Доказано: стресс делает нас старше

Каждый дополнительный стресс прибавляет нам в среднем не менее одного года. Пока по ощущениям, но, как знать, может, и физически…

Вам наверняка приходилось встречать молодых "старичков" и стариков, которые ведут себя словно юноши. Конечно, все эти особенности сугубо индивидуальны, но наука установила, что причиной такого поведения является стресс.

Во всяком случае доцент Университета штата Северная Каролина и соавтор исследования, психолог Шивон Нойперт (Shevaun Neupert), которая с коллегами недавно доказала, что занятия домашним хозяйством часто становится источником стресса, теперь предоставила свидетельства того, почему молодые люди чувствуют себя минимум на год старше, а пожилые так и не достигли совершеннолетия.

Давайте обо всем по порядку. Психолог Шивон Нойперт специализируется на изучении стрессовых состояний. В апрельском выпуске журнала по геронтологии — Journals of Gerontology — ею были изложены результаты исследования, которое свидетельствует, что на работе люди разных возрастов испытывают стресс примерно в одинаковой степени.

А вот на домашние хлопоты разные поколения реагируют по-разному. Если после 60 лет домашние заботы почти не влияют на настроение, то у молодежи настроение часто улучшается. Предположительно, молодые люди в этом возрасте лучше умеют приспосабливаться к стрессовым ситуациям.

Участники эксперимента в составе 107 человек в возрасте от 18 до 36 лет и 116 человек от 60 до 90 лет на протяжении восьми дней фиксировали свои ощущения от бытовых стрессовых ситуаций и пытались их предсказать заранее.

Люди старшего поколения гораздо лучше предвидят стрессовые ситуации, связанные с обязанностями по дому. Не достигшие 36-летнего возраста, напротив, хуже предвидят ситуации, в которых придется заняться домашними делами. Зато, если им удавалось предусмотреть такую ситуацию, они могли к ней подготовиться и положительно реагировали на стресс.

Единственным исключением из этого правила стали те молодые люди, которые пребывали в состоянии нерешительности. Речь идет о тех, кто попытался решить стоящую перед ними проблему, но не добились при этом успеха. На пожилых же людях их нерешительность никоим образом не сказалась.

В продолжение темы исследования влияния стресса пригласили 53 мужчин и 53 женщин в возрасте от 18 до 22 лет. Ежедневно на протяжении восьми дней участники эксперимента отвечали на вопросы анкеты, которая была призвана отслеживать стрессовые ситуации, и параллельно давали субъективную оценку ощущения своего возраста.

Исследование ясно показало, что 58 процентов участников эксперимента сообщили о неустойчивых ощущениях того, сколько им лет. Оказалось, что большинство добровольцев на разных стадиях эксперимента на протяжении всего хода исследования ощущали свой возраст по-разному. По крайней мере, они осознавали два из трех возможных вариантов: чувствовали себя старше, или моложе, или свой настоящий возраст.

"Определяющим фактором был стресс, — говорит Нойперт. — Это мог быть стресс, связанный со школой, с работой или с социальными обстоятельствами, но пережитый в эти дни стресс привел к тому, что участники исследования почувствовали себя старше".

Речь идет о так называемом аддитивном (суммарном) эффекте, написано в статье из журнала Emerging Adulthood, опубликованной 27 июня 2018 года.

По мнению психолога, "чем больше стрессогенных факторов у кого-то было, помимо средних за день, тем старше они себя чувствовали".

"Нами подсчитано, — рассказывает Нойперт, — что каждый дополнительный стресс прибавляет в среднем не менее одного года. Также наблюдался эффект от "ощущения опустошенности" (stressed out), когда молодые люди, которые в целом переживали более стрессовые ситуации, чувствовали себя на пять лет старше".

Реакция на стресс была особенно ярко выражена у тех участников исследования, которые занимались "анализом самобытности своей личности". Под этим определением подразумевались те юные индивидуумы, кто, вступая во взрослую жизнь, хотел исследовать возможность, кем бы они хотели быть.

Участники эксперимента на противоположном конце спектра — лица с фиксированной самобытностью — сообщили либо о незначительном влиянии, либо об отсутствии воздействия стресса на субъективное ощущение своего возраста.

В то время как добровольцы, которые в конкретный день испытали пять дополнительных стрессогенных факторов, сообщили, что чувствуют себя на 11 лет старше, тогда как лица с устоявшейся идентичностью вообще не почувствовали никаких изменений.

"Мы знаем, дети часто говорят, что они чувствуют себя старше, чем они есть на самом деле, — делится своими впечатлениями Нойперт. — И взрослые часто говорят о том, что они чувствуют себя моложе. Данное исследование помогает нам понять роль, которую приобретает ранняя взрослость как переходный период от одного к другому, а также важность стресса в плане воздействия на изменения во время этого перехода".

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