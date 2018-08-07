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Автор Игорь Буккер

Пойди туда, не знаю куда: этого нет на картах

Наука и техника » Непознанное » Прошлое

На нашей планете много живописных мест. Однако на ней нельзя найти самых красочных из них.

У древних римлян был genius loci — дух-покровитель какого-либо конкретного места. Наверное, когда такого места нет и в помине, нужно отдавать должное самой человеческой фантазии.

Под небом голубым есть город золотой,

С прозрачными воротами и яркою звездой,

А в городе том сад, все травы да цветы;

Гуляют там животные невиданной красы.

Многим полюбились эти строки из стихотворения Анри Волохонского, которые поэт сочинил на музыку Владимира Вавилова. Обычное дело, золотые города существуют либо "под небом голубым", либо в головах людей.

Одним из семи чудес света античного мира считались висячие сады Семирамиды. Если они когда-то и существовали, то были построены по приказу вавилонского царя Навуходоносора II (605-562 год до нашей эры) для своей тоскующей по зеленым лугам Мидии жены Амитис.

Легендарная царица Ассирии Семирамида, историческим прообразом которой была ассирийская царица, родом вавилонянка Шаммурамат, жила двумя столетиями раньше и никак не была причастна к созданию этого чуда света.

Впрочем единственным автором, назвавшим имя Навуходоносора как создателя висячих садов, был историк Иосиф Флавий, живший в первом столетии уже нашей эры.

Согласно наиболее распространенной версии, висячие сады располагались в древнем государстве Вавилон, возле современного города Эль-Хилла. Однако неспособность археологов обнаружить в этих местах следы столь величественного сооружения заставила историков не только сомневаться в реальном существовании садов. Другие приступили к поискам в других местах.

Альтернативная гипотеза гласит, что вавилонские висячие сады могли находиться в 483 километрах от Вавилона — в столице Ассирийского царства Ниневии, где сейчас расположен современный иракский город Мосул. Они были построены в начале VII века до нашей эры.

Специалистка по древним языкам Междуречья Стефани Далли (Stephanie Dalley) из Оксфордского университета выдвинула предположение, что этот подвиг в области искусства и техники был достигнут при царствующем в Ассирии (приблизительно в 705-680 годах до нашей эры) Синаххерибе, а не Навуходоносоре. Имена этих двух правителей частенько путали. В том числе и в ветхозаветной Книге Иудифи.

Благодаря расшифровке вавилонских и ассирийских клинописных табличек, а также новому прочтению позднейших греческих и римских текстов, особенно ассирийской надписи VII века до нашей эры, которая, как выяснилось, была неверно переведена в 1920-е годы, навели исследовательницу на предположение о Синаххерибе. Произведенные позднее раскопки помогли обнаружить руины акведуков именно на месте Ниневии, а не Вавилона.

Зачастую речь заходит об островах: Атлантиде, "острове юных" Тир на Ног (Tír na nÓg), острове святого Брендана, острове блаженных Бразил, О'Бразил (O'Breasil) или Хай-Бразил (Hy-Brasil). Или лежащем между островами Бермудском треугольнике.

Легендарный остров Туле на севере Европы впервые описал греческий путешественник Пифей в IV веке до нашей эры. Теперь мы знаем, что можно жить и работать на Крайнем Севере, но в свое время не все античные авторы, жившие у теплых берегов Средиземноморья, поверили в невероятные рассказы о людях, которые живут в вечном холоде и мраке.

Впоследствии Туле нередко отождествляли с Исландией, Фарерскими, Шетландскими, Оркнейскими и Гебридскими островами. Считали Туле частью Британии, Скандинавии, Ютландии.

После окончания Первой мировой войны в Мюнхене появилось оккультное и политическое Thule-Gesellschaft — "Общество Туле", занимавшееся изучением происхождения арийской расы. На его заседания приходили, а по мнению некоторых историков, даже были его членами многие видные нацисты, в частности, заместитель фюрера по партии Рудольф Гесс.

Но далеко не все помещалось в дальние моря и окруженные ими острова. Много интересного можно было найти и на тверди земной.

Легенда о царстве пресвитера Иоанна, могущественном христианском государстве в Средней Азии, на протяжении четырех веков будоражила сознание не только всех европейских народов, принимавших участие в крестовых походах, византийцев, индийцев и армян, но и многих азиатских, в том числе кочевых народов.

Первое известие о царе-священнике появилось в летописи Chronica sive Historia de duabus civitatibus ("История о двух царствах") средневекового хрониста и епископа Оттона Фрейзингского (Otto von Freising), написанной на латинском языке между 1143-м и 1146-м годами. Печатное издание появилось в 1515 году.

