичными типами повреждений более легко разрушаются, их трудно сохранить и трудно распознать. Кроме того, металлические гвозди для распятия зачастую вытаскивали из тела казненного после его смерти.

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