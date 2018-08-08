Куда смогут завести подземные ходы

Как бы ни любили люди подглядывать в замочные скважины, искать подземные ходы они любят еще больше. Как бы не привлекали нас потайные комнаты — потайные ходы влекут нас к себе намного сильнее. Просто потому, что у последних намного больше возможностей и еще не известно, куда они нас приведут. В некоторых известных зданиях есть потайные проходы и туннели. Проверим, насколько они потайные?

Геймерам всего мира известна видеоигра Assassin's Creed II. Действие происходит в эпоху итальянского кватроченто, а ее главный герой Ezio Auditore Da Firenze сражается в укрепленном коридоре Пассето, которой соединяет замок Святого Ангела, находящийся в районе Борго, с Ватиканом.

Восемьсотметровый Пассетто ди Борго (Passetto di Borgo — "маленький коридор") соорудили в 1277 году при римском папе Николае III. К строительству приступили еще в 850 году нашей эры, но не успели толком закончить и до 1492-го. Хотя два года спустя по этому скрытному ходу мелькали пятки бежавшего от французов папы Александра VI.

В 1527 году плиты Пассето жгли подошвы еще одному римскому понтифику — Клименту VII. Этому недотепе удалось скрыться из Ватикана после захвата города почти 20-тысячным войском солдатни императора Священной Римской империи Карла V. Наместник престола Святого Петра тикал настолько шустро, что коридорчик пришел в полнейшую негодность и был восстановлен для туристов исключительно к нынешнему миллениуму.

Западные русофобы со злобой набрасываются на невинные слова старца Филофея о Москве Третьем Риме и молчат, когда речь заходит о Капитолийском холме (Capitol Hill). Нет, не в Вечном городе, а за океаном — в округе Вашингтон. Этот метоним конгресса США состоит не только из сереньких и неприметных офисов для таких же сереньких госслужащих, но также из целой серии разнообразных укрытий для головок этих боящихся непогоды чиновников. Насельники холма, названного в честь древнеримского, решили укрыться от снега и дождя в сети бесконечных и бесформенных подземных туннелей.

Как только в 1909 году эта полезная подземка была проложена, клерки задумались, как их быстрее преодолеть. Закончилось тем, что все пересели на электромобили. Как это ни покажется странным, но в туннелях никогда не было знаков ограничения скорости. В результате "студебекеры" вытеснил монорельс, в котором размещалось дюжина сенаторов, а для желающих размять косточки оставили широкую пешеходную дорожку. Говорят, что наиболее секретный туннель под Капитолием имеет протяженность в четверть мили.

Один из самых неприступных замков Словении Предъямский замок (Grad Predjama) с XIII века принадлежал рыцарскому роду Ямских. Средневековый замок был мастерски встроен в 123-метровую скалу, прикрывая собою вход в гигантскую пещеру. Поэтому его название переводится на русский язык как Предпещерный. Лишь в 1991 году, после реставрации, был обнаружен потайной ход, ведущий к сети пещер.

Во второй половине XV столетия Предъямским замком владел барон Эразм Ямский (Erazem Jamski). Согласно словенской легенде, в 1482 году Эразм Ямский убил на дуэли имперского маршала, состоящего в родстве с императором Священной Римской империи Фридрихом III Габсбургом.

Почти год имперские войска безуспешно штурмовали твердыню барона, не нанося ей никакого урона, а с крепостной стены барон предлагал голодным и замерзшим солдатам куски жареного мяса и свежие вишни, которые ему доставляли через подземный ход. В 1484 году осаждающим удалось подкупить одного из слуг барона. В истории не сохранилось имя предателя, который ночью зажег факел в туалете, где в тот момент пребывал Эразм. Мочить в сортире поручили "богу войны", и по замку засвистали ядра. Словенская легенда утверждает, что барон Ямский погиб от рухнувшей на него стены.

Случается, что потайные ходы служат не только делу спасения, но и способствуют воровству. Подобное случилось в бывшем аббатстве на Горе Святой Одилии (Mont Sainte-Odile) в Вогезах. Если бы монахи монастыря, посвященного покровительнице Эльзаса, в 2000 году более внимательно изучили старинный план сооружения, они бы предотвратили кражи старинных манускриптов и редчайших книг.

До 2002 года, пока не удалось найти секретный проход в монастырь, иноки безуспешно меняли замки и сменяли охранников. Бесценные рукописи, написанные до изобретения печатного станка, продолжали исчезать с завидной регулярностью. Местный учитель обнаружил забытый проход из отеля, который раньше был частью аббатства, ведущий в библиотеку, и уносил все, что хотел.

Ему приглянулись покрытые толстым слоем пыли и голубиным пометом фолианты. Грабитель надеялся, что монастырская братия вряд ли кинется искать заброшенные книги, иначе бы они лучше прибирали это помещение. В квартире воришки полиция нашла аккуратно сложенные тысячи томов украденных книг.

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