Под 1165 год Рождества Христова монах Альбрик из монастыря Трех источников записал в своей хронике: "В это время пресвитер Иоанн, правитель индийцев, направил свои полные удивительных и чудесных вещей послания королям христианского мира, и в первую очередь константинопольскому императору Мануилу и римскому императору Фридриху".

Если письмо Joannis presbiteri Epistola дошло до императора Византии Михаила Комнина, то ни в одной из известных на сегодняшний день рукописей "Послания" император Священной Римской империи Фридрих Барбаросса не выступает в качестве адресата. Само "Послание" также признано фальшивкой.

Сначала "Послание" было кратким. В нем рассказывалось о чудесах Индийского царства с его песьеголовыми и трехногими обитателями. Со временем послание стало обрастать дополнениями. В XIII веке появился русский перевод, получивший название "Сказание об Индийском царстве". На сегодняшний день известно о примерно 160 списках только латинской версии этого текста. Это помимо переводов на старофранцузский и аквитанский языки.

Разные исследователи в разное время помещали царство царя-попа в разных уголках планеты — от Тибета до Африки. Так, на карте мира 1500 года, нарисованной испанским мореплавателем и картографом Хуаном де ла Коса (Juan de la Cosa), Иоанново царство помещено севернее Эфиопии, в аккурат западнее Нила.

В 1933 году вышел в свет роман английского писателя Джеймса Хилтона (James Hilton) "Потерянный горизонт" (Lost Horizon), в котором описывалась вымышленная страна в Тибете Шангри-Ла (Shangri-La). Это была литературная аллегория другой мифической страны Шамбалы.

С мифом об утерянном тибетском рае европейцы впервые познакомились в 1580-х годах, когда путешественники, прибывавшие ко двору внука основателя династии Великих Моголов императора Акбара Великого, слышали диковинные и чудесные истории о затерянном мире в Гималаях.

Хотя легенда о живущих в мире и согласии буддистах считается тибетской сказкой, впервые ее, вероятно, записали в Индии в 962 году нашей эры. Царство находится в тени белой хрустальной горы, куда можно попасть только через гряду вершин. Далее эту легенду на все лады раскручивали Елена Блаватская и Николай Рерих.

Пока одни люди отправлялись на поиски простого человеческого счастья, или, говоря словами советской песни, "за туманом и за запахом тайги", другие алкали золота и богатства.

В бесплодных поисках "золотой" страны El Dorado, первоначально называемой El Hombre Dorado ("золотой человек") или El Rey Dorado ("Золотой король"), конкистадоры Агирре и Орельяна пролагали новые пути в Южной Америке.

Их соотечественники тем временем рыскали в поисках сокровищ, отыскивая Семь золотых городов (Ciudades de oro) в Северной Америке. На этом же континенте бретонец Жак Картье (Jacques Cartier), пытаясь проверить легенду о Сагеней (Royaume du Saguenay), исследовал Канаду.

В 1534 году этот французский путешественник пытался найти путь в Китай, а заодно раздобыть золото и пушнину. Вместо того и другого Картье обрел благорасположение вождя племени алгонкинов, который позволил ему увезти двух своих малолетних сыновей во Францию.

Краснокожие пранкеры подшутили над дядей Жаком, поведав ему историю про царство Сагеней, населенное белокурыми жителями и богатое таким количеством золота и серебра, какое обрели в Южной Америке испанцы. На следующий год Картье снова приплыл в Канаду в надежде найти это сказочное королевство.

Отец мальчиков, вождь Доннаконна, предупредил опрометчивого подданного французского короля, что Сагеней полон вооруженных до зубов людей, у которых всего одна нога, они летают, подобно нетопырям, и, по-видимому, у них отсутствуют анусы. Но вот слова о том, что эта страна просто утопает в золоте, специях и апельсинах, настолько понравились Картье, что он презрел все предостережения и возглавил экспедицию, пока в 1542 году туземцы не изгнали белых пришельцев со своей земли.

Современные исследователи рассматривают эту легенду определенно как миф. Расходятся они лишь в одном: европейцы обманывались, потому что желали быть обманутыми историями о несметных богатствах; алгонкины специально направили пришельцев подальше на север, чтобы белолицые там вымерли; или же это отзвук устных индейских преданий о колонизации Северной Америки викингами.

На территории нынешней канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор существует историко-археологический памятник Л'Анс-о-Медоуз (L'Anse aux Meadows). Археологические данные не врут. В конце XI столетия именно здесь, в бухте Медуз (таков перевод названия), существовало самое западное поселение викингов.

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Где жить после уничтожения Земли?
Темы земли Шамбала острова история Шангри-Ла география Эльдорадо остров Туле легенда о Сагеней Семь золотых городов висячие сады Семирамиды царство пресвитера Иоанна
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